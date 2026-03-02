Julia Roberts na Netflix: o filme “botão de felicidade” pra levantar o astral hoje

Em Los Angeles, o Dia dos Namorados se impõe como cronômetro: quem demora perde a vez. “Idas e Vindas do Amor”, com Ashton Kutcher, Jennifer Garner e Julia Roberts, sob direção de Garry Marshall, resume seu conflito central com franqueza: ao tentar firmar vínculos numa data que exige gestos, pessoas diferentes agem por impulso e esbarram de imediato em segredos, pressa e exposição. Reed Bennett decide pedir Morley Clarkson em casamento antes de encarar a rua, motivado pela vontade de transformar o namoro em compromisso, mas o feriado converte sentimento em demanda e empurra o noivo para o balcão, onde a fila já começa a cobrar consequência.

Reed toma essa decisão justamente quando a cidade pede declarações, e o obstáculo surge sem sutileza: pedidos chegam em bloco, recados se acumulam, clientes cobram rapidez. A consequência vem sem delicadeza. Reed vira o sujeito que organiza o amor alheio em buquês e cartões, e a promessa recém-feita perde o abrigo de conversa privada para se misturar à rotina do atendimento, deixando o entusiasmo do noivado disputar espaço com a pressão do expediente.

Julia Fitzpatrick entra por amizade e por necessidade de organizar a própria aposta. Ela escolhe sustentar o romance com o médico Harrison Copeland porque procura estabilidade no meio do ruído da data, e se move para confirmar o que sente quando percebe que sabe menos do que gostaria. O obstáculo é a informação incompleta, que a empurra a verificar, insistir e se expor. O resultado é que o afeto deixa de ser encontro e vira sequência de escolhas práticas, com custo social embutido, e a história dela passa a operar no mesmo corredor de coincidências e encontros que liga os núcleos.

A escola e a casa sob pressão

Na escola, o feriado vira tarefa. Edison, aluno de Julia, escolhe comprar um buquê e um cartão musical para entregar à namorada porque quer deixar o desejo visível, do jeito que o dia pede. A barreira é a insegurança de executar a entrega sem transformar o gesto em constrangimento, algo que depende de coragem e de orientação adulta. O resultado é concreto: a data entra na sala como rota e timing, e Julia precisa administrar o impacto disso no lugar onde trabalha, com o cuidado de não deixar a declaração explodir o ambiente.

Em casa, a pressa tem outro custo. Grace, babá de Edison, marca com o namorado Alex um encontro para perder a virgindade naquele dia, movida pela ideia de fazer a data “valer”. Só que o plano encosta na rotina: responsabilidades, regras de família e falta de privacidade comprimem o espaço do casal. Quando Alex aparece nu e a mãe de Grace flagra, o humor estoura sem preâmbulo e o encontro desanda, empurrando o romance juvenil para o improviso e para o risco de exposição doméstica.

Vitrine pública e logística do afeto

Willy e Felicia escolhem o caminho oposto: em vez de proteger o sentimento, exibem paixão para quem cruza o caminho, como se o feriado pedisse prova constante. O problema é a saturação do cenário, já que a cidade inteira encena o mesmo ritual, e o excesso pode virar ruído. Eles funcionam como contraste ambulante e lembram que, naquele dia, a afirmação pública depende do retorno do entorno, mesmo quando ninguém pediu nada além de atenção.

Em outro canto, o trabalho filtra o que poderia ser simples. Liz, jovem secretária, segue com Jason apesar do pouco tempo de namoro porque quer testar futuro; ele gosta dela, mas recua por receios sobre o que sente. O obstáculo é esse descompasso entre afeto e confiança, que transforma qualquer avanço em hesitação. Kara Monahan, por sua vez, detesta o Dia dos Namorados porque se vê sozinha e decide reagir organizando uma festa anti-celebração, mas o próprio trabalho a mantém perto dessa vitrine, já que ela é assessora de imprensa de Sean, quarterback cuja imagem é administrada por Paula Thomas. Kelvin Moore, repórter esportivo escalado por uma emissora de TV para cobrir o dia, decide transformar o feriado em pauta e precisa achar gente disposta a exibir sentimentos diante do olhar público, enquanto Kate Hazeltine e Holden Bristow, após se conhecerem num voo e atravessarem uma viagem longa para chegar a Los Angeles, aceitam seguir juntos pela logística da cidade, ou melhor, pela logística do afeto em trânsito, ele não diz, mas o filme insiste que amar ali é chegar a tempo. No fim, toda urgência volta ao mesmo gesto material, como um buquê pousado no balcão da floricultura.