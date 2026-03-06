Aventura épica e nostálgica com Denis Quaid, sob demanda no Prime Video, vai fazer sua cabeça viajar sem o corpo sair do lugar

Existe um momento curioso em muitas histórias de fantasia: quando o herói percebe que talvez tenha passado anos lutando contra o inimigo errado. É exatamente essa sensação que move a aventura de “Coração de Dragão”, fantasia medieval dirigida por Rob Cohen que combina ação, humor e um inesperado senso de humanidade.

Ambientado no século 10, o filme acompanha Bowen, um cavaleiro vivido por Dennis Quaid que dedicou a vida a um ideal muito simples: ensinar honra e justiça a um jovem príncipe chamado Einon. Quando o garoto é gravemente ferido durante uma revolta contra o rei tirano, a rainha toma uma decisão desesperada e pede ajuda a um dragão. A criatura aceita salvar o menino dividindo o próprio coração com ele, mas impõe uma condição clara: Einon deve crescer e governar com bondade. Em teoria, é um pacto que deveria transformar o futuro do reino.

Só que a promessa não dura muito. Anos depois, o príncipe se torna rei e revela um lado cruel que surpreende até quem acreditava nele. Bowen observa o aluno que treinou se transformar em um governante autoritário e conclui que algo deu errado naquele ritual antigo. Para ele, a explicação parece óbvia: o coração do dragão corrompeu o jovem rei. Convencido disso, o cavaleiro decide fazer da própria vida uma missão obstinada: eliminar todos os dragões que existirem.

É assim que começa uma jornada curiosa, porque Bowen passa anos cruzando vilarejos e montanhas caçando criaturas que a maioria das pessoas só conhece por histórias. O problema é que, quando finalmente encontra o que pode ser o último dragão vivo, tudo muda. A criatura se chama Draco e tem a voz marcante de Sean Connery, que dá ao personagem um carisma quase irresistível. Em vez de um monstro feroz, Bowen encontra um ser inteligente, irônico e surpreendentemente paciente com os humanos.

A relação entre os dois se transforma rapidamente no coração do filme. Bowen continua sendo um cavaleiro orgulhoso e um pouco teimoso, enquanto Draco observa o comportamento humano com uma mistura de sabedoria e sarcasmo. O resultado é uma parceria improvável que traz leveza à narrativa. Há momentos de aventura, claro, mas também situações engraçadas em que os dois precisam improvisar para sobreviver e ganhar algum dinheiro nas estradas.

No meio desse percurso surge Kara, personagem de Dina Meyer, uma jovem determinada que lidera um grupo de camponeses revoltados contra o reinado de Einon. Enquanto Bowen tenta entender se dedicou a vida à causa certa, Kara representa a revolta direta contra o poder do castelo. Ela não está interessada em teorias sobre dragões ou maldições antigas. Para ela, o problema é simples: o reino está sob o comando de um governante cruel e alguém precisa enfrentá-lo.

Essa tensão entre passado e presente dá ao filme um ritmo interessante. De um lado, Bowen tenta reconciliar o cavaleiro idealista que já foi com o homem cético que se tornou. Do outro, Draco funciona quase como um observador da humanidade, alguém que conhece as promessas feitas pelos homens, mas também sabe o quanto elas costumam ser quebradas.

Mesmo sendo uma aventura claramente pensada para o grande público dos anos 1990, “Coração de Dragão” tem algo que o torna mais simpático do que muitas fantasias da mesma época: ele nunca esquece que o centro da história são as relações entre personagens. O conflito não está apenas nas batalhas ou nas rebeliões, mas nas escolhas que cada um faz quando percebe que talvez tenha interpretado o mundo da maneira errada.

Dennis Quaid interpreta Bowen com a energia típica de um herói clássico, mas também com certa vulnerabilidade que torna o personagem mais humano. Já Sean Connery rouba várias cenas apenas com a voz de Draco, transformando o dragão em uma figura sábia, divertida e surpreendentemente carismática. Dina Meyer completa o trio principal com uma presença firme, representando a coragem daqueles que vivem sob o peso das decisões de um rei.

“Coração de Dragão” funciona porque mistura aventura medieval com uma pergunta simples e universal: o que acontece quando uma promessa feita em nome da honra não é cumprida? A resposta não aparece em discursos grandiosos, mas na jornada de um cavaleiro que precisa rever tudo aquilo em que acreditou, inclusive quem realmente merece ser chamado de inimigo.