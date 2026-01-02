Clássico da literatura que virou um dos maiores romances do século 20 no cinema, na Netflix

“Adoráveis Mulheres” parte de um ponto simples e, ao mesmo tempo, exigente: acompanhar o amadurecimento de quatro irmãs em meio à Guerra Civil americana, enquanto o pai está ausente e a casa precisa funcionar sob outra lógica. Jo March, vivida por Winona Ryder, é o eixo dessa narrativa. Ambiciosa, inquieta, determinada a escrever e a não caber nos papéis reservados às mulheres de seu tempo, ela se move entre o desejo de independência e o afeto inegociável pela família. Ao redor dela orbitam Meg, Beth e Amy, cada uma desenhada com conflitos próprios, e todas costuradas pela presença firme de Marmee, interpretada por Susan Sarandon. O filme não tenta reinventar Louisa May Alcott, mas dialoga com o texto original a partir de uma sensibilidade que valoriza escolhas, perdas e concessões, sem transformar isso em lição edificante ou drama inflado.

O incômodo da liberdade

Jo não é uma heroína fácil. A interpretação de Winona Ryder evita o encantamento automático e aposta na fricção constante entre talento, teimosia e afeto. Ela escreve, rasga, reescreve, negocia com editores e recusa destinos prontos. A relação com Laurie, vivido por Christian Bale, concentra boa parte dessa tensão: há intimidade, admiração e uma promessa de conforto que Jo deliberadamente rejeita. O filme deixa claro que essa recusa não nasce da frieza, mas de um medo concreto de perder a própria voz. Ryder sustenta esse conflito com energia física e emocional, fazendo de Jo alguém que erra, fere e aprende, sem pedir desculpas ao espectador por não ser dócil.

Caminhos que não se parecem

Meg, interpretada por Trini Alvarado, é a irmã que flerta com a estabilidade social, mas acaba escolhendo um cotidiano mais simples ao lado de John Brooke, vivido por Eric Stoltz. Sua trajetória fala sobre renúncia sem martírio. Beth, nas mãos de Claire Danes, quase desaparece em termos de ação, e justamente aí reside sua força: ela observa, cuida e aceita um lugar discreto no mundo, o que não a torna menor. Já Amy, interpretada por Kirsten Dunst na infância e Samantha Mathis na fase adulta, encarna ambição estética e pragmatismo emocional. Sua escolha por Laurie, quando adulta, não soa como traição, mas como consequência de afinidades reais que se constroem com o tempo.

A política do afeto

Susan Sarandon constrói uma Marmee que não se limita ao arquétipo da mãe abnegada. Ela aconselha, confronta e admite cansaço. Suas conversas com as filhas revelam uma visão liberal para a época, especialmente ao tratar de autonomia feminina e do direito à raiva. Ainda que alguns diálogos soem mais contemporâneos do que o período retratado, essa escolha funciona como comentário crítico, não como anacronismo gratuito. Marmee sustenta a casa não apenas com ternura, mas com posicionamento, deixando claro que educar também é preparar para a frustração.

As escolhas possíveis

Christian Bale confere a Laurie uma intensidade juvenil que evolui ao longo do tempo. Ele começa impulsivo, quase mimado, e amadurece diante das recusas e perdas. O contraste com o Professor Bhaer, vivido por Gabriel Byrne, é evidente. Bhaer não oferece a Jo paixão imediata ou promessa de brilho social, mas respeito intelectual e parceria. O filme constrói essa relação sem pressa, permitindo que a escolha de Jo faça sentido dentro de sua busca por equilíbrio entre afeto e autonomia.

“Adoráveis Mulheres” não pretende ser grandioso nem definitivo. Seu valor está na atenção aos detalhes emocionais e na recusa de transformar amadurecimento em espetáculo. Ao acompanhar essas personagens até a vida adulta, o filme sugere que crescer envolve aceitar limites sem abandonar desejos. Talvez por isso ele permaneça como uma adaptação sólida, sensível e consciente de suas próprias ambições: falar de amor, família e escolhas sem reduzir essas experiências a conforto fácil ou nostalgia vazia.