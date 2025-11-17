Na Netflix agora: o filme de Natal que está surpreendendo até quem não gosta do gênero

Em “Natal Sob a Aurora Boreal”, Erin, historiadora pressionada por prazos e por um bloqueio criativo que ameaça seu novo livro, aceita viajar com o pai, Doug, para passar o Natal em Aurora, pequena cidade canadense marcada por tradições familiares e pela reputação de ser um dos melhores pontos para observar a aurora boreal. A chegada reacende lembranças da infância e aproxima Erin de Trevor, guia turístico responsável por conduzir visitantes a trilhas nevadas, rituais locais e histórias que moldam a vida comunitária.

O longa dirigido por Ernie Barbarash estabelece desde o início o dilema central: Erin precisa decidir se vende ou preserva a casa herdada, ao mesmo tempo em que busca inspiração para concluir o trabalho encomendado pelos editores. Jill Wagner interpreta uma mulher cansada de expectativas alheias, enquanto Jesse Hutch assume o papel de Trevor com humor contido e dedicação à cidade. A relação entre os dois se desenvolve em paralelo aos preparativos natalinos, com Doug servindo de ponte entre passado e presente.

Aurora funciona como personagem adicional. Ruas enfeitadas, pousadas iluminadas e oficinas comunitárias criam um ambiente que acolhe Erin mesmo quando ela tenta manter distância emocional. A cada atividade coletiva — montagem de decorações, pequenos mercados de inverno, encontros na igreja — o filme registra mudanças no comportamento dela, que alterna recuos e aproximações conforme lida com lembranças da mãe e receios sobre o futuro.

A fotografia explora contrastes entre interiores aquecidos e a vastidão gelada do exterior. Dentro das casas predominam luzes amareladas e árvores ornamentadas que reforçam sensação de abrigo. Do lado de fora, a paleta azulada da noite e o branco intenso da neve acompanham os deslocamentos de Erin e Trevor pelas trilhas. A aparição da aurora boreal utiliza efeitos contidos, mas o enquadramento privilegia rostos imóveis e silêncio, marcando a experiência como ponto de inflexão para a protagonista.

As conversas entre Erin e Trevor sustentam o avanço da narrativa. Ele tenta mostrar a ela que a cidade pode oferecer mais do que memórias engessadas. Ela hesita em permanecer tempo suficiente para considerar a ideia de retomar parte da rotina que abandonou anos antes. Essa troca aparece em caminhadas, paradas em cafés e visitas à casa que ela pode vender. A cada retorno ao imóvel, a personagem observa detalhes que antes passavam despercebidos, como marcas nas portas, fotografias antigas e objetos guardados pelo pai.

Doug amplia o drama familiar. Sua dificuldade em reorganizar lembranças após a morte da esposa contrasta com o desejo de Erin de evitar qualquer vínculo que a impeça de seguir adiante. As discussões entre pai e filha surgem em tom baixo, sustentadas por pausas que revelam mágoas antigas. Barbarash dá tempo para esses diálogos, valorizando silêncios e olhares que indicam as tentativas de ambos de retomar certa convivência.

A trilha sonora alterna canções natalinas reconhecíveis e temas instrumentais discretos. O diretor usa música como marcação de encontros e de momentos de recolhimento, sem tentar sobrecarregar cenas já carregadas de emoção. Sons de passos sobre a neve e sinos ao vento reforçam o espaço comunitário que observa a trajetória de Erin.

O roteiro de Amyn Kaderali segue códigos do romance natalino com coincidências convenientes e pequenos mal-entendidos. O interesse está na maneira como essas convenções se articulam com escolhas de atuação e ambientação. Nada soa fora do esperado, e o filme assume essa previsibilidade como parte de sua identidade. Erin aproxima-se de Trevor enquanto a cidade se organiza para o Natal, e cada gesto cotidiano — ajudar em uma barraca, preparar um enfeite, visitar um vizinho — adiciona uma camada emocional à relação.

A comunidade funciona como espelho para Erin. Moradores comentam o retorno dela, oferecem ajuda e questionam discretamente sua permanência. Trevor assume papel de mediador entre visitantes e habitantes locais, explicando tradições e conduzindo turistas a pontos de observação da aurora. Esse convívio reforça a ideia de que cada escolha individual depende da forma como se compartilham responsabilidades e histórias.

Na reta final, o filme concentra atenções na decisão sobre a casa e no impacto dessa escolha para Erin, Trevor e Doug. As últimas cenas mantêm o tom sereno e não recorrem a explosões dramáticas. A narrativa observa a família reunida em torno de pequenas tarefas, enquanto a cidade se ilumina para a noite mais aguardada. Essa convivência indica que os vínculos, antes enfraquecidos pela distância, encontram novo fôlego quando a protagonista decide permanecer tempo suficiente para reorganizar prioridades.

O encerramento retoma o valor dos espaços compartilhados. A casa iluminada, a praça cheia de visitantes e o céu marcado pela aurora compõem imagem final que preserva a delicadeza do filme. A reunião da família ao redor de um ambiente reacendido aponta para um ciclo possível, sustentado por rotinas que se reorganizam sob a luz que atravessa o inverno.