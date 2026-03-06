Guy Ritchie e Charlie Hunnam transformam lenda arturiana em épico acelerado e eletrizante, na HBO Max

“Rei Arthur: A Lenda da Espada”, dirigido por Guy Ritchie, pega uma das histórias mais famosas da cultura medieval e a transforma em uma aventura energética sobre destino, poder e sobrevivência. No centro de tudo está Arthur, interpretado por Charlie Hunnam, um jovem criado nas ruas de Londonium que aprendeu a viver na base da astúcia, da briga e de pequenos esquemas. Ele não tem qualquer interesse em realeza ou profecias. O que Arthur sabe fazer é negociar com criminosos, proteger quem está ao seu lado e evitar chamar atenção de quem manda na cidade. Esse equilíbrio muda completamente quando ele entra em contato com a lendária espada Excalibur, um objeto que revela algo sobre sua origem e coloca seu nome diretamente no radar do homem mais perigoso do reino.

Esse homem é o rei Vortigern, vivido por Jude Law, um governante frio e ambicioso que chegou ao trono depois de destruir a própria família real. Vortigern governa com mão de ferro e não demonstra qualquer hesitação em eliminar possíveis ameaças. Quando Arthur aparece como alguém capaz de retirar a espada da pedra, algo que nenhum outro homem consegue fazer, o rei percebe imediatamente o problema que tem diante de si. A partir desse momento, o jovem que antes passava despercebido pelas ruas vira alvo de perseguição e precisa decidir rapidamente se foge, se se esconde ou se encara uma responsabilidade que nunca pediu.

Arthur claramente prefere a primeira opção. Durante boa parte da história ele tenta fugir da ideia de que pode ser um líder ou um herdeiro legítimo do trono. Charlie Hunnam interpreta o personagem como alguém prático, irônico e até um pouco cético diante de tudo aquilo que envolve magia, destino e linhagem real. Ele cresceu longe da corte, aprendeu a confiar apenas no que pode tocar e resolver com as próprias mãos, e por isso a descoberta da espada vem acompanhada de medo e confusão. O problema é que quanto mais Arthur tenta escapar dessa realidade, mais pessoas começam a enxergar nele uma chance de enfrentar o reinado de Vortigern.

É nesse momento que surge Mage, personagem de Astrid Bergès-Frisbey, uma mulher misteriosa que parece entender melhor do que ninguém o poder da espada e o papel que Arthur pode desempenhar na história do reino. Ela funciona como uma espécie de guia nesse novo território que mistura política, magia e guerra. Mage não trata Arthur como um herói pronto. Pelo contrário, muitas vezes ela precisa empurrá-lo para enfrentar aquilo que ele preferiria evitar. O relacionamento entre os dois cria parte da tensão da trama, porque Arthur continua tentando manter os pés no mundo real enquanto as circunstâncias insistem em colocá-lo no centro de algo muito maior.

Guy Ritchie conduz tudo com um estilo bastante próprio. Quem conhece filmes do diretor como “Snatch” reconhece rapidamente o ritmo acelerado, os diálogos rápidos e a forma como ele gosta de mostrar personagens lidando com problemas práticos antes de qualquer discurso grandioso. Aqui isso aparece principalmente na maneira como Arthur usa a inteligência das ruas para sobreviver. Em vez de um herói nobre desde o início, o filme aposta em alguém que precisa aprender, errar e entender aos poucos o tamanho da responsabilidade que caiu em suas mãos.

A própria Excalibur funciona quase como um personagem dentro da história. A espada não é apenas um símbolo bonito da lenda arturiana. Ela representa poder real, algo que Arthur ainda não sabe controlar completamente. Sempre que a lâmina entra em cena, fica claro que ela exige mais do que força física. Há algo ali que mexe com a confiança do personagem e com a forma como ele enxerga o próprio passado. Essa relação entre Arthur e a espada se torna uma das forças dramáticas da narrativa, porque dominar esse poder significa aceitar uma identidade que ele passou a vida inteira ignorando.

Enquanto Arthur tenta entender seu lugar nessa disputa, Vortigern continua consolidando seu domínio sobre o reino. Jude Law interpreta o rei com uma mistura de charme e ameaça constante, o tipo de líder que prefere resolver problemas antes que eles cresçam. Para ele, a existência de Arthur é uma rachadura perigosa na história que construiu para legitimar o próprio poder. Por isso, a caçada ao jovem se torna uma questão política urgente, e essa perseguição aumenta a sensação de que o tempo está correndo contra o protagonista.

“Rei Arthur: A Lenda da Espada” funciona justamente por explorar essa fase de transição. Não estamos vendo apenas um herói pronto para salvar o dia, mas alguém tentando entender se realmente quer carregar esse destino. Charlie Hunnam traz carisma e uma certa irreverência ao personagem, o que ajuda a manter a história leve mesmo quando o conflito se torna cada vez mais sério. Ao lado dele, Astrid Bergès-Frisbey oferece um contraponto mais enigmático, enquanto Jude Law garante que a ameaça do trono nunca desapareça completamente do horizonte.

O filme de Guy Ritchie aposta menos na reverência clássica à lenda e mais na ideia de origem. É uma história sobre o momento em que um homem comum descobre que talvez não possa continuar vivendo como antes. Entre perseguições, alianças improváveis e a presença constante da espada Excalibur, Arthur começa a perceber que fugir pode ser impossível. E é justamente quando essa ficha começa a cair que a história realmente ganha força.