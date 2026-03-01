Uma das maiores histórias de ficção científica do cinema, no Prime Video

Salvar o mundo pode ser uma ideia grandiosa, mas abandonar os próprios filhos para tentar fazê-lo é uma escolha que dói em escala íntima. É exatamente nesse ponto que “Interestelar” finca os pés: na tensão entre a sobrevivência da humanidade e a fratura silenciosa de uma família. Dirigido por Christopher Nolan, o filme acompanha Cooper, personagem de Matthew McConaughey, um ex-piloto da NASA que virou fazendeiro em uma Terra sufocada por tempestades de poeira e colheitas cada vez mais escassas.

Ele vive com o sogro e os filhos, Murph e Tom, tentando manter alguma normalidade enquanto o planeta claramente perde a batalha contra a escassez. Quando coordenadas misteriosas o levam a uma base secreta da NASA, Cooper descobre um plano ousado: atravessar um buraco de minhoca próximo a Saturno e procurar planetas habitáveis que possam receber a população. Aceitar a missão significa trocar a segurança da fazenda por uma nave espacial e, principalmente, deixar Murph para trás com a promessa incerta de voltar.

Anne Hathaway interpreta Brand, cientista brilhante e determinada que integra a tripulação ao lado de outros astronautas. Ela defende decisões com base em dados e convicção, mas também carrega sentimentos que complicam cálculos frios. Dentro da nave, cada escolha é matemática pura: combustível limitado, rotas arriscadas, planetas com condições extremas. O tempo vira inimigo concreto, porque a relatividade transforma horas em anos na Terra. Nolan trabalha essa ideia com cortes secos e elipses que ampliam o impacto das ausências. Quando Cooper percebe o que perdeu enquanto estava fora, não é um conceito abstrato de tempo que pesa, é a vida real passando sem ele.

Do outro lado, Murph cresce. Mackenzie Foy vive a personagem na infância com uma mistura de teimosia e dor que dá força emocional à história; mais tarde, Jessica Chastain assume o papel e transforma essa mágoa em obstinação científica. Murph trabalha para resolver a equação que pode permitir a retirada em massa da população da Terra. Ela não é coadjuvante do pai; é a outra frente da mesma guerra. Enquanto Cooper arrisca a vida em planetas desconhecidos, Murph enfrenta resistência intelectual, descrença e a própria ferida da ausência. A batalha dela é menos espetacular visualmente, mas não menos decisiva.

“Interestelar” funciona como ficção científica, com viagens interestelares, buracos de minhoca e cenários impressionantes, mas o que realmente sustenta o filme é o drama familiar. Nolan evita transformar a história em sermão ecológico ou tratado técnico. Ele está interessado em decisões: ficar ou partir, confiar ou duvidar, insistir ou recuar. Cada movimento tem custo claro. Não há heroísmo fácil. Cooper não é um salvador impecável; é um pai que erra, hesita e ainda assim escolhe agir. Brand não é apenas a cientista racional; ela também lida com conflitos pessoais que influenciam suas escolhas. Murph não é só a filha ressentida; é a mente que pode viabilizar a solução.

O filme impressiona sem virar vitrine. Os planetas visitados não são cartões-postais cósmicos, mas ambientes hostis que impõem decisões rápidas e consequências duras. A trilha sonora de Hans Zimmer pulsa como um relógio gigante, reforçando a ideia de que cada segundo importa. Ainda assim, Nolan sabe quando desacelerar para deixar um silêncio pesar mais que qualquer efeito especial.

O mais interessante é como “Interestelar” transforma conceitos complexos de física em algo emocionalmente compreensível. A relatividade deixa de ser teoria quando separa pai e filha por décadas. O espaço não é apenas cenário de aventura, mas a distância concreta que corrói vínculos. E, mesmo assim, o filme nunca abandona a esperança de que ciência e afeto possam caminhar juntos.

Dá para dizer que a história não escolhe entre razão e sentimento. Ela aposta na convivência tensa entre os dois. “Interestelar” é grande em escala, mas íntimo na dor. E talvez seja isso que o torna tão marcante: por trás das estrelas e equações, o que realmente está em jogo é o tempo que temos e o que decidimos fazer com ele.