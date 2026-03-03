Nenhum filme nunca mais alcançou o nível de genialidade dessa obra-prima, na Netflix

Toda família tem suas regras, mas poucas cobram um preço tão alto por lealdade quanto a dos Corleone. Em “O Poderoso Chefão”, dirigido por Francis Ford Coppola, o poder não é exibido com proselitismo, e sim exercido em salas fechadas, por meio de favores, contratos e promessas que nunca saem de graça. Don Vito Corleone, vivido por Marlon Brando em uma atuação que redefiniu o conceito de autoridade no cinema, comanda sua família em Nova York com uma mistura precisa de firmeza e cálculo.

Logo no início, durante o casamento da filha Connie, ele recebe em seu gabinete o desesperado Bonasera, que pede justiça após sua filha ser brutalmente agredida. Vito ouve, pondera e concede ajuda, mas deixa claro que um dia cobrará o favor. Ali já entendemos como esse universo funciona: nada é gratuito, tudo é negociado.

Enquanto isso, do lado de fora, a festa acontece. Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, circula discretamente com a namorada Kay Adams, vivida por Diane Keaton. Herói de guerra, educado e aparentemente distante dos negócios da família, ele observa mais do que participa. Essa posição inicial, quase à margem, é fundamental para entender o peso das escolhas que virão. Michael não rejeita o pai, mas também não parece disposto a seguir seus passos.

O contraponto vem com Sonny, personagem de James Caan, impulsivo e direto, que deixa transparecer emoções onde o pai prefere silêncio. Já Tom Hagen, interpretado por Robert Duvall, atua como conselheiro estratégico, o homem que traduz sentimentos em decisões práticas. Cada um ocupa um lugar claro nessa engrenagem familiar, e Coppola faz questão de mostrar como essas diferenças internas influenciam os rumos da história.

Quando Johnny Fontane, vivido por Al Martino, pede ajuda para conseguir um papel no cinema, o filme revela outra faceta do poder de Vito. O padrinho interfere em contratos, enfrenta chefes de estúdio e move contatos com a mesma naturalidade com que organiza um casamento. É nesse ponto que percebemos que a influência da família ultrapassa o bairro e alcança outras esferas, inclusive a indústria do entretenimento.

O grande ponto de virada surge com a proposta de Sollozzo, interpretado por Al Lettieri. Ele quer entrar no lucrativo comércio de narcóticos e precisa da proteção política dos Corleone. Vito recusa. Não por ingenuidade, mas por cálculo. Ele entende que esse tipo de negócio pode comprometer suas alianças e colocar em risco o equilíbrio que construiu ao longo dos anos. A decisão é estratégica, mas também arriscada. Ao dizer não, ele expõe a família a uma guerra silenciosa que começa a se desenhar nos bastidores.

“O Poderoso Chefão” funciona como tragédia porque mostra como decisões tomadas para proteger a família acabam empurrando seus membros para conflitos cada vez mais pessoais. Coppola conduz tudo com calma impressionante, valorizando olhares, pausas e silêncios. Não há pressa. Cada conversa importa. Cada gesto carrega consequência.

O que torna o filme tão poderoso não é apenas a violência ou o crime, mas a forma como ele humaniza essas figuras. Vito é ao mesmo tempo temido e afetuoso. Michael começa como alguém que parece fora daquele mundo, mas é impossível não sentir que algo nele está sendo moldado pela pressão ao redor. A transformação é gradual, quase imperceptível, e justamente por isso impactante.

Mais do que uma história sobre máfia, “O Poderoso Chefão” é um retrato sobre herança, responsabilidade e escolhas que redefinem destinos. Coppola não romantiza nem condena abertamente; ele observa. E nós, espectadores, acompanhamos fascinados essa família que organiza casamentos e funerais com a mesma eficiência, sempre lembrando que, ali, poder e afeto caminham juntos, até que deixam de caminhar.