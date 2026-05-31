Aclamado em Cannes e premiado no Oscar, este filme no Prime Video não mostra o horror como você espera

“Zona de Interesse” nasce de uma recusa que define o filme inteiro: Jonathan Glazer não filma o horror pela via mais direta, não organiza a narrativa em torno da imagem brutal e não entrega ao público o alívio de uma indignação confortável. Seu caminho é mais árido. Ele observa a rotina de uma família nazista instalada ao lado de Auschwitz como se a monstruosidade pudesse ser empurrada para trás do muro, tratada como ruído, incorporada ao funcionamento normal da casa. É dessa normalidade, e não de qualquer gesto grandioso, que vem o impacto mais duro do filme.

A premissa tem uma secura quase ofensiva. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, vive com a esposa Hedwig e os filhos em uma casa ampla, com jardim, empregados, horários, refeições e pequenas ambições familiares. Do outro lado do muro, o extermínio acontece. Não há mistério sobre isso, nem revelação progressiva, nem suspense moral. O filme parte da certeza de que todos sabem. O que interessa a Glazer é entender como a vida continua quando a barbárie deixa de ser interrupção e passa a compor a paisagem. Crianças brincam, roupas são provadas, tarefas são distribuídas, flores são cuidadas. A violência não invade aquela casa como exceção. Ela sustenta a casa.

A casa e o abismo

A grande força de “Zona de Interesse” está em tratar o espaço doméstico como expressão de uma consciência. O jardim, os quartos, os corredores e o muro não são apenas elementos de reconstituição histórica. Eles organizam a visão de mundo dos personagens. Hedwig não mora apenas perto de Auschwitz. Ela reivindica aquela vida como conquista, estabilidade e sinal de ascensão. O conforto da família Höss não existe apesar do campo. Existe por causa dele. Essa inversão dá ao filme uma ferocidade discreta: o horror não está escondido sob a aparência de normalidade. A normalidade é uma de suas formas.

Glazer filma esse ambiente com uma distância que incomoda justamente por não pedir licença emocional. A câmera observa mais do que acompanha. Os enquadramentos tendem à fixidez, as cenas evitam ênfase dramática e as ações banais permanecem banais, sem música ou montagem tentando conduzir uma reação imediata. Há algo deliberadamente rígido nessa encenação. O filme não oferece grandes viradas, confissões, explosões de culpa ou momentos de catarse. Em vez disso, insiste na continuidade dos gestos. A repetição faz parte do método: quanto mais a rotina se estabiliza, mais intolerável ela se torna.

Essa frieza é o ponto mais forte de “Zona de Interesse”, mas também sua zona de risco. Em alguns momentos, o controle formal é tão severo que pode criar a sensação de um filme fechado demais em sua própria concepção. A distância diante dos personagens impede qualquer entrada emocional mais convencional, o que pode afastar parte do público. Ainda assim, seria injusto tratar essa aridez como simples falta de afeto ou de pulso dramático. O filme não busca aproximar ninguém dos Höss por identificação psicológica. Também não tenta explicar a maldade por traumas, impulsos ou conflitos interiores. Prefere observar a superfície, porque é nela que a cumplicidade aparece sem disfarce.

Christian Friedel interpreta Rudolf Höss sem transformá-lo em figura de exceção demoníaca. Ele surge como burocrata, pai, marido e funcionário do genocídio, alguém que trata a engrenagem da morte como responsabilidade de trabalho. Sandra Hüller faz de Hedwig uma presença ainda mais incômoda, não por exagerar a crueldade, mas por naturalizar o privilégio. Sua personagem carrega orgulho doméstico, dureza prática e uma convicção banal de merecimento. Não há caricatura. O filme entende que, nesse caso, a caricatura enfraqueceria tudo. O assustador está na adequação: cada gesto parece caber perfeitamente naquela vida.

O som da culpa

Se a imagem mantém distância, o som não deixa ninguém se acomodar. Em “Zona de Interesse”, Auschwitz existe de maneira contínua mesmo quando não aparece. Ruídos industriais, tiros, cães, gritos abafados, máquinas e silêncios carregados atravessam a rotina familiar como uma presença que não pode ser confundida com acaso. O som não ilustra a cena, não serve apenas para criar atmosfera e não funciona como truque de tensão. Ele é a evidência constante de que aquela casa vive ao lado de uma violência em andamento, reconhecida por todos e ignorada por conveniência.

Essa escolha desloca o lugar do público. Não se trata de ver o horror para reagir a ele, mas de perceber como ele pode ser ouvido, compreendido e ainda assim tratado como parte do ambiente. A pergunta moral do filme nasce daí. O que acontece quando o intolerável se torna som de fundo? O que resta de uma consciência quando o crime deixa de interromper o café da manhã, o trabalho no jardim, a conversa entre marido e mulher? Glazer não responde com discursos. Sua direção confia na fricção entre o que a imagem mostra e o que o som denuncia.

A adaptação livre do romance de Martin Amis encontra sua precisão nesse deslocamento. “Zona de Interesse” não se comporta como ilustração literária nem como drama histórico de reconstituição tradicional. Sua força está menos no acúmulo de informações e mais na firmeza do ponto de vista. O filme não transforma Auschwitz em cenário de impacto visual, nem usa o sofrimento das vítimas como atalho emocional. A decisão é delicada e poderia soar calculada demais em mãos menos rigorosas. Aqui, porém, preserva a gravidade histórica ao recusar o consumo fácil da imagem do horror.

Há um preço nessa aposta. “Zona de Interesse” é pouco interessado em acolher o público. Seu ritmo é seco, sua dramaturgia é contida e sua progressão rejeita os caminhos mais familiares do drama. Em certos trechos, a sensação de repetição pesa. Mas esse peso não é gratuito. Ele reproduz a persistência da vida comum, a continuidade administrativa do crime, a maneira como a família atravessa os dias sem que a catástrofe moral rompa de verdade seus planos. O incômodo vem menos de uma cena isolada do que da soma de pequenas normalidades.

Por isso, o filme impressiona mais pela lucidez do que pelo choque imediato. “Zona de Interesse” entende a banalidade do mal não como frase pronta, mas como organização do espaço, do trabalho, da família e do desejo. A monstruosidade não precisa aparecer sempre como explosão visível. Às vezes, ela se apresenta como jardim bem cuidado, conversa doméstica, eficiência profissional e projeto de vida.

A melhor leitura do filme precisa reconhecer sua aspereza. Ele não é uma obra de envolvimento emocional fácil, e sua distância pode parecer excessiva para quem espera uma abordagem mais direta do Holocausto. Ainda assim, essa limitação se confunde com sua força. “Zona de Interesse” não consola, não explica demais e não oferece ao público uma saída limpa. Mantém aberta a ferida entre ouvir, saber e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. É aí, nessa recusa de conforto, que o filme encontra sua acusação mais devastadora.