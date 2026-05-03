Acabou de sair dos cinemas e já está no Prime Video: um dos melhores suspenses policiais de 2026

Diamantes atravessam Los Angeles antes de qualquer explicação. Em “Caminhos do Crime”, Bart Layton escala Chris Hemsworth como Mike Davis, ladrão de joias que usa a rodovia 101 como rota e hábito. O padrão começa a chamar a atenção de Lou Lubesnick, detetive vivido por Mark Ruffalo, enquanto Halle Berry aparece em outra ponta da cidade como Sharon, corretora de seguros cercada por clientes ricos, prejuízos altos e informação útil. A história se arma nesse vaivém entre carga, apólice, pista e suspeita. Gente tentando chegar antes.

Mike não é apresentado como assaltante espalhafatoso. Ele precisa de horário, deslocamento, cálculo, pouco rastro. Rouba joias como quem prefere que o roubo pareça menor do que é. Essa discrição cai bem em Hemsworth. O corpo de astro de ação continua lá, mas o papel pede menos impacto e mais retenção. Mike guarda energia, reduz exposição, tenta manter o crime longe da violência gratuita. Nenhum plano, claro, fica nas mãos de uma pessoa só.

A primeira rachadura vem quando uma entrega de diamantes sai do desenho previsto e um disparo muda o peso do golpe. O controle de Mike deixa de parecer apenas competência. Vira risco. Money, figura veterana do submundo, aciona Ormon, vivido por Barry Keoghan, e a temperatura muda sem pedir licença. Ormon chega com motocicleta, arma e pressa. Mike apaga marcas. Ormon deixa ameaça. Não é contraste sutil, mas serve. Um ladrão organizado descobre que alguém menos paciente entrou na mesma estrada.

Na 101

A rodovia dá nome e promessa ao filme, mas não toma conta da tela. Ela serve mais como eixo de repetição, uma linha que os roubos insistem em tocar. Carros, hotéis, ruas, escritórios corporativos e espaços de luxo formam uma Los Angeles onde tudo circula com preço. Joia circula. Informação circula. Prejuízo circula e volta como seguro. Layton é mais firme quando fica perto desses deslocamentos. O roubo começa no dado sobre o cliente, na carga que atravessa a cidade, no relatório que alguém lê tarde.

A sombra de “Heat” aparece sem rodeio. Há o ladrão disciplinado, o policial que não larga o caso, a cidade extensa, os carros, a espera por um grande roubo. A referência pesa porque é grande e porque “Caminhos do Crime” aceita andar perto dela. Em alguns momentos, dá lastro. Em outros, encurta a surpresa. Mike Davis não tem a voltagem de Neil McCauley, nem Lou Lubesnick entra em confronto com a mesma gravidade. Layton não tenta inflar esses homens além do que eles podem carregar. A perseguição fica melhor quando continua sendo perseguição.

Ruffalo faz Lou como um homem que insiste. O detetive vê ligação onde os colegas ainda enxergam ocorrência solta. Ele não precisa parecer brilhante o tempo todo. O desleixo, a teimosia e o desgaste doméstico dão ao personagem uma medida menos heroica. Lou não atravessa a distância entre os casos por autoridade. Olha de novo. Junta mais uma peça. Irrita quem já teria deixado a hipótese morrer na gaveta.

Sharon ocupa um lugar menos óbvio. Ela não está no volante do carro roubado nem usa distintivo, mas conhece o dinheiro depois do dano. A seguradora é um bom espaço para um policial de joias. Ali, o luxo vira número, e o número vira disputa. Berry segura essa posição intermediária com uma dureza sem alarde. Sharon está perto de clientes poderosos, mas não pertence ao mundo deles. Está perto do crime, mas não começa nele. Quando se aproxima de Mike, o assalto passa por apólices, contatos e brechas profissionais.

Apólices e armas

Sharon traz uma tensão que o roteiro toca e depois deixa em parte pelo caminho. Seu escritório sugere desvalorização, idade, gênero, hierarquia. Tudo isso aparece, mas as joias e os carros continuam mais pesados. Layton volta depressa para o mecanismo do golpe. Sharon segue útil, por vezes mais útil do que viva. Havia mais naquele balcão corporativo, antes que ela virasse uma entrada lateral para o roubo.

Com Maya acontece algo parecido. A relação com Mike abre uma fresta no ladrão que tenta separar crime e vida privada. A fresta é estreita. Hemsworth sustenta bem o homem reservado, mas a personagem corre o risco de existir para lembrar que há uma pessoa fora do plano. Quando a perseguição volta, quando Lou avança, quando Ormon acelera e o valor das joias ocupa a tela, Maya perde espaço.

Layton se sai melhor sob pressão imediata. A montagem e a trilha empurram os deslocamentos, e as perseguições de carro dão energia sem pedir explicação. A ação vem de atraso, informação vazada, decisão precipitada, gente chegando ao mesmo ponto por caminhos diferentes. Um carro dobrando a cidade vale mais do que uma fala sobre risco. O filme sabe disso, quase sempre.

“Caminhos do Crime” não reinventa o policial de assalto e não finge desprezar suas peças antigas. Há pontas frouxas, personagens secundários menos vivos e comentários sociais que aparecem sem ganhar o mesmo atrito das operações criminosas. O método às vezes arruma demais. Mas Mike tenta manter o roubo limpo, Lou olha mais uma vez para a 101, Ormon acelera sem a mesma cautela. Fica o barulho de uma cidade cara, uma carga valiosa e gente que calculou quase tudo.