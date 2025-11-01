O filme na Netflix que cura dias ruins e faz acreditar de novo: pra assistir quando o mundo pesa

Um jovem de rotina disciplinada recebe um diagnóstico que altera o eixo da própria vida e passa a enfrentar exames, consultas e ciclos de tratamento enquanto tenta manter trabalho, relações amorosas e o convívio com a família. Em “50%”, Adam se vê obrigado a reorganizar o dia a dia depois de saber que tem um tumor raro na coluna. A notícia repercute entre a indecisão da namorada, o ímpeto do melhor amigo para evitar qualquer abatimento e a preocupação da mãe, que busca se aproximar mesmo diante de resistências antigas. O enredo acompanha as tentativas de encaixar a doença num calendário que inclui corridas, pequenas celebrações e, sobretudo, conversas que revelam afetos e temores guardados.

No Brasil, “50%” é o título oficial e reúne Joseph Gordon-Levitt como Adam, Seth Rogen como o amigo Kyle, Anna Kendrick como a terapeuta Katherine e Anjelica Huston como Diane, a mãe. A direção é de Jonathan Levine, que alterna observação íntima e passagens de humor, sem recorrer a exageros para arrancar lágrimas. A narrativa segue passos curtos: consultas que parecem iguais, ajustes no corpo, tentativas de preservar a normalidade, visitas inesperadas, mensagens que não chegam, convites que perdem o sentido. Esses movimentos retratam a experiência comum de quem lida com uma doença prolongada, marcada por avanços discretos e sustos que não se anunciam.

O filme apresenta Adam como alguém que gosta de regras simples: dormir cedo, alimentar expectativas realistas, evitar riscos banais. A notícia do tumor não rompe apenas um plano médico; abala a confiança que ele tem nos próprios hábitos. Gordon-Levitt compõe um personagem que modula a dor em gestos e pausas, um tipo que prefere a contenção a qualquer explosão. Quando o corpo sinaliza que não dá mais para cumprir a antiga agenda, a personalidade precisa encontrar um novo compasso. Esse ajuste se torna o centro dramático: como reorganizar laços, desejos e rotinas quando a ideia de futuro passa a ser contada em laudos e prazos de tratamento.

Kyle, interpretado por Seth Rogen, funciona como anteparo e combustível. Ele tenta manter piadas, convida para saídas, incentiva pequenas transgressões, aposta que a leveza ajuda a suportar o peso das horas. A convivência entre os dois evita bravatas: há afeto, impaciência, atritos e reconciliações breves. O humor não mascara o medo, apenas cria respiro. Em momentos de consulta ou de espera, as brincadeiras dão lugar a silêncios que revelam a dimensão do risco. Essa alternância entre riso e hesitação sustenta o andamento do filme e espelha a vida quando a normalidade precisa ser reconstruída.

A presença de Katherine, vivida por Anna Kendrick, introduz a dimensão profissional em fase de aprendizado. Terapeuta iniciante, ela adota procedimentos corretos, mas ainda busca o tom exato de cada conversa. O filme mostra desencontros, mal-entendidos e avanços cautelosos, sem transformar a relação num atalho romântico. O consultório vira espaço para a formulação de perguntas que Adam sempre adiou: como falar de medo com quem se ama, como aceitar limites, como pedir ajuda sem vergonha. Kendrick imprime hesitação e escuta; o processo de amadurecimento da personagem oferece um segundo percurso de transformação, alinhado ao do protagonista.

Anjelica Huston dá a Diane uma força contida: mãe atenta, inclinada à superproteção, mas capaz de reconhecer que o filho adulto precisa de espaço. A dinâmica entre os dois é um dos núcleos mais férteis do longa. O filme observa ligações perdidas, visitas que começam tortas, abraços que só acontecem quando a situação impõe. A doença não apaga falhas antigas; apenas desloca prioridades. Em vez de transformar os personagens em símbolos, a narrativa prefere mostrar como gestos práticos — levar ao hospital, preparar uma refeição, esperar do lado de fora da sala de exame — constroem um alicerce afetivo.

Jonathan Levine posiciona a câmera de modo a acompanhar corpos em deslocamento: corredores de hospitais, ruas úmidas, quartos em meia-luz. Seattle aparece como cidade de horizonte encoberto, adequada ao estado de espírito dos personagens. A trilha de Michael Giacchino evita sublinhar emoções, funcionando antes como pausa de respiração entre consultas e conversas difíceis. Esse recuo formal permite que os intérpretes conduzam as cenas sem interferências enfáticas. Não há aceleração artificial do drama nem maquiagem sentimental para suavizar conflitos.

O roteiro, inspirado na experiência de Will Reiser com a doença, sustenta a história com situações reconhecíveis. A doença vira assunto não só para médicos e familiares, mas para amigos e colegas que, de repente, não sabem como se comportar. O constrangimento social é parte do retrato: cumprimentos indecisos, frases automáticas, promessas de visita que se desenham e somem. Ao mesmo tempo, pessoas até então periféricas ganham relevância. Os encontros na sala de tratamento geram um senso de comunidade improvável, feito de piadas internas e informações trocadas sobre os efeitos dos remédios. Esses detalhes reforçam a dimensão cotidiana da narrativa.

Os conflitos amorosos surgem como consequência do desequilíbrio geral. A namorada de Adam tenta conciliar ambições pessoais e cuidado, mas a tensão se acumula. O filme não transforma o relacionamento em vilania pura nem faz dele um teste moral definitivo. Mostra desencontros práticos — compromissos, atrasos, promessas mal cumpridas — e deixa que o acúmulo fale por si. Do outro lado, a amizade com Kyle passa por prova de fogo: da galhofa inicial à responsabilidade real, o caminho inclui vacilos e reparações. Essa oscilação preserva a humanidade dos personagens e afasta rótulos fáceis.

As atuações sustentam o equilíbrio entre observação e humor. Gordon-Levitt traduz a fragilidade sem grandiloquência; Rogen encontra espaço para o cuidado por trás das piadas; Kendrick compõe uma profissional que aprende ao lidar com a dor alheia; Huston oferece firmeza e clareza. Cada um ocupa seu lugar na rede de apoio que permite a Adam atravessar os meses de tratamento. As relações não viram lição edificante, mas indicam como vínculos reais, com falhas e atritos, podem oferecer apoio em tempos de incerteza.

“50%” se firma como relato de convivência com o risco, atento ao que se perde e ao que se rearranja quando a vida deixa de parecer garantida. O título faz lembrar as chances estatísticas, mas a narrativa se concentra naquilo que as porcentagens não medem: gestos discretos, conversas interrompidas, decisões que se mudam de uma semana para outra. Ao tratar de um tema que costuma ser conduzido pelo excesso, o filme prefere o detalhe verificável e a observação paciente. O fecho emocional permanece em aberto, com a pergunta que persiste quando números não prometem nada: de onde vem a força para atravessar os dias incertos.