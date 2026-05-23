Vanessa Hudgens, Ashley Benson e Selena Gomez em filme que foi rejeitado pela crítica e acabou virando cult, no Prime Video

“Spring Breakers: Garotas Perigosas” começa dentro de dormitórios universitários abafados, cercados por aulas monótonas e estudantes ansiosos pelas férias de primavera. Candy (Vanessa Hudgens), Brit (Ashley Benson), Cotty (Rachel Korine) e Faith (Selena Gomez) observam colegas viajando enquanto elas continuam sem dinheiro suficiente para sair da cidade. Harmony Korine apresenta as quatro como amigas inseparáveis, embora cada uma enxergue aquela viagem de maneira diferente. Faith ainda mantém certa ligação religiosa e familiar. Candy e Brit parecem interessadas apenas em excessos. Cotty acompanha o grupo quase por impulso.

Quando percebem que o dinheiro não vai aparecer, Candy e Brit decidem assaltar um restaurante. A sequência é filmada de maneira inquieta e acelerada. Enquanto uma dirige o carro, as outras entram armadas no local e ameaçam clientes e funcionários. O roubo garante a viagem, mas também cria um clima estranho entre elas. Faith demonstra desconforto desde o início, ainda que aceite embarcar para o spring break ao lado das amigas. O grupo chega à Flórida carregando malas, bebidas baratas e um crime recém-cometido escondido atrás de biquínis coloridos.

Praias lotadas e noites vazias

Korine transforma o spring break em um ambiente caótico. As praias estão tomadas por estudantes bêbados, festas intermináveis e música alta atravessando hotéis baratos e piscinas lotadas. Candy, Brit, Cotty e Faith passam os dias entre drogas, bebidas e desconhecidos. Tudo parece divertido nos primeiros momentos, principalmente porque as garotas acreditam estar vivendo uma espécie de liberdade absoluta. Só que o diretor filma aquelas festas com um cansaço permanente. Ninguém parece realmente feliz ali. Todos parecem anestesiados.

A sensação piora quando as quatro acabam presas depois de uma festa sair do controle. Elas vão parar em uma delegacia cheia de jovens alcoolizados, policiais impacientes e corredores abafados. É nesse ponto que surge Alien (James Franco), um traficante espalhafatoso que decide pagar a fiança das garotas. Franco interpreta o personagem com um misto de carisma barato e ameaça constante. Alien fala demais, mostra dinheiro o tempo inteiro e age como alguém que passou anos tentando convencer os outros de que é mais poderoso do que realmente parece.

Existe algo quase ridículo na maneira como Alien tenta impressionar as meninas. Ele exibe armas douradas, canta Britney Spears ao piano, mostra a piscina da casa e apresenta suas notas de dinheiro com orgulho infantil. Em outro filme, esse comportamento poderia soar apenas engraçado. Aqui, produz desconforto. Candy e Brit se aproximam dele com facilidade preocupante. Faith observa aquilo tudo com medo crescente. Cotty prefere seguir o fluxo até perceber que a situação está escapando das mãos do grupo.

A influência de Alien

Depois da prisão, o longa muda de tom. Alien passa a circular com as garotas por bairros mais perigosos e aproxima o grupo de disputas envolvendo traficantes rivais. Candy e Brit aceitam participar daquele universo quase sem hesitação. Elas seguram armas, entram em carros desconhecidos e acompanham Alien em pequenas operações criminosas. Faith começa a perceber que a viagem deixou de ser férias há bastante tempo.

Selena Gomez trabalha essa insegurança de maneira eficiente. Faith aparece frequentemente deslocada dentro das festas e silenciosa nos momentos de maior violência. Ela telefona para a avó, chora sozinha e tenta convencer as amigas a voltar para casa. Ninguém escuta. O grupo está fascinado pela sensação de perigo e pelo dinheiro fácil oferecido por Alien. Quando Faith decide ir embora, o filme perde sua personagem mais cautelosa e mergulha de vez em um ambiente dominado por paranoia e impulsividade.

Harmony Korine utiliza repetição de imagens e diálogos para criar sensação de confusão mental. Algumas cenas retornam várias vezes. Frases são repetidas sobre praias, festas e liberdade enquanto o clima ao redor fica mais pesado. O diretor parece interessado em mostrar jovens tentando transformar férias em estilo de vida permanente. A consequência aparece cedo. As personagens começam a perder qualquer noção de segurança ou futuro.

Férias que viram ameaça

Vanessa Hudgens e Ashley Benson assumem o centro da narrativa na parte final. Candy e Brit passam a agir com frieza assustadora enquanto acompanham Alien em situações cada vez mais perigosas. Existe uma contradição curiosa nas duas personagens. Elas ainda se comportam como adolescentes brincando de rebeldia, mas agora carregam armas reais e circulam entre criminosos armados. Korine explora bastante esse contraste.

James Franco segura boa parte do filme porque Alien funciona ao mesmo tempo como figura cômica e ameaça permanente. O personagem fala de amizade, diversão e lealdade enquanto exibe cicatrizes, armas e dinheiro roubado. Em certos momentos, parece apenas um homem carente tentando impressionar garotas mais novas. Em outros, transmite a sensação de alguém prestes a perder o controle por qualquer motivo banal.

“Spring Breakers: Garotas Perigosas” acabou cercado de polêmica na época do lançamento por utilizar atrizes associadas a produções juvenis da Disney em um ambiente carregado de drogas, violência e sexualização. Harmony Korine usa essa imagem pública das atrizes a favor do filme. O espectador acompanha personagens que ainda carregam traços infantis enquanto atravessam situações perigosas demais para qualquer maturidade improvisada sustentar.

O longa encerra sua história deixando um rastro de desgaste emocional, festas vazias e relações destruídas pelo excesso. As praias continuam cheias, a música continua alta e o spring break segue funcionando para milhares de jovens ao redor delas. Candy e Brit apenas atravessaram essa fantasia turística longe demais e perceberam tarde que férias também podem terminar dentro de carros policiais, quartos silenciosos e casas cercadas por armas.