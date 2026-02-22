Expressões que não entendo

Existem vários ditos populares ou expressões que são muito maneiras, que conseguem explicar uma situação melhor do que um parágrafo inteiro. Mas algumas expressões bem populares que eu escuto bastante, para mim não fazem o menor sentido, e eu fico pensando na lógica que foi usada para que fossem criadas.

Um exemplo é “mais perdido do que cego em tiroteio”. Pelo menos no Rio de Janeiro, cidade cercada por tiroteios por todos os lados, volta e meia essa expressão aparece: fulano estava mais perdido do que cego em tiroteio. E eu fico me perguntando: por que só o cego é que fica perdido no tiroteio? Quem não é cego sabe de onde vêm os tiros? Por quê? Tem superpoderes? Todo mundo fica perdido se for pego no meio de um tiroteio e não vai saber para que lado correr. Talvez o cego tenha até uma vantagem, porque a sua audição é provavelmente mais aguçada; ele vai saber melhor de onde vêm os tiros.

Outra dessas expressões que me põe a pensar é quando eu escuto alguém falar que uma pessoa tem muita sorte e lança: “fulano nasceu de cu virado para a lua”. Eu não entendo por que um cu na direção da lua daria sorte para a pessoa. Seria por esse orifício que a sorte entraria? Por quê? A sorte é tarada? E, por outro lado, o que é essa coisa que vem da lua e dá sorte, que tem que ser enfiada no furico da pessoa? Uma energia? Uma força desconhecida? Uma figa rombuda?

Outra expressão que eu não entendo é a tal “janela de oportunidade”. O termo parece que vem da neurociência e é muito usado no mundo dos negócios e business. Designa o período em que a pessoa tem a oportunidade de tomar alguma atitude; senão, a janela pode se fechar. Mas ninguém diz em que andar do prédio a pessoa está. A janela de oportunidade só funciona se estamos no térreo; senão, babau! O sujeito encontra a janela de oportunidade, sai por ela e se esborracha no chão, sem oportunidade de sair ileso dessa queda. Então, não seria melhor uma porta de oportunidade? Você está numa vida de merda, então acha uma porta diferente, abre a porta, sai do caminho ruim em que estava e encontra uma oportunidade sem escoriações ou fraturas. Não seria bem melhor?