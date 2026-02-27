Thriller de ação inteligente para pessoas exigentes, com Cate Blanchett e Eric Bana, na Netflix

Criar uma filha para ser uma arma pode parecer estratégia de sobrevivência, mas vira um acerto de contas quando ela começa a fazer perguntas. Em “Hanna”, Joe Wright transforma essa premissa direta em uma perseguição tensa e emocional, ancorada na presença magnética de Saoirse Ronan.

Hanna (Saoirse Ronan) cresceu isolada nas florestas geladas da Finlândia, treinada pelo pai, Erik Heller (Eric Bana), um ex-agente da CIA que vive fora do radar. Ele ensina combate, idiomas, resistência física e, acima de tudo, disciplina. Não há escola, amigos ou distrações: só treino e um plano. Quando Hanna decide ativar o sinal que revela sua existência ao mundo, ela não está apenas começando uma missão, está autorizando a própria caça. A partir daí, a Europa vira tabuleiro real, com fronteiras, estações e quartos de hotel substituindo a cabana silenciosa onde tudo começou.

Antagonista

Do outro lado está Marissa Wiegler (Cate Blanchett), oficial da CIA que assume o caso com frieza quase burocrática. Marissa não corre, ela coordena. Move agentes, reabre arquivos, impõe prazos. O que parece ser apenas mais uma operação logo ganha contornos pessoais, e Blanchett constrói essa tensão com um sorriso controlado e um olhar que nunca relaxa. A perseguição cresce porque Hanna não age como alvo comum: ela observa, calcula e reage com a precisão de quem foi moldada para sobreviver.

Cada escolha representa risco imediato. Hanna aceita se expor para entender quem realmente a está perseguindo. Erik tenta proteger a filha mantendo distância, mesmo sabendo que cada contato pode denunciar sua posição. Marissa amplia a operação quando percebe que subestimou a garota. Não há pausa confortável. Sempre que alguém parece ganhar vantagem, algo encurta a margem de segurança.

Mais que ação

Mas “Hanna” não é só ação. Há um choque delicado quando a protagonista tem contato com jovens da sua idade e percebe o quanto sua infância foi substituída por treinamento. Saoirse Ronan segura essas cenas com uma mistura de dureza e curiosidade genuína. Ela não transforma Hanna em máquina sem expressão; ao contrário, deixa claro que existe uma adolescente tentando entender piadas, músicas e códigos sociais que nunca lhe ensinaram. Esse contraste dá peso ao que poderia ser apenas mais uma história de agente em fuga.

Eric Bana trabalha Erik como um pai dividido entre afeto e estratégia. Ele age sempre pensando na sobrevivência da filha, mas o silêncio que mantém também levanta dúvidas. Já Cate Blanchett evita caricatura. Sua Marissa não grita nem perde o controle; ela administra crises como quem organiza uma agenda, e isso torna tudo mais inquietante.

Escolhas acertadas

Joe Wright conduz a narrativa com energia e ritmo firme. As cenas de ação são secas, rápidas, e a trilha eletrônica reforça a sensação de urgência sem transformar tudo em espetáculo vazio. O diretor mantém o foco nos personagens e nas consequências práticas de cada movimento. Quando alguém decide avançar, o custo aparece logo em seguida.

“Hanna” prende porque transforma identidade em campo de batalha. A pergunta que acompanha a protagonista não é apenas quem ela deve eliminar, mas quem ela é de fato. E essa busca, conduzida entre florestas, cidades e corredores institucionais, sustenta a tensão até o último momento, deixando claro que crescer, para ela, significa enfrentar verdades que foram escondidas por anos.