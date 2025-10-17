Com orçamento de 6 mil dólares, primeiro filme de Christopher Nolan o projetou mundialmente e está na Mubi

Um neo-noir de aproximadamente setenta minutos de duração, “Seguinte” é o primeiro longa-metragem escrito e dirigido por Christopher Nolan, lançado em 1998. Completamente em preto e branco, o filme foi rodado ao longo de um ano (sempre aos fins de semana) em película 16 mm, com assinatura do próprio cineasta como diretor de fotografia. Com baixo orçamento e sem iluminação profissional, Nolan optou por câmera na mão, granulação natural da película e tons contrastados para a estética noir urbana.

Uma das maiores inspirações para o filme foi o cinema de Hitchcock, dialogando com o suspense psicológico e com a ideia de a ficção invadir a intimidade alheia. A câmera serve como um olhar curioso, acompanhando os personagens e sugerindo uma espécie de voyeurismo, até porque o protagonista, sem nome e vivido por Jeremy Theobald, é um escritor que tem o hábito excêntrico de seguir desconhecidos pelas ruas de Londres. Com uma montagem fragmentada, o espectador precisa se atentar aos detalhes que vão sendo deixados pelo caminho para desconstruir a trama misteriosa.

Ao seguir as pessoas, o protagonista tenta reunir informações e ideias para seu projeto literário. No entanto, um de seus alvos percebe e o confronta. O homem, chamado Cobb (Alex Haw), é um ladrão de casas que convence o protagonista a se unir a ele em algumas invasões e furtos. Para coletar material para seu livro, ele se aproxima de Cobb e concorda em ajudá-lo nos crimes. Até que ele se interessa por uma mulher (Lucy Russell), que mora em uma das casas invadidas pela dupla. O enredo se torna cada vez mais intricado e cheio de nós a cada ato, colocando o protagonista em situações sempre mais arriscadas.

A montagem do filme é essencial para construir a tensão e as reviravoltas de “Seguinte”. Com edição de Gareth Heal e coedição de Nolan, o enredo brinca com a temporalidade do filme, que, a cada decisão dos personagens, se reordena para criar sequências inesperadas, formando um quebra-cabeça. Com trilha sonora de David Julyan, que se tornou um colaborador frequente de Nolan, a música neste filme é minimalista e atmosférica. Ambos se conheceram na faculdade e foi por conta da amizade que Julyan topou embarcar no projeto.

Com um orçamento de 6 mil dólares, “Seguinte” conseguiu arrecadar 126 mil dólares em bilheteria mundial. Embora pareça modesto, representa um retorno incrível. Além disso, o filme, que é basicamente uma produção caseira, projetou Nolan profissionalmente. O filme seguinte do cineasta veio dois anos depois, chamado “Amnésia”, produzido por estúdios profissionais e com orçamento na casa dos milhões, levando-o a duas indicações ao Oscar. É incrível observar como “Seguinte” foi um divisor de águas na vida de Nolan, colocando-o no rol global dos maiores realizadores da atualidade. O filme também já o segmentou para uma linha de filmes complexos, ousados e filosóficos.