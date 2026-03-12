O filme dos irmãos Coen, com Steve Buscemi e Francis McDormand, que vai te fazer rir e chorar de desespero: na Netflix

Um plano aparentemente simples pode parecer a saída perfeita para um problema financeiro, até o momento em que a realidade começa a desmontar cada detalhe dessa falsa sensação de controle. Em “Fargo”, dirigido por Joel Coen e Ethan Coen, a história começa justamente com alguém que acredita ter encontrado uma solução engenhosa para sua própria vida. Jerry Lundegaard, personagem vivido por William H. Macy, é gerente de uma concessionária de automóveis no interior gelado dos Estados Unidos e vive sufocado por dificuldades financeiras que prefere esconder. Diante desse desespero silencioso, ele imagina um golpe que parece pequeno demais para dar errado: organizar o sequestro da própria esposa, Jean Lundegaard, interpretada por Kristin Rudrud, e exigir um resgate do sogro milionário.

Na cabeça de Jerry, tudo parece calculado. Ele contrata dois criminosos para executar o plano: Carl Showalter, vivido por Steve Buscemi, um homem nervoso, falante e permanentemente irritado, e Gaear Grimsrud, seu parceiro taciturno e intimidador. A promessa é direta: metade de 80 mil dólares do resgate, além de um carro. Jerry acredita que basta seguir o roteiro que ele imaginou. O problema é que o mundo real raramente respeita planos improvisados, especialmente quando envolvem pessoas imprevisíveis e violência.

O filme rapidamente mostra como decisões aparentemente pequenas podem crescer de maneira desproporcional. O sequestro, que deveria ser apenas uma encenação calculada, começa a sair do controle antes mesmo de chegar à fase do pagamento. Cada movimento cria novos riscos, novos erros e novas consequências. Jerry tenta agir como se tudo estivesse sob controle, mantendo sua rotina na concessionária, atendendo clientes e repetindo a postura educada de vendedor. Mas William H. Macy transforma esse esforço em algo quase desesperador: seu personagem parece sempre à beira do colapso, como alguém que percebe tarde demais que perdeu o domínio da própria história.

Enquanto os criminosos tentam lidar com as complicações do trabalho e Jerry tenta preservar a aparência de normalidade, surge a figura que muda completamente o rumo da trama: a chefe de polícia Marge Gunderson, interpretada por Frances McDormand. Grávida e dona de uma calma impressionante, Marge começa a investigar um caso que, à primeira vista, parece apenas mais um episódio de violência em uma estrada coberta de neve. A diferença é que ela observa tudo com atenção incomum, conectando detalhes que outras pessoas deixariam passar.

Frances McDormand constrói Marge como uma personagem fascinante justamente por sua simplicidade. Ela conversa com testemunhas, analisa pistas e faz perguntas diretas, sempre com uma gentileza quase desarmante. Não há pressa nem teatralidade na forma como conduz a investigação. Aos poucos, essa abordagem paciente começa a revelar que existe algo muito mais complicado por trás dos acontecimentos que ela está examinando.

O curioso é que “Fargo” nunca abandona um certo humor seco, típico dos filmes dos irmãos Coen. Esse humor nasce principalmente do contraste entre a gravidade dos acontecimentos e o comportamento muitas vezes estranho ou banal dos personagens. Carl, vivido por Steve Buscemi, é um exemplo perfeito disso: ele fala demais, reclama o tempo todo e parece incapaz de manter a calma, mesmo quando a situação exige silêncio e estratégia. Seu parceiro Gaear, por outro lado, é quase o oposto, e essa dinâmica cria uma tensão constante entre os dois.

Ao mesmo tempo, Jerry continua tentando sustentar o plano que ele próprio criou. Há algo quase trágico na maneira como ele insiste em fingir que tudo ainda pode funcionar. Cada conversa, cada telefonema e cada tentativa de negociação revelam um homem que apostou em uma ideia ruim e agora precisa lidar com consequências que crescem rapidamente.

Joel e Ethan Coen conduzem essa história com um olhar muito particular sobre o crime. Em vez de transformar os personagens em figuras glamourosas ou heroicas, o filme mostra pessoas comuns tomando decisões ruins e lidando com os efeitos disso. É justamente essa mistura de banalidade e violência que torna a narrativa tão inquietante.

“Fargo” também impressiona pela forma como constrói sua atmosfera. A paisagem gelada, as pequenas cidades e os espaços aparentemente tranquilos criam um contraste forte com o caos que se desenvolve por trás das portas fechadas. Essa ambientação reforça a sensação de que tudo começou com um plano pequeno demais para a dimensão das consequências que ele acabaria provocando.

Mais do que um simples suspense policial, o filme é um retrato irônico da ambição humana e da facilidade com que alguém pode acreditar em soluções fáceis. Os irmãos Coen contam essa história com precisão, humor estranho e personagens inesquecíveis. E é justamente essa combinação de crime, absurdo e humanidade que faz de “Fargo” um clássico moderno que continua tão envolvente quanto perturbador.