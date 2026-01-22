26 filmes de James Bond 007 chegaram hoje à Netflix veja os 10 melhores do 1 ao 10

Esta lista reúne os 10 filmes de James Bond com melhor desempenho crítico no Rotten Tomatoes, na ordem do Tomatometer. O recorte foi extraído do ranking editorial que classifica os longas pelo percentual de críticas positivas atribuídas a cada título, o que permite comparar a recepção crítica dentro do mesmo critério de agregação.

O Tomatometer expressa a proporção de críticas positivas em relação ao total de críticas contabilizadas. Não é uma nota média numérica e não mede a intensidade da avaliação, mas o grau de aprovação dentro do conjunto de resenhas reunidas. Por isso, a ordem pode diferir de listas baseadas em médias de notas, em pontuações de público ou em seleções autorais.

A lista foi confrontada com bases internacionais amplamente usadas em cobertura e catalogação de cinema, como Metacritic e IMDb, para manter alinhamento de créditos e dados básicos entre plataformas. O resultado final abrange diferentes fases da franquia, do início dos anos 1960 a produções recentes. O objetivo é registrar os títulos mais bem colocados nesse recorte específico, sem acrescentar critérios externos ao método adotado.

007 Contra Goldfinger (1964), Guy Hamilton Divulgação / United Artists O agente britânico é designado para vigiar um magnata do ouro, suspeito de contrabando e de usar a própria fortuna para comprar influência e intimidar quem se aproxima. A investigação começa com observações discretas e se transforma em algo muito maior quando ele percebe que o alvo não está apenas desviando ouro: ele está preparando um golpe que pode mexer com o equilíbrio econômico mundial. Para chegar perto do círculo do criminoso, o agente precisa encarar seguranças, armadilhas e um jogo psicológico em que qualquer erro vira motivo para execução imediata. Ao longo do caminho, ele encontra uma piloto leal ao magnata, extremamente competente e perigosa, que vira uma adversária constante. Ele também conhece uma herdeira determinada a vingar a morte da irmã, e essa conexão ajuda a revelar pistas sobre o plano real. Em um momento crítico, o agente é capturado e colocado diante de uma morte lenta e “técnica”, precisando manter a calma e improvisar para ganhar tempo. Aos poucos, ele descobre que o objetivo final envolve atacar o local onde os Estados Unidos guardam parte de suas reservas de ouro, usando um esquema de infiltração e um dispositivo nuclear para tornar o metal inutilizável por muitos anos. Com isso, o criminoso lucraria ao valorizar o ouro que controla. A etapa final vira uma corrida contra o relógio em um ambiente extremamente vigiado, com disfarces, gás, combate e uma tentativa desesperada de impedir a ativação do plano antes que o impacto seja irreversível.

Moscou Contra 007 (1963), Terence Young Divulgação / United Artists Depois de um grande golpe contra uma organização criminosa internacional, o agente passa a ser alvo de vingança. Para destruí-lo, seus inimigos montam uma armadilha que parece perfeita: oferecer um aparelho soviético de decodificação altamente valioso e usar uma jovem funcionária como isca. Ela acredita que está participando de uma operação “oficial” e recebe instruções para seduzir o agente e conduzi-lo até o ponto de entrega. Mesmo desconfiado, ele aceita a missão porque recuperar esse equipamento pode mudar a disputa de informações entre potências. Em Istambul, ele conta com apoio local e tenta separar o que é verdade do que é encenação, enquanto percebe sinais claros de que alguém está controlando os passos dele. A cidade vira um tabuleiro de perseguições, encontros furtivos e ameaças constantes, com inimigos surgindo em becos, telhados e corredores. Ao mesmo tempo, um assassino frio e metódico o segue de perto, aguardando o momento ideal para atacar quando ele estiver mais vulnerável. A operação se desloca para uma viagem longa e tensa de trem, onde o espaço fechado aumenta o perigo: qualquer cabine pode esconder um agressor, e qualquer conversa pode ser uma armadilha. Conforme a missão avança, fica claro que o objetivo não é só recuperar o aparelho, mas também humilhar o agente, expor seus métodos e eliminá-lo de forma exemplar. Mesmo quando parece que ele escapou, ainda existe um último golpe planejado para o fim da jornada, obrigando-o a lutar até o último instante para sobreviver e proteger a mulher que também foi usada como peça no jogo.

007 Contra o Satânico Dr. No (1962), Terence Young Divulgação / United Artists Um agente britânico desaparece na Jamaica e as pistas sugerem assassinato e acobertamento. O serviço secreto envia seu principal investigador para entender o que aconteceu e por que tantas pessoas na região parecem com medo de falar. A missão começa com interrogatórios, rastros pequenos e um clima de ameaça constante, como se alguém controlasse a ilha a partir das sombras. À medida que ele avança, surgem sinais de sabotagem e de interferência tecnológica ligada a lançamentos de foguetes, indicando que o caso local tem implicações internacionais. O agente faz alianças com um guia experiente que conhece a região e percebe que algo vem afetando a vida de pescadores e moradores há tempo demais. Perseguições na estrada, emboscadas e tentativas de assassinato deixam claro que o inimigo possui recursos e disciplina. A investigação leva a uma ilha isolada, cercada por histórias assustadoras e protegida por barreiras naturais e vigilância armada. Lá, ele encontra uma jovem mergulhadora independente que também desconfia do lugar, e juntos tentam se aproximar do que parece ser uma base secreta. Quando são capturados, descobrem uma instalação futurista comandada por um cientista recluso e arrogante, que usa tecnologia avançada e energia para interferir no programa espacial. O protagonista precisa manter a cabeça fria, observar rotas, entender o funcionamento do complexo e sabotar o coração da operação antes que uma nova interferência provoque um desastre. O desfecho vira uma fuga desesperada em meio ao colapso da base, com explosões, correria e a tentativa de escapar antes que tudo desmorone.

Cassino Royale (2006), Martin Campbell Divulgação / Sony Pictures Releasing No início de sua fase como agente “00”, ele ainda é impulsivo e precisa aprender a equilibrar força e estratégia. Após ações que o colocam no radar do terrorismo internacional, ele segue uma trilha financeira que leva a um banqueiro do submundo, responsável por mover dinheiro para grupos perigosos. O alvo perde uma grande quantia em um investimento ligado a aviação e precisa recuperar o prejuízo rapidamente, então organiza um torneio de pôquer de altíssimo nível para levantar capital. A missão do agente é simples e arriscada: vencer o homem na mesa e quebrar sua capacidade de financiar crimes, usando fundos supervisionados por uma representante do Tesouro britânico. O ambiente é elegante, mas hostil; a mesa está cheia de jogadores ricos, seguranças armados e interesses ocultos. Fora do salão, surgem tentativas de assassinato e perseguições que mostram o quanto o inimigo é desesperado e perigoso quando perde o controle. Ao longo da operação, o agente se aproxima da mulher responsável pelo dinheiro e cria um vínculo que mistura confiança, atração e desconfiança, porque qualquer afeto pode ser explorado como fraqueza. A partida tem reviravoltas, blefes e situações de risco que exigem frieza extrema. Quando parece que a vitória resolveu tudo, outra virada acontece: forças ainda maiores entram em cena, e ele é capturado e torturado para revelar informações e dinheiro. Sobrevivendo por pouco, ele tenta reconstruir a vida, mas descobre que a confiança custou caro. O final deixa marcas profundas e ajuda a moldar um agente mais duro, cético e desconfiado do preço real das relações.

007 — Operação Skyfall (2012), Sam Mendes Divulgação / Sony Pictures Releasing Uma missão falha em Istambul e um dispositivo com informações sensíveis é roubado, colocando em risco identidades de agentes infiltrados. O protagonista é gravemente ferido e some, deixando a agência em crise no pior momento possível. Pouco depois, ocorre um ataque cibernético, seguido por uma explosão que atinge o coração do serviço secreto, aumentando a pressão pública e política sobre a liderança. A chefe da agência é convocada a se explicar diante de autoridades, enquanto novas ameaças surgem e os vazamentos continuam. Mesmo fora de forma, o agente é chamado de volta, mas precisa lidar com limitações físicas e psicológicas: ele falha em testes, sente o peso do desgaste e ainda assim se joga na caça ao responsável. Com apoio de novos recursos tecnológicos e de um novo integrante no setor de armas, ele segue pistas que o levam a um inimigo altamente inteligente, com passado ligado à própria agência. O adversário não quer apenas roubar dados: ele quer vingança pessoal, humilhação pública e sofrimento direto para a chefe, transformando a perseguição em um jogo cruel de provocações. Quando o ataque final se aproxima, o agente leva a luta para um lugar isolado ligado à sua infância, onde improvisa defesas com ajuda de um antigo aliado. A reta final é uma batalha íntima e brutal, com perdas inevitáveis e consequências que mudam a estrutura da agência. A história mistura ação com fragilidade emocional, mostrando um herói que precisa vencer não só um inimigo externo, mas também o próprio desgaste.

007 Contra a Chantagem Atômica (1965), Terence Young Divulgação / United Artists Uma organização terrorista rouba duas ogivas nucleares e anuncia uma chantagem: ou recebe um grande resgate em diamantes, ou cidades pagarão um preço devastador. O agente britânico é colocado no caso porque o tempo é curto e o risco é real. As pistas o levam ao Caribe, especialmente às Bahamas, onde conexões entre um piloto, pessoas ricas e movimentações suspeitas começam a se revelar. Lá, ele identifica um líder criminoso poderoso, dono de mansão, barcos e uma estrutura armada, que parece estar no centro do plano. Para se aproximar, o agente precisa agir com cautela, usando charme e observação, enquanto percebe que está sendo vigiado o tempo todo. Ele encontra também uma mulher ligada ao círculo do criminoso, tratada de forma cruel e mantida sob controle, e tenta convencê-la a colaborar — uma decisão que coloca a vida dela em perigo imediato. A missão exige esforço físico e técnica: mergulhos longos, buscas subaquáticas e confrontos no mar, porque as armas foram escondidas de modo a dificultar qualquer resgate. À medida que o relógio avança, o agente precisa localizar as ogivas, entender como a chantagem será executada e impedir que a organização ganhe tempo. O clímax envolve combate em larga escala entre mergulhadores, perseguições em barcos e uma disputa violenta para recuperar o material antes que seja tarde. No fim, a vitória depende de rapidez e coragem, e acontece por pouco, desmontando um esquema que quase colocou o mundo à beira de uma catástrofe nuclear.

007 — Sem Tempo para Morrer (2021), Cary Joji Fukunaga Divulgação / MGM Depois de deixar o serviço ativo, o agente tenta viver em paz na Jamaica, evitando o peso de decisões e mortes. Essa tranquilidade acaba quando um velho amigo da CIA aparece pedindo ajuda para localizar um cientista sequestrado e recuperar uma tecnologia que não pode cair em mãos erradas. Relutante, ele aceita e entra numa operação que rapidamente se mostra maior do que um simples resgate. A missão o obriga a encarar desconfianças antigas dentro da própria agência e a reencontrar uma mulher com quem teve uma relação decisiva, percebendo que existem segredos guardados por tempo demais. O núcleo do perigo envolve uma arma moderna, invisível e seletiva, baseada em ciência avançada, capaz de matar de forma silenciosa e de se espalhar por meios difíceis de conter. Enquanto autoridades discutem controle e uso, criminosos planejam transformar a tecnologia em instrumento de vingança e poder global. A investigação passa por festas, infiltrações, ataques rápidos e confrontos que eliminam inimigos do passado e revelam novas ameaças. A cada etapa, o protagonista fica mais humano: ele demonstra medo de perder quem ama, culpa por escolhas anteriores e a necessidade de proteger algo além da missão. Tudo converge para uma base isolada, onde a produção e a distribuição da arma podem tornar o desastre inevitável. Lá, ele precisa abrir caminho, salvar pessoas e impedir o plano, mas sofre uma consequência irreversível que muda totalmente a possibilidade de futuro. O final fecha um ciclo com um sacrifício definitivo, deixando legado, luto e memória para quem fica.

007 — O Espião Que Me Amava (1977), Lewis Gilbert Divulgação / United Artists Submarinos nucleares britânicos e soviéticos desaparecem sem deixar rastros, e o mundo entra em alerta, porque isso pode provocar uma guerra entre potências. O agente britânico é designado para investigar, mas descobre que terá de trabalhar com uma agente soviética extremamente competente. A parceria começa com tensão, já que há rivalidade e uma questão pessoal dolorosa entre os dois, mas o risco global exige cooperação. Eles seguem pistas por vários países, tentando entender como os submarinos foram capturados e para onde as tripulações foram levadas. Aos poucos, a investigação aponta para um bilionário obcecado por controle e por ideias grandiosas de “recomeçar” a civilização depois de destruí-la. Ele possui recursos quase ilimitados, uma base gigantesca e um plano que envolve sequestrar submarinos, usar armas nucleares e provocar um colapso mundial para, então, impor sua própria ordem. No caminho, os agentes enfrentam um assassino implacável, de força fora do comum, que aparece como uma sombra em momentos-chave e parece impossível de deter. A ação alterna locais glamourosos, perseguições e sequências em que tecnologia e improviso fazem a diferença, inclusive numa fuga que transforma um carro em ferramenta de sobrevivência. Quando compreendem a escala do plano, o objetivo vira impedir um ataque em massa e libertar tripulações mantidas sob controle. O clímax acontece dentro de uma estrutura enorme no mar, com batalha armada em larga escala, decisões rápidas e um confronto final para evitar a catástrofe nuclear.

007 — A Serviço Secreto de Sua Majestade (1969), Peter Hunt Divulgação / MGM Enquanto tenta capturar seu maior inimigo, o agente britânico cruza com uma mulher intensa e instável e impede que ela tire a própria vida. Ela é filha de um poderoso chefe do crime, e esse pai oferece um acordo: informações para localizar o inimigo em troca de proteção para a filha e de um compromisso sério que a estabilize. No início, o agente aceita pensando na missão, mas a relação cresce de forma inesperada, revelando um lado mais emocional e vulnerável dele. As pistas o levam a uma clínica sofisticada nos Alpes suíços, onde o inimigo se esconde e finge ser um pesquisador respeitável. Para entrar, o agente assume uma identidade falsa e precisa sustentar a mentira sob vigilância constante, cercado por seguranças e por regras rígidas. Dentro do local, ele observa um “tratamento” estranho aplicado a mulheres de diferentes países, com sessões que parecem manipulação mental e condicionamento. Investigando discretamente, ele descobre que a clínica é fachada para um plano de guerra biológica: usar as pacientes como portadoras programadas para espalhar agentes capazes de destruir colheitas e provocar fome em larga escala, ativados por comandos específicos. Quando sua identidade é descoberta, ele foge em perseguições na neve e tenta alertar a agência antes que o plano seja colocado em prática. A reta final traz uma ofensiva para derrubar a fortaleza, resgates e um casamento que parece prometer um futuro diferente. Porém, a vitória vem acompanhada de tragédia imediata, com uma vingança final que atinge o ponto mais frágil da vida do agente.