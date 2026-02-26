Um slasher diferente: terror na Netflix mistura comédia, terror e romance em uma receita de entretenimento e diversão

“Heart Eyes” parte de uma ideia irresistível: e se um serial killer resolvesse transformar o Dia dos Namorados em temporada oficial de caça a casais apaixonados? Sob a direção de Josh Ruben, o filme mistura comédia romântica, terror e suspense com uma ousadia que chama atenção logo de início. Mason Gooding vive Jay, um jovem que só quer que seu encontro dê certo, enquanto Olivia Holt interpreta Ally, prática, espirituosa e menos disposta a deixar o medo ditar suas escolhas. Quando assassinatos começam a acontecer sempre na mesma data e sempre envolvendo casais, o que era para ser apenas mais uma noite de romance vira um teste de sobrevivência.

A graça do filme está justamente na tensão entre o clima de comédia romântica e a ameaça constante. Jay tenta manter o controle da situação com humor e referências aos clichês de filmes de terror, quase como se soubesse que está dentro de um. Ally, mais pé no chão, equilibra ironia e preocupação real. A química entre Mason Gooding e Olivia Holt funciona de verdade; os diálogos fluem com naturalidade e ajudam a gente a se importar com os dois antes mesmo que o perigo aperte. Gigi Zumbado, como Monica, acrescenta energia e reforça esse trio que alterna leveza e nervosismo com bom timing.

Josh Ruben conduz a história com consciência do próprio exagero. Há mortes criativas, encenadas com aquele toque estilizado típico dos slashers clássicos, mas sempre com uma piscadela para o público. Em alguns momentos, o humor é tão presente que diminui um pouco a tensão — e isso pode incomodar quem espera um terror mais sufocante. Por outro lado, essa escolha dá personalidade ao filme e impede que ele vire apenas mais uma história de perseguição previsível.

O ritmo oscila. Há trechos em que a mistura de romance e suspense encontra um equilíbrio envolvente, especialmente quando a ameaça parece realmente próxima e os personagens precisam decidir rápido o que fazer. Em outros, a comédia toma a frente e dilui o medo. Ainda assim, “Heart Eyes” se sustenta pela proposta clara: brincar com as regras do slasher enquanto celebra, e questiona, os rituais do amor moderno.

O filme pode não revoluciona nada, mas entrega entretenimento com identidade própria. Funciona melhor quando confia na química do elenco e na criatividade das situações de perigo. Entre risos nervosos e momentos de tensão, “Heart Eyes” mostra que declarar amor em público, pelo menos nessa história, pode custar caro, e assistir a isso é parte da diversão.