Tudo o que já pode ser dito sobre a última temporada de Stranger Things — spoilers liberados

A quinta e última temporada de “Stranger Things”, série transmitida pela Netflix desde 2016, será veiculada em três etapas neste final de ano. Do primeiro ao quarto episódio, a estreia ocorreu no fim de novembro. No Natal serão entregues do quinto ao sétimo episódio. O último tem estreia prevista para o dia 31 de dezembro. Se você ainda não viu o que já saiu e não gosta de spoilers, melhor sair do chat, porque, a partir de agora, vamos dissecar esse primeiro volume liberado para os fãs da série.

Até aqui, não há nenhuma morte de personagens do eixo central da trama. Mas vale estar preparado para tudo nos próximos episódios, já que os irmãos Duffer, criadores de “Stranger Things”, já revelaram que isso vai acontecer. As principais mudanças até aqui envolvem o sítio militar em Hawkins e a revelação de personagens com poderes. Vamos lá. Desde que Vecna começou a abrir portais para o Upside Down, o governo determinou o isolamento total de Hawkins. A população está em quarentena e sob controle rígido de horários, comunicação e trânsito. Tudo é vigiado, e Eleven é procurada. Enquanto se mantém fora do radar dos militares, ela é treinada por Hopper para o confronto inevitável com Vecna.

O controle militar é uma tentativa de conter os avanços de Vecna e impedir novos ataques de monstros, o desaparecimento de crianças e o surgimento de novas fissuras dimensionais. Mas sabemos que tudo isso está fora do controle do governo, são medidas paliativas que apenas criam a ilusão de ordem. O cerco aumenta a tensão sobre os acontecimentos, colocando Hawkins no centro de uma trama de terror em que o perigo se torna generalizado para toda a população, com um senso de urgência muito mais intenso. Antes, as ameaças pareciam mais distantes dos civis e mais concentradas no grupo de amigos de Will.

Nessa temporada, Holly Wheeler também ganha certo protagonismo. Irmã de Mike e Nancy, ela se torna um dos principais alvos de Vecna, e o motivo é explicado no quarto episódio. Vecna enxerga crianças como seres frágeis e vulneráveis, fáceis de controlar e manipular. Ao colocar parte de si nas crianças, como é revelado que ocorreu com Will, ele amplia seu poder e seu alcance psíquico. Assim, para proteger a população infantil da cidade, os militares recolhem todas as crianças e as confinam em um alojamento. Isso serve tanto para tentar impedir que Vecna as encontre quanto para atrair Eleven, criando uma armadilha disfarçada de operação de resgate.

Mas a revelação mais importante até aqui é que, ao colocar parte de si no hospedeiro Will, Vecna também transferiu fragmentos de seus poderes a ele, tornando-o potencialmente tão poderoso quanto Eleven, ou até mais, já que Vecna é superior a ela em origem e força. Quando Will e Robin conversam sobre sexualidade, ela lhe diz algo que abre seus olhos para seu próprio poder: “Passei muito tempo esperando a solução nas outras pessoas, quando, na verdade, estava dentro de mim.” Quando Robin diz isso a Will, a frase ecoa em sua mente até o momento do ataque de Vecna. Ao lembrar-se da fala, ela desperta nele a noção de que ele é a resposta para salvar Hawkins, não Eleven, como todos sempre imaginaram. Vale lembrar que o protagonista silencioso sempre foi ele; afinal, toda a série começou com o sequestro de Will.

Com looks inspirados em “Goonies” e outros clássicos dos anos 1980, a quinta temporada continua reverberando o cinema de John Carpenter, Stanley Kubrick, Steven Spielberg e outros cineastas que marcaram aquela década. Bicicletas, walkmans, corta-ventos coloridos, rádio pirata. São vários os elementos que trazem nostalgia e enriquecem os cenários e a ambientação da série, que por si só já evoca os suspenses de ficção científica que nos aterrorizaram durante a infância.

“Stranger Things”, até agora, não decepcionou, mas vamos acompanhar até a chegada dos próximos episódios para descobrir qual será o desfecho desse mistério.