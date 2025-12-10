O filme turco mais emocionante e delicado que você ainda não viu está surpreendendo quem descobre no Prime Video

A força das conexões e do desejo revela-se um impulso que molda vidas, atravessa sentimentos e derruba certezas. Mesmo que fugaz, o encontro de duas pessoas altera a composição de todo o universo, pressagiando uma mudança gradual que pode ou não vingar, mas que mostra-se decisiva. Existe um poder mágico nesse enlace das escolhas individuais com os desígnios de um plano superior, cenário idílico e pedregoso de momentos bons e de dificuldades que emoldura o caminho de todo homem e toda mulher. Nessa dança do horror com o encanto a humanidade revigora-se, exercita outra vez a coragem e o amor, essa quimera, acontece. “Dois Mundos, Um Desejo” confirma a tradição da delicadeza contundente do cinema turco, feito de tramas sempre envoltas na bruma de um mistério qualquer. Um bocado delirante, mas também objetivo, o filme de Hakan Kirvavaç, o Ketche, equilibra-se entre duas instâncias, jogando luz sobre personagens que padecem de uma fragmentação para além de nossa vã filosofia.

No mundo ideal, corpo e alma ocupariam cada qual seu próprio universo, saberiam de sua respectiva importância e jamais atrever-se-iam a invadir a esfera um do outro, justamente por dependerem de coisas distintas para existir. A estranheza que colhe-nos a todos quando diante de emoções que testam nossos princípios, até que não se possa admitir a vida senão de um jeito torto, são algumas das impressões que o roteiro de Hande Erçel e Elçin Muslu suscita no público, porque a natureza humana está sempre por um triz. Bilge, a advogada vivida por Erçel, atravessou uma infância de privações até conseguir ser nomeada em casos milionários. Ela passou por cima de muita coisa, porém guarda de lembrança desses tempos a cicatriz de uma cirurgia no coração, que continua a lhe inspirar cuidados. Praticamente tudo quanto se passa no enredo liga-se a esse episódio de sua meninice, em especial as noites em que desperta sobressaltada, após uma violenta taquicardia. Quando fica sabendo que deverá ir de Istambul a Chanacale, no estreito de Dardanelos, a fim de viabilizar a compra de um terreno, seu desconforto piora. Famosa pelas citações de Homero (928 a.C. — 898 a.C.) em sua “Odisseia”, Chanacale reúne arqueólogos de todo o planeta, concentrados nas buscas de uma ânfora daquela época. Can, um dos mais devotados, mantém com Bilge uma ligação incorpórea que, se Ketche não esclarece de todo, a convincente química entre Erçel e Metin Akdülger sustenta com folga. Numa história como essa, é o que de fato precisa contar.