Kevin Costner dá vida a uma das maiores lendas do folclore inglês em aventura épica na Netflix

Em Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões, Robin de Locksley (Kevin Costner) retorna das Cruzadas ao lado de Azeem (Morgan Freeman), encontra seu pai morto e sua terra tomada pelo xerife de Nottingham, o que o força a reagir sem apoio formal enquanto tenta restaurar a ordem legítima sob direção de Kevin Reynolds.

Robin volta esperando reassumir seu lugar, mas encontra o castelo destruído e ocupado. O pai, Lorde de Locksley, foi executado, e a autoridade local está nas mãos do xerife de Nottingham (Alan Rickman), que age em nome do príncipe João. Sem documentos, sem homens e sem reconhecimento político, Robin perde imediatamente qualquer direito prático sobre sua própria terra.

A presença de Azeem, um mouro que lhe deve a vida, amplia suas possibilidades, mas também chama atenção em um território hostil. Eles tentam atravessar vilas e buscar apoio, mas encontram medo e silêncio. Ninguém quer se comprometer contra o xerife, que controla impostos, punições e rotas comerciais. Robin percebe rápido que não há espaço para negociação direta e recua para sobreviver.

Refúgio e negociação em Sherwood

A fuga leva os dois até a Floresta de Sherwood, mas o local não é um abrigo passivo. Um grupo de camponeses armados os intercepta e reage com violência, protegendo recursos escassos. Robin tenta impor autoridade e falha. Ele então muda de postura, negocia permanência e aceita dividir decisões.

Esse gesto simples altera sua posição. Ele deixa de ser um nobre isolado e passa a integrar um grupo que vive à margem da lei. A aceitação não vem com confiança imediata, mas garante o essencial: comida, proteção e informação sobre os movimentos do xerife. A partir daí, Robin começa a reorganizar sua estratégia com base no que tem, não no que perdeu.

Ataques e construção de poder

Robin propõe ações diretas contra carregamentos ligados ao xerife. O objetivo é claro: recuperar dinheiro, armas e moral. Cada ataque é planejado com base em rotas conhecidas e executado com rapidez, já que a resposta inimiga tende a ser imediata.

Os primeiros golpes funcionam parcialmente. O grupo ganha recursos, mas também chama atenção. O xerife reage aumentando patrulhas e punindo vilas suspeitas de colaboração. Isso reduz o apoio indireto e pressiona Robin a agir com mais precisão.

Azeem atua como contraponto constante. Ele observa, calcula riscos e evita decisões impulsivas. Em momentos críticos, sua intervenção impede perdas maiores. Robin lidera, mas aprende a ajustar o ritmo, o que mantém o grupo ativo e evita colapsos prematuros.

Marian e o jogo político

Marian (Mary Elizabeth Mastrantonio) entra como peça estratégica. Próxima do centro de poder, ela tem acesso a informações que o grupo na floresta não alcança. Ao decidir ajudar Robin, ela assume risco direto, já que qualquer suspeita pode resultar em punição imediata.

A troca de informações melhora a eficácia dos ataques. Robin passa a agir com mais precisão, antecipando movimentações do xerife. Ao mesmo tempo, a relação entre os dois cresce em meio a decisões práticas, o que influencia escolhas de tempo e exposição.

O xerife percebe o padrão e endurece sua atuação. Ele amplia impostos, intensifica execuções públicas e tenta infiltrar informantes. A pressão aumenta e transforma cada operação em um risco maior, exigindo respostas mais rápidas e menos margem de erro.

Confronto e reposicionamento

Com mais recursos e apoio político, o xerife decide avançar diretamente contra Sherwood. Robin perde a vantagem do território e precisa escolher entre dispersar o grupo ou enfrentar o ataque. Ele opta pela resistência organizada, mesmo em desvantagem.

O confronto exige coordenação e rapidez. Nem tudo funciona como planejado. Há perdas, recuos e ajustes no meio da ação. Ainda assim, Robin mantém o grupo unido e impõe resistência suficiente para alterar o equilíbrio da disputa.

Ao longo desse processo, ele deixa de agir apenas como alguém que reage e passa a ocupar uma posição de liderança efetiva. Ele negocia, impõe decisões e assume custos. O que começa como fuga se transforma em disputa direta por poder.

Quando o conflito atinge seu ponto mais alto, o controle do território e o apoio popular já não pertencem exclusivamente ao xerife. Robin não recupera tudo o que perdeu, mas redefine o jogo ao ponto de obrigar o adversário a reagir, e não apenas impor regras.