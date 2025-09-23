“The Studio”: série recordista do Emmy com 13 prêmios que está dominando o momento — veja por que assistir Divulgação / Apple TV+

“The Studio”: série recordista do Emmy com 13 prêmios que está dominando o momento — veja por que assistir

Fer Kalaoun
Por Fer Kalaoun
em Filmes

Recordista de estatuetas de Emmy em uma única temporada, “The Studio” destronou “The Bear”, que havia levado em 2022 doze prêmios. A série nova da Apple TV+, estrelada por Seth Rogen, levou nada menos que 13 estatuetas neste ano. A comédia estreou em março com 10 episódios de aproximadamente 30 minutos e narra o cotidiano caótico de Matt Remick (Rogen), chefe de estúdio na produtora de cinema Continental Studios.

Matt é promovido a chefe de estúdio pelo executivo da Continental, Griffin Mill (Bryan Cranston), depois que Patty (Catherine O’Hara), sua antecessora, é demitida. Seu idealismo e inexperiência no cargo fazem com que ele constantemente tome decisões erradas que comprometem sua posição, colocando-o sempre em situações-limite para que não perca o ambicionado cargo no estúdio hollywoodiano. Matt é também bastante desastrado, impulsivo e competitivo, o que colabora para que se envolva em situações constrangedoras. Sua equipe é formada, ainda, por Sal Saperstein (Ike Barinholtz), Quinn (Chase Sui Wonders) e Maya (Kathryn Hahn).

O caos é o motor narrativo da série. Os personagens estão sempre improvisando seus próximos movimentos para se livrar de crises e tomando decisões de última hora. A câmera é participante ativa dos acontecimentos, movendo-se com os personagens, correndo pelos corredores, virando-se durante os diálogos, saindo e entrando de cômodos para passar a sensação de imprevisibilidade, imediatismo e pressão.

Filmada em grande parte nos estúdios da Warner, em Los Angeles, a série tem um estilo estético e narrativo bastante peculiar. É gravada com single camera combinado a long takes, ou seja, há apenas uma câmera no estúdio sendo operada, criando uma sensação maior de proximidade entre o público e os personagens. As cenas são gravadas inteiras, sem cortes ou com cortes bastante sutis, mantendo o ritmo vivo, e o espectador se sente como se estivesse acompanhando tudo “ao vivo” e “em tempo real”. Essa técnica é bem parecida com aquelas utilizadas em documentários ou em “realismo sujo”, apesar de seu enredo ser completamente fictício.

Além disso, a edição de som e da música é trabalhada de forma muito alinhada com o ritmo visual caótico da série. Sobras de som ambiente, ruído de locação, diálogos em overlap (quando são estridentes e falados um sobre o outro), interrupções abruptas e reações inesperadas, como se a câmera estivesse escondida ou como se estivéssemos observando alguém sorrateiramente, constroem o clima de tensão, ansiedade, urgência e anarquia. O enredo, a edição de imagem, a edição de som e a música trabalham concomitantemente para reforçar a pressão, os deadlines, a competição e as crises de bastidores.

A lente utilizada é a 21mm Master Prime T1.3, capturando o ambiente em grande angular, dando profundidade e favorecendo os close-ups em lugares abertos. A inspiração para isso é, principalmente, vídeos de skate feitos para a internet, mostrando o deslocamento dos personagens e o fundo como parte da cena filmada.

A série reflete a tensão e a pressão para o sucesso comercial, contrapondo-se ao desejo artístico: o anseio pelo reconhecimento, a vaidade, as inseguranças e a competitividade por cargos, status, convites a festas e amizades com famosos. Em cada episódio, há cineastas como Martin Scorsese e Ron Howard e artistas como Zoë Kravitz, Charlize Theron, Anthony Mackie e Steve Buscemi interpretando a si mesmos. A série acerta em todos os pontos e cria algo diferente, revigorante, dinâmico e carismático. O público pode se identificar com situações de “escritório” transformadas em piadas. Cada episódio oferece uma dose de genialidade em forma de caos.

Filme: The Studio
Diretor: Evan Golberg, Alex Gregory e Peter Huyck
Ano: 2025
Gênero: Aventura/Comédia/Drama
Avaliação: 10/10 1 1
★★★★★★★★★★
Fer Kalaoun
Fer Kalaoun

Fer Kalaoun é editora na Revista Bula e repórter especializada em jornalismo cultural, audiovisual e político desde 2014. Estudante de História no Instituto Federal de Goiás (IFG), traz uma perspectiva crítica e contextualizada aos seus textos. Já passou por grandes veículos de comunicação de Goiás, incluindo Rádio CBN, Jornal O Popular, Jornal Opção e Rádio Sagres, onde apresentou o quadro Cinemateca Sagres.

Veja também