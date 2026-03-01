Um clássico da cultura pop e o papel mais importante da carreira de Halle Berry, na Netflix

Em “Mulher-Gato”, dirigido por Pitof, Halle Berry assume o centro da história como Patience Phillips, uma designer talentosa e insegura que trabalha em uma poderosa empresa de cosméticos comandada por Laurel Hedare (Sharon Stone), enquanto o detetive Tom Lone (Benjamin Bratt) orbita essa transformação inesperada; quando Patience descobre um segredo perigoso sobre um novo produto da companhia e passa a enfrentar as consequências de saber demais.

No começo, ela é discreta, quase invisível nos corredores da empresa, dedicada a prazos e campanhas publicitárias que vendem juventude em potes luxuosos. Ao ter acesso acidental a informações confidenciais sobre o creme que será lançado, ela percebe que a promessa de beleza esconde efeitos colaterais graves. A partir daí, sua posição muda radicalmente: de funcionária comum, ela se torna ameaça silenciosa a um império corporativo que não admite vazamentos.

A reação da empresa é rápida e implacável, e é nesse ponto que o filme abraça de vez a fantasia. Após um episódio que quase lhe custa a vida, Patience retorna transformada, com habilidades felinas que ampliam seus sentidos, sua agilidade e sua coragem. Halle Berry constrói essa virada com entrega física e um toque de ironia, explorando tanto o estranhamento quanto o prazer de descobrir um corpo que responde com velocidade e precisão. A nova identidade, Mulher-Gato, não surge como capricho estético, mas como instrumento de sobrevivência e confronto. Patience passa a agir à noite, testando limites, escalando prédios, invadindo espaços restritos, sempre com o objetivo claro de expor o que a empresa tenta esconder.

Sharon Stone, como Laurel Hedare, encarna a executiva elegante que sorri para as câmeras enquanto protege os interesses da companhia com firmeza. Laurel controla a narrativa pública, negocia prazos, impõe silêncio interno e reage a qualquer ameaça com frieza calculada. O embate entre as duas não é apenas físico, mas simbólico: de um lado, a funcionária que ganhou poder e quer revelar a verdade; do outro, a presidente que domina recursos, influência e imagem. O roteiro não se aprofunda em debates éticos complexos, mas deixa claro que informação é poder, e quem a controla decide o destino de muitos.

Benjamin Bratt traz ao detetive Tom Lone um ar de curiosidade genuína. Ele investiga a misteriosa vigilante que começa a surgir na cidade e, aos poucos, percebe que há algo maior por trás das ocorrências. A relação entre ele e Patience adiciona leveza e tensão na medida certa, criando situações em que confiança e suspeita caminham lado a lado. O filme flerta com o humor em momentos pontuais, especialmente quando Patience tenta entender seus novos reflexos e instintos, e essas cenas ajudam a humanizar a personagem, lembrando que por trás do traje existe alguém que ainda está aprendendo a lidar com o próprio medo.

Visualmente estilizado, com cores intensas e movimentos de câmera que acompanham os saltos e perseguições, “Mulher-Gato” aposta na ação e na fantasia como motores principais. A direção privilegia o espetáculo, às vezes sacrificando sutilezas, mas mantém o foco no percurso da protagonista: descobrir, sobreviver e reagir. Pode não ser o retrato mais sofisticado de uma heroína dos quadrinhos, mas entrega uma jornada clara de transformação. O mais vale a pena no filme é ver Patience Phillips, interpretada por Halle Berry, deixar de ser peça descartável de uma corporação e assumir o controle da própria história, mesmo quando isso significa enfrentar forças muito maiores do que ela.