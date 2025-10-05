5 filmes na Netflix com avaliação superior a 90% no Rotten Tomatoes

É tanto filme que chega semanalmente aos streamings, que é difícil saber o que realmente vale a pena. Por trás dos sucessos comerciais e dos mais falados das redes sociais, algumas obras são marcadas pela recepção quase unânime da crítica. A Revista Bula pegou cinco filmes na Netflix que possuem avaliação superior a 90% no Rotten Tomatoes e são exemplos do cinema em sua forma mais autêntica: potente, provocador e emocionalmente impactante.

Essas obras combinam o domínio técnico, profundidade temática e atuações memoráveis, reafirmando que o cinema, quando guiado por visão e propósito, é muito mais que um simples entretenimento, mas uma experiência transformadora. Esses títulos refletem as angústias, desejos e contradições que definem a existência humana.

Esses filmes abordam a obsessão pela perfeição e o confinamento psicológico até as dores da perda, o peso da responsabilidade e a violência social. Todos possuem coragem de expor feridas e transformar o incômodo em arte. Há nelas um senso de autoria que as torna inconfundíveis: o horror estilizado como metáfora da repressão, o drama urbano como denúncia da desigualdade, o épico científico como tragédia moral. Filmes com uma sofisticação rara no circuito comercial.

Dias Perfeitos (2023), Wim Wenders Divulgação / Wenders Images Um homem solitário leva uma vida metódica em Tóquio, limpando banheiros públicos com cuidado quase ritualístico. Entre o silêncio, a música e os encontros casuais, ele encontra beleza nas pequenas rotinas e na simplicidade do cotidiano. O que poderia parecer monotonia revela-se como uma jornada espiritual silenciosa — um lembrete de que a plenitude, às vezes, mora na repetição e no olhar atento ao mundo. A narrativa é um poema visual sobre tempo, serenidade e a dignidade contida nas tarefas mais humildes.

Oppenheimer (2023), Christopher Nolan Divulgação / Universal Pictures Um físico brilhante é convocado para liderar o projeto que mudaria o curso da história: a criação da bomba atômica. À medida que sua genialidade científica o eleva ao status de herói nacional, sua consciência moral começa a ruir diante das consequências de sua invenção. O filme retrata a mente de um homem dividido entre o dever e a culpa, entre a glória e a destruição. Em meio à grandiosidade técnica e narrativa, a trama revela que o verdadeiro conflito não é político ou militar, mas profundamente humano — o fardo de criar algo impossível de controlar.

Pearl (2022), Ti West Divulgação / A24 Em uma fazenda isolada, uma jovem sonha com a vida glamourosa que vê nas telas do cinema, mas é sufocada pela rigidez da mãe e pela rotina opressora. À medida que a frustração cresce, o desejo por liberdade se mistura à violência latente, e a fantasia de sucesso se transforma em delírio. A protagonista tenta escapar da mediocridade rural por qualquer meio, mesmo que isso signifique destruir tudo ao redor. O filme traça um retrato sombrio da repressão feminina e da obsessão pela fama, mostrando como a inocência pode se distorcer até o horror.

Um Limite Entre Nós (2016), Denzel Washington David Lee / Paramount Pictures Um ex-jogador de beisebol frustrado tenta sustentar sua família nos subúrbios de Pittsburgh enquanto lida com o peso das oportunidades perdidas e das decisões amargas do passado. Sua rigidez como pai e marido é o reflexo de uma vida marcada pela exclusão e pelo ressentimento. Quando um de seus filhos decide trilhar outro caminho, o conflito entre gerações revela o abismo entre amor e orgulho. A história se desenrola como um poderoso drama sobre masculinidade, perdão e a dificuldade de quebrar os ciclos de dor herdados.