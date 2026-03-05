Com Scarlett Johansson, aventura produzida por Steven Spielberg é a maior audiência global da HBO Max

Desde o primeiro minuto, fica claro que sobreviver em um mundo dominado por criaturas gigantes exige coragem, cálculo e um pouco de imprudência. É nesse clima de tensão e aventura que “Jurassic World: Recomeço” recoloca a franquia em território selvagem, apostando menos em nostalgia e mais na ideia de uma missão científica que pode dar muito errado.

Na história, cinco anos após os eventos de Jurassic World: Domínio, o planeta já encontrou um estranho equilíbrio com os dinossauros que restaram. A maioria deles simplesmente não conseguiu se adaptar a diferentes climas da Terra moderna. Os poucos sobreviventes vivem em regiões equatoriais isoladas, lugares quentes e úmidos que lembram as condições do mundo pré-histórico. É nesse ambiente hostil que uma nova missão começa.

Zora Bennett (Scarlett Johansson), uma especialista em operações arriscadas, aceita liderar uma equipe enviada para coletar algo extremamente valioso: amostras de DNA de três criaturas colossais que dominam terra, mar e ar. Ao lado dela estão Duncan Kincaid (Mahershala Ali), um veterano acostumado a sobreviver em situações extremas, e o cientista Henry Loomis (Jonathan Bailey), que acredita que esse material genético pode levar ao desenvolvimento de um medicamento capaz de salvar muitas vidas.

A missão parece simples no papel, mas rapidamente se revela um pesadelo logístico. Chegar perto desses animais já seria perigoso em qualquer circunstância; fazer isso em territórios onde a natureza voltou a ser soberana torna tudo ainda mais imprevisível. Não há cercas, parques ou laboratórios protegidos como nos primeiros filmes da franquia. Aqui, os humanos são visitantes em um ecossistema que não precisa deles para existir. E isso muda completamente a dinâmica da história. Cada passo da equipe envolve decisões rápidas, risco constante e a sensação de que qualquer erro pode transformar uma operação científica em uma fuga desesperada.

Scarlett Johansson assume o centro da trama com uma presença firme como Zora, uma líder prática que entende que coragem, nesse tipo de missão, também significa saber quando recuar. Mahershala Ali traz peso e experiência para Duncan, um homem que claramente já viu coisas demais em campo e que não romantiza a ideia de enfrentar dinossauros gigantes. Já Jonathan Bailey interpreta Henry Loomis com a curiosidade típica de um cientista que sabe que está diante de uma descoberta potencialmente histórica, mesmo quando a realidade ao redor insiste em lembrar que aquilo ainda é um território dominado por predadores.

O diretor Gareth Edwards conduz a história com um olhar que privilegia escala e sensação de perigo real. Ele parece interessado em mostrar como seria um mundo onde os dinossauros deixaram de ser atrações de parque temático e passaram a ocupar seu próprio espaço no planeta. A missão da equipe, portanto, não é apenas científica; ela também é um lembrete de que os humanos já não controlam totalmente essa equação. Existe algo quase fascinante em observar personagens altamente treinados tentando se adaptar a um ambiente que simplesmente não foi feito para eles.

O resultado é um filme que mistura aventura, suspense e ficção científica de forma bem direta. “Jurassic World: Recomeço” não tenta mudar os rumos da franquia, mas faz algo inteligente ao reposicionar a história em um cenário onde a natureza voltou a ter vantagem. Em vez de perguntar se é possível trazer dinossauros de volta à vida, o filme parece mais interessado em outra questão: o que acontece quando eles continuam vivos e nós precisamos conviver com isso. E só essa pergunta já basta para manter a tensão da história funcionando do começo ao fim, sem entregar tudo de bandeja.