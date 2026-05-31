A Netflix tem um drama sueco discreto que cresce justamente quando mostra uma família em colapso

Em “O Que Tiver Que Ser”, a família não aparece como refúgio, mas como o lugar onde todos sabem, com precisão incômoda, como ferir uns aos outros. O filme dirigido, escrito e estrelado por Josephine Bornebusch parte de uma situação simples: uma casa emocionalmente desarrumada, um casamento que perdeu parte de sua intimidade, uma mãe tentando controlar o que saiu de seu alcance e filhos que reagem ao ambiente de tensão com irritação, carência ou silêncio. A força do longa não está na novidade desse ponto de partida, mas na maneira como observa o desgaste acumulado. Nada desaba de uma vez. Tudo já vinha cedendo.

Stella, vivida por Bornebusch, ocupa o centro desse sistema em curto-circuito. Ela quer manter a família unida, mas quase todo gesto de cuidado vem atravessado por controle. O filme cresce quando entende que essa necessidade de comandar não nasce apenas de autoritarismo. Há medo, culpa, cansaço e uma espécie de pânico diante da possibilidade de perder a função que ela construiu dentro de casa. Stella não é tratada como vilã doméstica, nem como mãe sacrificada à espera de perdão. É uma mulher exausta, acostumada a decidir por todos, incapaz de perceber que insistir em salvar um vínculo também pode sufocá-lo.

A crise ganha contorno quando Gustav, seu marido, comunica uma decisão que expõe aquilo que o casamento já tentava esconder. Ele parece ter se retirado emocionalmente antes mesmo de transformar essa distância em fala, e isso torna a convivência ainda mais áspera. A filha adolescente responde com frieza e impaciência, mas o filme evita reduzi-la à jovem ingrata ou à rebelde decorativa. O filho mais novo ocupa outro lugar na engrenagem: pede atenção, interrompe, insiste, como se ainda tentasse puxar os adultos para alguma forma mínima de convivência. O roteiro distribui esses conflitos com clareza, às vezes até demais, mas acerta ao mostrar que nenhuma dessas dores existe sozinha.

Família em trânsito

A viagem de carro para a competição de pole dancing da filha é o melhor dispositivo de “O Que Tiver Que Ser”. Ao colocar todos no mesmo espaço, sem fuga imediata, o filme transforma deslocamento em confinamento. O carro funciona como uma casa comprimida: menos portas, menos cômodos, menos desculpas. A família segue pela estrada, mas emocionalmente gira em torno dos mesmos ressentimentos. Uma conversa mal iniciada, um olhar de reprovação ou uma frase dita no tom errado bastam para revelar uma intimidade corroída.

Esse formato traz um risco evidente. A estrutura da viagem tende a organizar os conflitos em etapas, como se cada parada ou atrito precisasse empurrar a história para um novo ponto de tensão. Em alguns momentos, o mecanismo fica visível demais. Ainda assim, o filme se sustenta porque seu interesse principal não está na surpresa, mas no comportamento. Bornebusch observa como uma família se comunica quando já não consegue conversar. O que importa não é apenas aquilo que os personagens dizem, mas o que deixam escapar quando tentam parecer no controle.

A presença do pole dancing também pede uma leitura menos apressada. O filme poderia usar a prática apenas como provocação fácil, reduzindo a filha ao choque que ela causa nos pais. Felizmente, quando funciona melhor, o drama trata esse espaço como parte da afirmação da adolescente, não como simples conflito moral. Ali existe corpo, disciplina, desejo de autonomia e um pedido indireto para ser vista fora do enquadramento familiar. A tensão não está somente no que ela escolhe fazer, mas no modo como os adultos olham para essa escolha. Stella quer proteger, mas também quer definir. Quer compreender, mas julga antes de escutar. É nesse desencontro entre cuidado e invasão que a relação entre mãe e filha ganha densidade.

As atuações sustentam boa parte da carga dramática. Bornebusch interpreta Stella com uma energia nervosa que impede a personagem de virar caricatura da mãe controladora. Ela alterna dureza e fragilidade sem pedir simpatia o tempo todo, o que torna a figura mais interessante. Pål Sverre Hagen dá a Gustav uma contenção coerente com o desgaste do casamento, ainda que o roteiro nem sempre lhe ofereça a mesma complexidade. Sigrid Johnson, como a filha, tem presença forte justamente por não suavizar a aspereza da personagem. Sua adolescência não surge como charme rebelde, mas como defesa, raiva, cansaço e tentativa de existir longe das expectativas maternas.

O limite da emoção

“O Que Tiver Que Ser” assume sua natureza de melodrama familiar, e isso não é um problema. O problema aparece quando o filme parece confiar pouco na força das próprias cenas. Há momentos em que sentimentos já evidentes são explicados em excesso, como se o roteiro quisesse garantir que nenhuma ferida fosse mal interpretada. Algumas passagens sublinham demais o que o elenco já havia comunicado com mais precisão. Esse didatismo não desmonta o longa, mas reduz sua potência em pontos importantes. Quando a emoção chega conduzida demais, sobra menos espaço para o desconforto respirar.

Ainda assim, seria injusto tratar o sentimentalismo apenas como defeito. O filme trabalha dentro de uma tradição em que a emoção aberta faz parte do pacto dramático. Sua irregularidade está no equilíbrio. Quando aceita o silêncio, a contradição e a conversa interrompida, o longa cresce. Quando tenta organizar a dor em frases definitivas, perde força. Os melhores instantes aparecem quando Stella percebe, de modo tardio e imperfeito, que manter uma família unida não significa preservar a qualquer custo a imagem de uma família funcionando.

A direção de Bornebusch é discreta, concentrada nos atores e na progressão dos conflitos. Não há grande invenção formal, mas existe percepção de ritmo doméstico: a discussão que começa banal e termina em ferida antiga, a dificuldade de permanecer ao lado de alguém íntimo sem dizer nada, a violência pequena de conhecer exatamente o ponto fraco do outro. A montagem acompanha essa escalada com eficiência, embora o filme pudesse respirar mais em algumas passagens. Seu impulso de comover às vezes chega antes de a cena amadurecer por completo.

O mérito de “O Que Tiver Que Ser” está em não tratar a família como ideia abstrata. O filme fala de vínculos, mas se concentra no trabalho ingrato de sustentá-los quando a rotina já virou campo minado. Fala de maternidade sem santificar a mãe, de casamento sem transformar separação em fracasso automático, de adolescência sem reduzi-la a ingratidão. Mesmo quando recorre a soluções mais evidentes, preserva uma honestidade emocional que impede o drama de soar vazio.

É um filme irregular, sim. Em alguns trechos, parece temer a própria secura e busca uma comoção mais guiada do que necessária. Mas também é um drama atento ao desgaste que nasce por dentro, aquele que não explode de uma vez, apenas se acumula até mudar a temperatura de uma casa. “O Que Tiver Que Ser” não reinventa o melodrama familiar, nem tenta. Seu valor está em reconhecer que, às vezes, a tentativa de manter todos juntos é justamente o que revela a distância entre eles.