Ação do começo ao fim, novo filme de Tom Hardy vai te fazer esquecer da realidade por 107 minutos, na Netflix

Quando o crime se mistura à política e invade a polícia, alguém sempre paga a conta, e quase nunca é quem deveria. “Caos e Destruição” parte exatamente dessa ferida aberta para construir um thriller direto, físico e tenso, daqueles em que cada decisão parece empurrar o protagonista para um beco mais estreito. Dirigido por Gareth Evans, o filme coloca Tom Hardy no centro da história como Walker, um detetive cansado, marcado por erros do passado e cada vez mais isolado dentro da própria corporação.

Tudo começa quando uma operação de venda de drogas sai do controle e deixa um rastro de suspeitas e interesses cruzados. No meio do caos, o filho de um político poderoso desaparece. O gabinete quer rapidez e discrição. As ruas querem vingança. A polícia quer distância do problema. Walker aceita a missão de encontrar o rapaz, mas entende desde cedo que está entrando numa disputa que envolve muito mais do que um simples resgate.

Hardy interpreta Walker com o peso de quem já viu demais e confia em quase ninguém. Ele não é o herói clássico; é um homem que insiste porque não sabe fazer outra coisa. Cada passo que dá no submundo expõe novas camadas de corrupção e acordos informais entre criminosos e autoridades. Quanto mais ele avança, mais perde apoio dentro da delegacia, o que transforma a investigação numa corrida contra o tempo e contra a própria instituição que deveria protegê-lo.

Jessie Mei Li surge como uma figura que transita entre esses dois mundos e entende o tamanho do risco. Sua personagem não é mero apoio emocional; ela observa, calcula e decide quando compartilhar informações que podem abrir portas ou provocar represálias. Ao ajudar Walker, ela também se coloca na linha de fogo, e o filme deixa claro que ninguém sai ileso desse jogo. Já Justin Cornwell interpreta um policial que tenta equilibrar lealdade e autopreservação, medindo até onde pode proteger o colega sem comprometer a própria carreira. Esses vínculos dão ao filme um tom mais humano, evitando que a história vire apenas uma sequência de confrontos.

E há confrontos, claro. Gareth Evans, conhecido pela intensidade física de suas cenas, conduz a ação com energia crua, mas sempre conectada às escolhas dos personagens. Quando Walker decide agir sem respaldo oficial, não é só uma explosão de adrenalina; é um movimento que reduz sua margem de segurança e amplia o alcance dos inimigos. O suspense nasce menos do barulho e mais da pressão constante: prazos impostos pelo gabinete, territórios dominados por facções e a ameaça de que qualquer erro pode encerrar sua carreira ou algo pior.

O filme também cutuca o passado de Walker, lembrando que velhas decisões nunca desaparecem por completo. Esse peso não é tratado como discurso, mas como obstáculo prático: informações que podem ser usadas contra ele, desconfiança dentro da corporação, portas que se fecham no momento mais crítico. A narrativa mantém o foco na ação concreta: procurar, negociar, invadir, recuar. E evita transformar a corrupção em tese abstrata. Aqui, ela tem endereço, telefone e capangas.

“Caos e Destruição” não tenta romantizar seu protagonista nem simplificar o cenário. A cidade parece permanentemente sitiada por acordos silenciosos, e cada avanço de Walker mexe numa estrutura que prefere continuar intacta. O filme conduz a trama para uma confrontação inevitável, na qual escolhas feitas sob pressão cobram seu preço imediato.

Fica a sensação de que Walker não luta para salvar a cidade inteira, mas para impedir que tudo desmorone de vez ao seu redor. Gareth Evans entrega um thriller seco, eficiente e tenso, sustentado pela presença física e emocional de Tom Hardy, que transforma cansaço e obstinação em combustível dramático. É ação com consequência, violência com contexto e suspense que não alivia, exatamente como a história exige.