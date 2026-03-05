Luto, amadurecimento e fazer as pazes com o passado: o filme que vai falar com você mais que terapia, na Netflix

“Aprendendo com a Vovó” acompanha Elle Reid, personagem de Lily Tomlin, uma poeta sarcástica que decidiu se fechar para o mundo depois de perder a parceira com quem viveu por quase quatro décadas. Amarga, irônica e sem paciência para convenções sociais, Elle parece confortável vivendo isolada, até que sua neta Sage (Julia Garner) aparece pedindo ajuda para resolver um problema urgente.

Sem dinheiro e sem muitas opções, avó e neta passam o dia juntas tentando encontrar uma solução. A jornada improvisada faz as duas visitarem pessoas do passado de Elle, o que naturalmente reabre histórias, ressentimentos e lembranças que a protagonista preferia manter enterradas.

Ao longo desse percurso surge também Judy, interpretada por Marcia Gay Harden, mãe de Sage, o que traz à tona conflitos familiares que estavam guardados há anos. Entre diálogos afiados, situações constrangedoras e encontros inesperados, o filme mistura drama e comédia com uma naturalidade surpreendente.

Dirigido por Paul Weitz, “Aprendendo com a Vovó” dá muito certo por causa da presença magnética de Lily Tomlin, que transforma a rabugice de Elle em algo irresistivelmente humano. É um filme sobre gerações, escolhas e relações complicadas, contado com humor ácido e uma honestidade que torna essa pequena viagem de um dia muito mais reveladora do que parece.