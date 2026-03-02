O renascimento de um clássico: filme com Jackie Chan e Jaden Smith retorna após 15 anos aos holofotes, na Netflix

Em “Karatê Kid”, dirigido por Harald Zwart, Dre Parker, vivido por Jaden Smith, desembarca em Pequim por causa do trabalho da mãe, Sherry, interpretada por Taraji P. Henson, e rapidamente vira alvo de Cheng, aluno disciplinado de kung fu, entrando num conflito que só encontra saída quando o zelador senhor Han, papel de Jackie Chan, decide treiná-lo para um torneio que pode redefinir sua posição.

Dre chega deslocado, sem falar o idioma e sem amigos, tentando se adaptar ao prédio novo e à rotina da escola. Ele conhece Meiying em uma praça, se encanta pela garota e, sem perceber, cruza a linha invisível que desperta o ciúme de Cheng. O primeiro confronto é direto, dolorido e humilhante. A partir dali, o pátio vira território hostil. Dre passa a calcular cada trajeto, cada intervalo, cada saída do portão, porque sabe que pode ser cercado a qualquer momento.

Sherry tenta proteger o filho, mas também precisa manter o emprego e organizar a nova vida. Há limites claros para o que ela consegue resolver por ele. Dre, por sua vez, reage como adolescente: mistura orgulho, medo e teimosia. Ele quer provar que não é fraco, mas não tem técnica nem preparo para enfrentar um grupo treinado desde cedo. Cada tentativa impulsiva só amplia o risco de novas agressões e reduz sua margem de segurança na escola.

A virada começa quando o sr. Han interfere em uma emboscada. Até então visto apenas como o zelador discreto do prédio, ele revela domínio absoluto do kung fu. Jackie Chan constrói esse momento com economia e precisão, sem espetáculo gratuito. A intervenção resolve a briga imediata, mas não elimina o problema. Para evitar uma escalada, o sr. Han procura o mestre de Cheng e propõe uma solução formal: que Dre participe de um torneio. A rivalidade sai do improviso violento e passa a ter data, regra e testemunhas.

O treinamento que se segue é tudo menos glamouroso. Dre espera aprender golpes impressionantes, mas encontra repetição, disciplina e tarefas aparentemente banais. Ele reclama, questiona, perde a paciência. O sr. Han insiste. Aos poucos, Dre percebe que cada movimento repetido constrói reflexo e controle. É um processo que exige constância e humildade, duas coisas difíceis para alguém que ainda está tentando recuperar a autoestima.

Há momentos leves nesse percurso, especialmente nas reações de Dre diante da rigidez do treino. O humor surge do contraste entre expectativa e realidade. Mas o riso nunca apaga a pressão: o torneio se aproxima, e Cheng continua presente na escola, observando, testando limites, lembrando que o confronto final é inevitável. Dre precisa conter impulsos fora da arena, porque qualquer deslize pode comprometer sua participação na competição.

Quando o torneio finalmente chega, a atmosfera muda. O ginásio concentra alunos, mestres e familiares, e cada luta altera o equilíbrio de forças. Dre entra ali não apenas para ganhar pontos, mas para recuperar algo mais básico: o direito de circular sem medo. Jaden Smith entrega vulnerabilidade no início e determinação crescente conforme o desafio avança. Jackie Chan sustenta o papel de mentor com sobriedade, evitando discursos grandiosos e apostando em gestos e olhares que dizem mais do que frases longas.

“Karatê Kid” mantém o foco na experiência concreta de um adolescente deslocado tentando reconstruir sua posição. O cenário em Pequim não é apenas exótico; ele amplia o sentimento de isolamento de Dre e reforça o tamanho do desafio. Harald Zwart conduz a história de forma direta, sem complicações desnecessárias, valorizando o confronto físico como extensão de conflitos emocionais.

O filme acompanha cada passo de Dre rumo ao torneio, mostrando como disciplina, orientação e persistência podem alterar uma situação aparentemente perdida. O que está em jogo não é apenas uma medalha, mas a possibilidade de redefinir respeito e pertencimento. E isso, para um garoto que começou a história encurralado no pátio da escola, já muda tudo.