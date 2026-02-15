Discover
Baseado em tragédia real, drama dirigido por Sean Penn vai te fazer reavaliar o significado da vida e seu amor pelas pessoas, na Netflix

Helena Oliveira
Por Helena Oliveira
em Filmes

Logo no início de “Na Natureza Selvagem”, dirigido por Sean Penn, Christopher McCandless, vivido por Emile Hirsch, decide romper com tudo o que o cerca para testar até onde consegue ir sozinho. Ao lado de personagens marcantes interpretados por Vince Vaughn e Catherine Keener, ele transforma uma formatura promissora em ponto de partida para uma jornada que tem um objetivo claro: alcançar o Alasca e viver longe das regras que sempre o incomodaram.

Christopher doa o dinheiro que tinha guardado, abandona o carro e passa a pegar caronas pelas estradas do oeste americano. Ele quer cortar qualquer dependência e provar que consegue sobreviver apenas com o essencial. O problema é que a estrada não oferece garantias. Sem endereço fixo e com pouco dinheiro, ele precisa aceitar trabalhos temporários para comer e seguir viagem, o que impõe prazos e limites bem concretos à sua busca por liberdade.

Trabalhos na estrada

Na Dakota do Sul, Christopher consegue emprego com Wayne Westerberg, personagem de Vince Vaughn. Wayne oferece serviço pesado, salário e um lugar para dormir. Christopher aceita porque precisa de recursos, mas não abre mão do plano maior. Quando junta o suficiente para seguir, ele parte de novo. Cada parada funciona como reabastecimento prático, nunca como destino final.

Essas escolhas revelam um traço central do personagem: ele se aproxima das pessoas, cria laços sinceros, mas recua quando sente que pode se acomodar. Ele quer afeto, mas não quer ficar. E isso tem efeito direto nas relações que constrói.

Encontros que deixam marcas

No caminho, Christopher cruza com Jan Burres, interpretada por Catherine Keener. Ela e o companheiro vivem em comunidade itinerante e acolhem o jovem com carinho quase maternal. A convivência traz conforto e companhia, algo que ele claramente aprecia. Ainda assim, quando percebe que está criando raízes, ele decide partir. A estrada, para ele, precisa continuar sendo prioridade.

Esses encontros não são apenas episódios emocionais. Eles mostram que a liberdade que Christopher busca exige renúncia constante. Cada despedida reforça o isolamento que ele mesmo escolheu. Ele ganha experiência e histórias, mas perde estabilidade e apoio.

Sean Penn conduz a narrativa alternando momentos da viagem com trechos que apontam para o Alasca, mantendo sempre a sensação de que existe um prazo silencioso correndo. A montagem organiza o tempo de forma a aumentar a expectativa sobre o destino final, sem transformar a jornada em suspense artificial. O que importa é acompanhar como as decisões de Christopher afetam suas condições reais de sobrevivência.

O Alasca como aposta final

Quando o Alasca finalmente entra em cena como destino concreto, a aventura muda de escala. Não é mais apenas estrada e carona. É isolamento, clima severo e ausência total de estrutura. Christopher aposta que pode viver do que encontra na natureza. Ele organiza o pouco que tem, monta abrigo improvisado e começa a testar na prática o ideal que vinha defendendo.

Aqui, a atuação de Emile Hirsch ganha força física. O corpo do ator traduz o desgaste, a resistência e a determinação do personagem. Não há glamour na experiência. Há frio, escassez e silêncio. Cada escolha passa a ter efeito imediato sobre energia e segurança.

O filme não transforma Christopher em herói romântico nem em exemplo a ser seguido. Sean Penn mantém o olhar atento aos fatos da jornada, mostrando tanto o entusiasmo quanto os limites dessa decisão radical. A natureza não negocia. Ela impõe regras claras, e o jovem precisa lidar com elas sem intermediários.

“Na Natureza Selvagem” funciona justamente porque não entrega respostas prontas. Ele apresenta um personagem que autoriza a própria ruptura com o mundo organizado, aposta na autonomia total e aceita pagar o preço dessa escolha. Ao longo da viagem, cada trabalho, cada encontro e cada despedida reposicionam Christopher diante do próprio plano.

O longa deixa a constatação prática de que liberdade absoluta exige preparo, recursos e resistência. Christopher vai até onde acredita ser possível, mantendo o Alasca como meta concreta desde o início. E o filme encerra sua jornada deixando claro que a natureza sempre terá a palavra final sobre quem decide enfrentá-la sozinho.

Filme: Na Natureza Selvagem
Diretor: Sean Penn
Ano: 2007
Gênero: Aventura/Biografia/Drama
Avaliação: 10/10 1 1
★★★★★★★★★★
