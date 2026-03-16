O filme na Netflix que correu para que “Pecadores“ pudesse caminhar e ganhar 4 Oscars

Conhecer a família da pessoa que você ama já costuma ser um teste social delicado, mas às vezes esse encontro começa cordial e lentamente se transforma em algo que ninguém consegue explicar direito. É exatamente essa sensação que guia “Corra!”, terror de suspense dirigido por Jordan Peele que transforma um simples fim de semana em uma experiência cada vez mais desconfortável.

A história acompanha Chris Washington, vivido por Daniel Kaluuya, um fotógrafo talentoso que aceita viajar com a namorada Rose Armitage, interpretada por Allison Williams, para conhecer os pais dela. A proposta parece banal: passar alguns dias na casa de campo da família, jantar juntos e atravessar aquele ritual inevitável que todo relacionamento sério enfrenta. Chris, porém, carrega uma preocupação silenciosa. Ele é negro, Rose é branca, e ele não sabe exatamente como os pais dela vão reagir ao namoro. Rose tenta tranquilizá-lo no caminho, dizendo que a família é liberal e que o pai teria votado em Barack Obama mais de uma vez se pudesse. A frase deveria soar como piada reconfortante, mas já deixa no ar um tipo estranho de ansiedade.

Quando chegam à propriedade dos Armitage, o primeiro impacto parece positivo. Dean Armitage, interpretado por Bradley Whitford, recebe Chris com entusiasmo exagerado, fala demais, faz comentários tentando provar que não tem nenhum problema com o relacionamento da filha. Missy Armitage, a mãe, observa tudo com uma calma quase clínica, como se estivesse sempre analisando cada detalhe da conversa. À primeira vista, nada acontece de fato. Mas a sensação de que todos estão tentando parecer mais naturais do que realmente são começa a incomodar Chris.

A casa é grande, isolada e cercada por uma paisagem silenciosa que parece bonita demais para ser completamente confortável. Ali trabalham dois empregados, Walter e Georgina, que se comportam de maneira estranha, com uma formalidade rígida e respostas curtas demais para qualquer conversa casual. Chris tenta interagir, mas sempre recebe algo que parece ensaiado, como se aquelas pessoas estivessem representando um papel que não dominam completamente. Não é um conflito aberto, apenas uma sequência de pequenos detalhes que se acumulam e começam a pesar.

O roteiro de Jordan Peele constrói a tensão justamente nesses momentos aparentemente banais. Uma conversa na cozinha dura um pouco mais do que deveria. Um olhar se prolonga além do normal. Um comentário casual carrega uma curiosidade incômoda. Chris, que inicialmente tenta relevar essas situações para não parecer paranoico, começa a perceber que talvez esteja cercado por algo que ele ainda não consegue entender.

Uma das cenas mais desconfortáveis surge durante uma conversa noturna entre Chris e Missy. A mãe de Rose se oferece para ajudá-lo a parar de fumar e conduz o diálogo com uma tranquilidade quase hipnótica. Nada ali é explicitamente agressivo, mas a situação rapidamente ganha um peso estranho, como se Chris tivesse entrado em um território emocional que não controla mais. Daniel Kaluuya conduz esse momento com uma expressão contida, mostrando um personagem que tenta manter a calma mesmo quando percebe que perdeu o domínio da situação.

No dia seguinte, a atmosfera muda de escala quando vários amigos da família chegam para um encontro na propriedade. O que parece uma simples reunião social se transforma em algo mais perturbador. Os convidados observam Chris com curiosidade excessiva, fazem perguntas invasivas sobre seu corpo, sua vida e seus talentos, como se estivessem avaliando algo raro. Ele responde com educação, mas o desconforto cresce a cada interação.

É nesse ponto que “Corra!” revela uma das suas maiores qualidades. O filme não depende apenas de sustos ou cenas explícitas para gerar medo. O terror nasce da percepção gradual de Chris de que ele está sendo observado, analisado e talvez manipulado por pessoas que insistem em se mostrar gentis. Essa ambiguidade transforma cada conversa em uma situação imprevisível.

Daniel Kaluuya sustenta o filme com uma atuação cheia de nuances. Chris é um personagem atento, inteligente, mas também vulnerável, alguém que tenta interpretar sinais sociais enquanto percebe que pode estar correndo um risco real. Allison Williams, por sua vez, constrói uma Rose aparentemente doce e protetora, criando uma dinâmica de casal que parece sincera o suficiente para confundir ainda mais o protagonista.

Jordan Peele dirige tudo com um senso de propósito impressionante. Ele sabe exatamente quando prolongar uma conversa, quando cortar uma cena e quando deixar o silêncio dominar o ambiente. Esse controle de ritmo faz com que o público compartilhe a mesma sensação de Chris: a de que algo está errado, mas ninguém consegue dizer exatamente o quê.

“Corra!” funciona ao mesmo tempo como um suspense envolvente e como uma observação afiada sobre relações sociais que parecem cordiais na superfície, mas escondem tensões profundas. O filme prende a atenção do começo ao fim, deixando o espectador com aquela sensação incômoda de que o perigo às vezes surge nos lugares mais educados e aparentemente acolhedores.