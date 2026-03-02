Atuação brilhante de Bruce Willis em thriller brutal de Antoine Fuqua, no Prime Video

Quando uma missão militar encontra uma tragédia humanitária no meio do caminho, cumprir ordens deixa de ser simples e passa a ter custo humano imediato. “Lágrimas do Sol” acompanha o tenente A.K. Waters, vivido por Bruce Willis, enviado à Nigéria para resgatar a médica americana Lena Hendricks, interpretada por Monica Bellucci, em plena guerra civil. A tarefa parece objetiva: entrar, retirar a cidadã americana e sair. Só que Lena impõe uma condição inegociável, ela só parte se cerca de 70 refugiados sob seus cuidados também forem levados até a fronteira com Camarões. É nesse ponto que o filme deixa de ser apenas uma operação tática e vira um dilema moral com consequências concretas.

Waters é apresentado como o militar disciplinado que cumpre ordens sem hesitar. Ele chega à missão religiosa com sua equipe, entre eles o sargento interpretado por Cole Hauser, preparado para uma extração rápida. O plano é enxuto, calculado e depende de tempo curto e deslocamento preciso. Quando Lena se recusa a abandonar os civis, o tenente precisa decidir entre seguir a determinação do comando ou ampliar a missão por conta própria. Ao aceitar levar o grupo, ele assume mais do que pessoas extras: assume risco, atraso e a possibilidade de confronto direto com forças rebeldes que dominam a região.

A partir daí, a narrativa ganha corpo na travessia pela selva. Não há glamour na caminhada. Há cansaço, medo e escassez. Crianças e idosos desaceleram o ritmo, a comunicação por rádio é instável e a ameaça de milícias é constante. Cada desvio de rota protege o grupo, mas também os afasta do ponto de extração originalmente combinado. Waters precisa reorganizar sua equipe, redistribuir homens na formação e manter disciplina num cenário onde qualquer ruído pode denunciar a posição. O suspense nasce dessa soma de pequenas decisões práticas, não de discursos grandiosos.

O conflito também cresce quando surge a informação de que um homem procurado pela milícia pode estar entre os refugiados. A presença dele transforma a coluna num alvo ainda mais valioso. Waters entende que não está mais apenas escoltando civis indefesos; ele pode estar transportando alguém que intensifica a perseguição. Mesmo assim, decide seguir adiante. É uma escolha que não vem acompanhada de heroísmo exagerado, mas de responsabilidade pesada. O filme sustenta essa tensão ao manter o foco no grupo e limitar o que sabemos do cenário externo, o que aumenta a sensação de cerco iminente.

Antoine Fuqua conduz a história com seriedade e ritmo firme. A câmera permanece próxima dos rostos, da poeira, do suor, das armas prontas. A ação explode quando precisa, mas nunca parece gratuita. Ela sempre decorre de uma decisão anterior. Bruce Willis entrega um Waters contido, mais silencioso do que carismático, um homem que carrega a dúvida no olhar mesmo quando precisa agir rápido. Monica Bellucci oferece à Lena uma força obstinada, sem fragilidade caricata; ela desafia o militar não por teimosia, mas por convicção. Cole Hauser funciona como contraponto prático, representando a preocupação objetiva da tropa com segurança e sobrevivência.

“Lágrimas do Sol” não é um filme sutil, mas é direto e eficiente no que se propõe. Ele coloca o espectador dentro de uma missão que começa com um objetivo claro e termina transformada por uma decisão ética tomada no meio da selva. A história mostra como uma ordem pode ser ampliada quando alguém decide que vidas não são números logísticos. O resultado é um drama de guerra que combina ação e tensão constante, sustentado por escolhas que pesam mais do que os tiros e que deixam claro que, naquele território, cada passo adiante tem um preço.