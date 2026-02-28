Discover
Na Netflix: o capítulo mais sombrio de Matrix — e o mais urgente de rever hoje Divulgação / Warner Bros.

Na Netflix: o capítulo mais sombrio de Matrix — e o mais urgente de rever hoje

Amanda Silva
Por Amanda Silva
em Filmes

“Matrix Revolutions”, de The Wachowskis, começa com Neo inconsciente em uma nave do mundo real e, por isso, incapaz de agir onde a guerra acontece. A consciência dele surge em Mobil Ave, uma estação usada como corredor entre sistemas. Uma família de programas ocupa o espaço e Rama Kandra apresenta a regra como fato: a travessia tem dono. Neo tenta embarcar no trem, encontra o Trainman no caminho e é dominado, preso no mesmo ponto, sem passagem e sem saída.

Seraph procura Morpheus e Trinity sob orientação da Oracle e entrega um diagnóstico direto: Neo está confinado naquele entre-lugar. “Matrix Revolutions” transforma a libertação em tarefa logística, com endereço e guardião. O trio vai ao Club Hel, entra no território do Merovingian e empurra a conversa para o confronto. A negociação vira imposição, e a consequência vem de imediato: o eixo que estava travado volta a se mover com Neo liberado da estação.

Neo procura a Oracle e ouve uma advertência prática, sem margem para descanso: Smith representa risco tanto para a Matrix quanto para o mundo real. A partir dali, o problema deixa de ser apenas atravessar portas e passa a incluir a perda de controle dentro do próprio sistema. Keanu Reeves sustenta esse deslocamento com uma presença seca, mais eficaz quando o personagem precisa decidir e avançar do que quando é obrigado a esperar a permissão alheia. O tempo gasto com intermediários passa a soar como atraso caro, porque a ameaça cresce enquanto a travessia emperra.

Smith toma Seraph e a Oracle

Smith acelera justamente porque não discute; ele toma. A assimilação de Seraph e, depois, da Oracle retira peças centrais do tabuleiro e coloca informação nas mãos do inimigo. A mudança aparece no que fica indisponível: aliados deixam de operar como antes, e a vantagem de Smith se expande por captura, não por discurso. O risco dentro da Matrix passa a ser medido pelo que ele incorpora e pelo que os outros perdem em capacidade de reação.

Zion, enquanto isso, lida com uma pressão que não admite pausa. Os Sentinels apertam o cerco, a batalha chega ao estaleiro e as forças humanas recuam para esperar o próximo ataque. O movimento de enfrentar e ceder transforma a defesa em rotina de sobrevivência, sem promessa de avanço. A ideia de “segurar tempo suficiente” ganha forma nesse recuo que já anuncia repetição: cada onda empurra o limite de resistência, e o intervalo entre ataques parece curto demais.

A Logos e a infiltração de Bane

A Logos desloca o risco para dentro de um espaço fechado. Niobe oferece a nave a Neo e viabiliza a viagem com Trinity, mas a mesma abertura permite a infiltração de Bane. O ataque acontece de perto, com um cabo de energia que cega Neo e muda sua condição de operação em segundos. Carrie-Anne Moss atravessa o episódio com precisão física: Trinity precisa manter a missão em movimento enquanto o perigo está ao lado, dentro da própria nave, e não apenas adiante.

Neo não sai dessa emboscada por acaso; a reação vem de uma mudança concreta de percepção. Mesmo cego, ele passa a ver “código-fonte” no mundo real e vence a luta contra Bane, recuperando a possibilidade de seguir viagem. A marcha retoma o rumo, mas o quadro geral permanece travado nos dois eixos já apresentados: Zion recua sob ataque anunciado, e Smith continua acumulando vantagem ao assimilar programas centrais, encurtando o tempo disponível para qualquer decisão do outro lado.

Filme: Matrix Revolutions
Diretor: Lana Wachowski e Lilly Wachowski
Ano: 2003
Gênero: Ação/Ficção Científica
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
Veja também