5 melhores filmes dos últimos 10 anos, segundo Christopher Nolan

Aftersun (2022), Charlotte Wells

Divulgação / Charades

Num resort turco à beira-mar, uma menina de onze anos compartilha momentos efêmeros com seu jovem pai, cuja presença amorosa esconde sombras de uma melancolia silenciosa. Entre mergulhos e jogos de bilhar, a câmera registra instantes que, décadas depois, serão revisitados por ela com olhos de adulta, tentando decifrar os silêncios e gestos não compreendidos na infância. A narrativa, delicada e introspectiva, constrói um retrato pungente da memória, onde o passado se entrelaça com a percepção presente, revelando as nuances de uma relação marcada por afeto e ausências. Com atuações comoventes e uma direção sensível, a obra convida o espectador a refletir sobre as lembranças que moldam nossa compreensão dos que amamos. É uma jornada emocional que captura a essência das conexões humanas e a complexidade dos sentimentos não ditos. Através de uma estética intimista, o filme se torna um espelho das emoções que residem nas entrelinhas da vida cotidiana. Uma experiência cinematográfica que permanece ressoando muito além de sua última cena.