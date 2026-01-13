Fantasia épica de Guy Ritchie aposta em ritmo eletrizante e está na HBO Max

Em “Rei Arthur: A Lenda da Espada” (2017), Guy Ritchie pega uma das histórias mais revisitadas da cultura ocidental e decide tratá-la menos como mito solene e mais como relato de ascensão improvisada. Arthur, vivido por Charlie Hunnam, não surge como herói predestinado nem como líder natural. Ele é apresentado como alguém que aprendeu a sobreviver nas ruas, negociando proteção, favores e lealdade em um ambiente hostil, antes mesmo de sonhar com poder.

O ponto de virada da história acontece quando Arthur se envolve, quase por acaso, com a famosa espada cravada na pedra. O gesto que deveria ser simbólico vira um problema prático imediato. Ao retirar a espada, Arthur perde aquilo que tinha de mais valioso: o anonimato. A partir daí, cada passo passa a ser observado, vigiado e testado. O filme é menos interessado em coroações e mais nas consequências diretas desse ato, especialmente no choque entre quem sempre esteve à margem e quem controla o centro do poder.

Esse centro é ocupado por Vortigern, interpretado por Jude Law, um antagonista que não governa apenas pela força bruta, mas pelo controle do medo, do acesso e da informação. Ele administra o poder como quem fecha portas e impõe condições. Cada decisão sua tem efeito imediato no ambiente ao redor, o que torna o conflito com Arthur menos pessoal e mais político. Não se trata de vilania caricata, mas de alguém que entende como manter autoridade em funcionamento.

Arthur, por outro lado, passa o filme inteiro tentando ganhar tempo. Ele não quer assumir um papel que não escolheu e, sempre que pode, tenta contornar o destino que lhe é empurrado. Essa resistência torna o personagem mais interessante do que versões clássicas do mito. Charlie Hunnam trabalha bem esse cansaço, esse desconforto de quem percebe que qualquer escolha agora tem custo alto demais.

A personagem da Maga, vivida por Astrid Bergès-Frisbey, entra na narrativa como uma aliada estratégica, não como guia espiritual idealizada. Ela oferece orientação, mas impõe limites. Ajuda, mas cobra preparo. Sua presença funciona como um freio na impulsividade de Arthur, lembrando que força sem controle cobra um preço rápido. A relação entre os dois nunca é confortável, e isso joga a favor do filme.

Um dos traços mais evidentes da direção de Guy Ritchie está no ritmo. O filme, ao contrário de outras leituras da história, não é contemplativo. As cenas avançam com urgência, diálogos são cortantes e o humor aparece de forma seca, quase sempre ligado à origem popular de Arthur e de seus aliados. Não é uma comédia, mas há momentos em que o sarcasmo serve para aliviar a tensão sem quebrar o clima de ameaça constante.

Na fotografia, o filme aposta em contraste. As ruas são apertadas, sujas e caóticas; o castelo é amplo, frio e opressor. Essa diferença não é apenas estética, ela ajuda a contar a história. Arthur parece sempre deslocado quando se aproxima do poder institucional, e essa sensação nunca desaparece completamente, o que mantém o conflito vivo.

“Rei Arthur: A Lenda da Espada” não é uma fantasia épica tradicional, nem tenta ser. O filme prefere tratar a lenda como uma disputa concreta por espaço, autoridade e sobrevivência. Nem todos os riscos assumidos funcionam, mas há personalidade suficiente para tornar a experiência interessante. Em vez de reverenciar o mito, Guy Ritchie o coloca em movimento, com pressa, barulho e consequências imediatas.

O que torna o filme sólido não é a espada, nem a profecia, mas a ideia de que assumir poder é sempre um ato desconfortável. Arthur não é celebrado por querer liderar, e sim pressionado a decidir se está disposto a pagar o preço. É essa tensão constante, mais do que o espetáculo, que dá identidade ao filme.