O filme que reergueu o cinema nacional e rompeu um silêncio de 30 anos no Oscar está no Prime Video

Por Giancarlo Galdino
Erigidas ao longo de séculos como pilares de identificação coletiva, as tradições costumam bater de frente com o bom e velho amor romântico. Urgente, a vida como ela é, pragmática e tediosa, insiste em lembrar-nos que o gosto pelo risco e pela autenticidade sempre foi um comportamento a ser abolido e merecedor de condenação eterna e implacável, porque sonho não enche barriga. Houve um tempo em que admitir o fracasso de um casamento era aceitar tacitamente uma infelicidade sem solução, porque ninguém digno de respeito sairia de casa por amor — isto é, pela falta dele —, e assim “O Quatrilho” começa a dizer a que veio. A história dos dois casais de colonos italianos que vão morar sob o mesmo teto e acabam percebendo que devem trocar de parceiros entre si, qual no jogo de cartas de mesmo nome, correu mundo e chamou a atenção da Academia, chegando a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Mas este é um passado distante.

Símbolo da retomada do cinema brasileiro após o desmantelamento, no governo Fernando Collor de Mello (1990-1992), da Embrafilme, autarquia responsável por produzir e distribuir peças de audiovisual, o filme tornou-se pouco mais que um documento formal da reinvenção da arte cinematográfica num país ainda por se descobrir. Baseado no romance homônimo do escritor gaúcho José Clemente Pozenato (1938-2024), de 1985, o roteiro de Antônio Calmon e Leopoldo Serran (1942-2008) dá a impressão de congelado decorridas apenas três décadas — e isso nada tem a ver com as imagens quase tremidas e bastante granuladas que a remasterização não pôde melhorar. Segundo dos três filhos do casal de produtores Luiz Carlos e Lucy Barreto, Fábio Barreto (1957-2019) esmera-se no registro do dia a dia dos imigrantes italianos da serra gaúcha no princípio do século 20, sempre ocupados em lavrar a terra e dela tirar seu sustento, seja pisando as uvas para fabricar o vinho ou com a agricultura de subsistência. Tomadas longas de Bento Gonçalves,Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha transportam o público para um Brasil que não existe mais, ainda que insinuado nas arquiteturas neorromântica, camponesa e de enxaimel. Mas cinema é movimento.

Não há muito a ser dito acerca da performance do elenco, além do óbvio. Desde o começo, intui-se aonde irá levar a proximidade de Teresa e Massimo, dois tipos alguns centímetros acima do chão duro da realidade. Casada com Angelo, Teresa tem uma personalidade mais afeita à do boêmio Massimo, cuja esposa, Pierina, parece somente tolerar aquela vida, aquele lugarejo e aquelas pessoas. Não é nenhum choque, portanto, a troca de casais, concretizada com a fuga de Teresa e Massimo, porém a atitude de Pierina e Angelo, que enfrentam os olhares tortos dos vizinhos e levam a cabo a nova união, não vence o clichê. Patrícia Pillar e Bruno Campos, claro, são o centro das atenções, e à certa altura, Glória Pires também tem sua hora dourada, numa cena sobre o perigo de se viver numa comunidade provinciana. Alexandre Paternost, é uma pena, vai minguando conforme o enredo avança. Boa premissa com uma execução claudicante, “O Quatrilho” é só um quadro na parede. Felizmente, a casa foi reformada.

Filme: O Quatrilho
Diretor: Fábio Barreto 
Ano: 1995
Gênero: Drama/Romance
Avaliação: 7/10 1 1
★★★★★★★★★★
Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

