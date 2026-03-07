A melhor comédia romântica que você verá em anos está no Prime Video e é um dos filmes mais assistidos do mundo

Dirigido por Aziz Ansari e estrelado por Aziz Ansari, Seth Rogen, Keanu Reeves e Sandra Oh, “Quando o Céu se Engana” começa numa diferença simples. Arj passa os dias entre entregas, bicos por aplicativo e turnos numa megaloja de materiais, até a falta de dinheiro empurrá-lo para o banco do próprio carro. É uma rotina sem descanso. Do outro lado está Jeff, sujeito rico que o chama para tarefas domésticas e favores pagos, até que Gabriel, um anjo atrapalhado, decide trocar a vida dos dois para provar que dinheiro, sozinho, não resolve tudo.

O começo tem chão. Arj cruza Los Angeles de um trabalho a outro, mede o corpo pelo espaço curto do carro e carrega para a rua um cansaço que não desaparece nem quando ele para. A vida dele cabe em pouco. O aperto aparece na pressa de aceitar mais um serviço, na dependência do próximo chamado e na humilhação miúda de quem vive sempre a um passo de perder o pouco que tem, enquanto “Hardware Heaven” vira mais um ponto dessa engrenagem puxada pelo relógio.

Gabriel entra nessa paisagem como alguém deslocado, e Keanu Reeves entende a medida do papel. Ele surge menos como figura solene do que como funcionário celeste sem grande autoridade, acostumado a impedir acidentes banais e despreparado para mexer no rumo inteiro de alguém. O contraste aparece rápido. Diante dele, Arj continua sem cama, sem sossego e sem margem para erro, enquanto Jeff segue protegido por uma casa enorme, por rituais de conforto e por um modo de vida em que sempre há alguém por perto para resolver o problema prático.

Ansari aproxima o carro de Arj e a mansão de Jeff sem transformar nenhum dos dois em desenho grosso. Jeff vive cercado de consumo, conforto e hábitos caros, incluindo o cold plunge, enquanto Arj mede sono, dinheiro e dignidade entre uma entrega, um turno na loja e a espera do próximo aplicativo tocar. Tudo fica muito perto. Seth Rogen faz de Jeff menos um vilão do que um homem tão acostumado a ser servido que mal percebe o quanto depende do esforço alheio para manter a casa limpa, a rotina lisa e a própria distância do mundo.

Quando Gabriel força a troca, “Quando o Céu se Engana” encosta no que pesa de fato. Arj encontra cama, espaço e folga financeira, enquanto Jeff tromba com medo de despejo, trabalho repetitivo, instabilidade e a sensação de que qualquer gasto fora do previsto pode desmontar a semana inteira. A brincadeira perde leveza. Sandra Oh entra com firmeza nesse desequilíbrio como Martha, superior celestial que acompanha o estrago de Gabriel e lembra, com a simples presença, que ele ultrapassou um limite preciso e espalhou confusão entre carros estacionados, corredores de loja e salas amplas demais.

Também pesa o fato de a história voltar sempre aos lugares onde Arj já existia antes da intervenção, sobretudo a loja, a rua e a convivência com Elena. O vínculo entre os dois tem peso concreto, e a tentativa de organização trabalhista dentro da “Hardware Heaven” dá corpo ao desgaste de quem vive preso entre serviço mal pago, medo de perder renda e falta de tempo até para pensar. Nem tudo tem a mesma força. Ainda assim, “Quando o Céu se Engana” encontra sua forma mais convincente quando encosta desigualdade em objetos e gestos reconhecíveis, como a chave girando na ignição, a porta automática da loja se abrindo cedo demais e um corpo tentando ajeitar o sono num banco estreito.