A mistura perfeita de humor ácido e crime, com Olivia Cooke, na HBO Max

Por Helena Oliveira
em Filmes

Vingança pode até começar como um plano elegante, mas quase sempre termina como uma fuga desesperada. Em “Pixie”, Olivia Cooke assume o controle da história com uma energia afiada e um sorriso que mistura cálculo e impaciência. Sua personagem, Pixie Hardy, acredita que um assalto bem executado resolverá duas coisas de uma vez: vingará a morte da mãe e financiará sua saída definitiva da pequena cidade irlandesa onde todo mundo sabe demais sobre a vida dos outros. O problema é que o golpe dá errado, e o erro não é pequeno, ele chama a atenção de gente perigosa, inclusive do padre McGrath, interpretado por Alec Baldwin, líder de uma organização criminosa que funciona com disciplina quase empresarial.

A partir daí, o filme troca o plano milimetricamente pensado por uma corrida improvisada pelas estradas da Irlanda. Pixie é forçada a se unir a dois sujeitos que já cruzaram seu caminho antes: Harland, vivido por Rory Fleck Byrne, e Frank, interpretado por Fra Fee. Eles são leais, mas não exatamente brilhantes sob pressão. A graça do filme nasce dessa combinação instável: uma protagonista prática e decidida tentando conduzir dois parceiros que falam demais, discutem no pior momento possível e complicam o que já estava complicado. A comédia surge do contraste entre o perigo real e a falta de preparo emocional da dupla, e funciona porque os diálogos têm ritmo e ironia.

Olivia Cooke segura o filme com naturalidade. Sua Pixie não é caricatura de “garota durona”; ela calcula, perde a paciência, respira fundo e segue em frente. Há sempre algo em jogo quando ela toma uma decisão, e a atriz consegue equilibrar frieza e vulnerabilidade sem transformar a personagem em símbolo de nada. Ela quer sair dali. Só isso já basta para entendermos cada escolha.

Alec Baldwin, como McGrath, compõe um antagonista que prefere organizar a ameaça a gritar. Ele fala pouco, mas deixa claro que controla recursos, contatos e homens dispostos a agir. O fato de ser padre adiciona uma camada de ironia, mas o filme não se perde em discurso moral. Interessa mais mostrar como ele reage quando é desafiado e como isso encurta o tempo de Pixie na estrada.

A Irlanda não é cartão-postal inocente. As paisagens amplas contrastam com a sensação de cerco constante. A direção de Barnaby Thompson mantém o ritmo ágil, sem transformar a história em espetáculo exagerado. Quando a tensão aumenta, ela vem de decisões práticas: pegar ou não determinado caminho, confiar ou não em certo aliado, gastar ou guardar o dinheiro restante. O suspense é construído a partir dessas escolhas simples, que têm consequências imediatas.

“Pixie” dá mais certo quando abraça sua natureza híbrida. É um filme de crime com humor ácido, mas também é uma história sobre alguém que quer romper com o próprio passado e descobre que sair de uma cidade pequena é mais difícil do que parece. Nada aqui é grandioso demais; o que move tudo é a soma de erros, improvisos e tentativas de recuperar o controle.

Dá para dizer que o interesse do filme está mais na dinâmica entre os três fugitivos. A cada obstáculo, Pixie precisa decidir se impõe sua liderança ou cede ao caos dos parceiros. Essa tensão mantém a narrativa viva até o fim. Pode não é inovador, mas oferece duas horas de perseguição espirituosa, personagens carismáticos e uma protagonista que sabe exatamente o que quer, mesmo quando o mundo insiste em atrapalhar seus planos.

Filme: Pixie
Diretor: Barnaby Thompson
Ano: 2020
Gênero: Comédia/Crime/Suspense
Avaliação: 8/10
★★★★★★★★★★
