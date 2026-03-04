Comédia romântica de Bruno Barreto, com Gwyneth Paltrow e Christina Applegate, é a pausa que você precisa para respirar, na Netflix

Às vezes, o maior salto da vida não acontece no ar, mas na decisão de sair do lugar onde todo mundo acha que você vai ficar para sempre. “Voando Alto” acompanha exatamente esse impulso com leveza e charme, colocando Donna Jensen, vivida por Gwyneth Paltrow, no centro de uma comédia romântica sobre ambição, disciplina e escolhas afetivas. Criada em um trailer park de Silver Springs, Nevada, Donna cresce cercada por limitações financeiras e horizontes curtos, mas decide que não nasceu para aquilo. Depois de ler o livro da lendária ex-comissária Sally Weston, interpretada por Kelly Preston, ela passa a acreditar que a única forma de mudar de vida é vestir um uniforme de companhia aérea e conquistar o mundo a partir dos corredores de um avião.

O detalhe é que Donna nunca tinha sequer embarcado em um voo quando resolve se inscrever no curso de formação de comissárias. Ela chega ao treinamento cheia de entusiasmo, mas também insegura, enfrentando provas práticas, regras rígidas e a pressão de se destacar em um grupo competitivo. É ali que surge Christine Montgomery, personagem de Christina Applegate, sua colega ambiciosa e espirituosa, que também quer subir na carreira e não está disposta a aplaudir o talento natural de Donna. A rivalidade entre as duas dá ritmo à história e rende algumas das situações mais divertidas do filme, especialmente quando pequenos erros e disputas por pontos se transformam em quase batalhas diplomáticas de salto alto e sorriso profissional.

Quando Donna descobre a possibilidade de trabalhar na prestigiada Royal Airlines, onde Sally Weston atua como mentora, o sonho ganha contornos mais concretos. Não se trata apenas de conseguir um emprego, mas de alcançar a cobiçada rota de primeira classe entre Nova York e Paris, símbolo máximo de status dentro da companhia. Sally enxerga em Donna uma mistura de determinação e carisma que pode levá-la longe, mas também deixa claro que talento sem foco não garante promoção. A partir daí, a protagonista precisa provar, na prática, que consegue lidar com passageiros difíceis, hierarquias internas e as próprias inseguranças.

Bruno Barreto conduz a narrativa com um olhar atento para os bastidores da profissão, sem transformar o filme em manual técnico. O que interessa aqui é o percurso emocional de Donna. Cada teste, cada escala e cada avaliação interna funcionam como degraus reais de uma escada profissional que pode tanto elevá-la quanto empurrá-la de volta para rotas menos glamourosas. O filme encontra seu tom na combinação de humor leve com dilemas bastante reconhecíveis: competir com amigos, lidar com chefes exigentes e sustentar um sonho que nem todo mundo leva a sério.

No meio dessa corrida surge Ted Stewart, o estudante de direito por quem Donna se apaixona. Ele representa estabilidade, carinho e uma vida possível fora da obsessão pela primeira classe. O problema é que Ted vive em Cleveland, um destino que simboliza exatamente o tipo de acomodação que Donna sempre quis evitar. A relação dos dois é construída com simpatia e conflitos honestos, porque a ambição dela não cabe facilmente na rotina dele. O romance adiciona calor humano à trama e coloca Donna diante de uma pergunta prática: até onde vale sacrificar a vida pessoal por uma carreira?

“Voando Alto” não é uma história sobre grandes reviravoltas, e sim sobre pequenas decisões acumuladas. Gwyneth Paltrow sustenta o filme com uma interpretação que equilibra vulnerabilidade e firmeza, enquanto Christina Applegate imprime energia e competitividade a Christine, tornando a rivalidade divertida em vez de amarga. Kelly Preston, por sua vez, empresta elegância e autoridade a Sally Weston, funcionando como espelho do que Donna pode se tornar.

O filme diverte e inspira sem cair na ingenuidade total. Ele entende que sonhar alto é bonito, mas exige estratégia, persistência e coragem para lidar com as consequências. Basta dizer que a jornada de Donna prova que subir na vida pode ser tão turbulento quanto um voo internacional, e tão recompensador quanto ver as luzes de uma nova cidade pela janela.