4 filmes no Prime Video com notas incríveis no IMDb

Encontrar obras excepcionais no streaming exige olhar além das tendências e mergulhar em títulos que desafiam o tempo, o gosto e a superficialidade. Essas quatro obras no Prime Video compartilham em comum notas altíssimas no IMDb e a rara combinação entre estética, densidade narrativa e originalidade autoral. Esses tesouros pode entreter, mas também questionam, provocam e revelam novas formas de ver o mundo: seja por meio da ironia, da recriação histórica, da introspecção artística ou do mergulho no horror.

Os cineastas por trás das produções são comprometidos com a excelência visual e emocional. Do grotesco transformado em beleza à nostalgia de Hollywood, passando pela solidão da criação e pela escuridão do desejo: todos esses filmes traduzem inquietações humanas profundas e linguagem cinematográfica precisa. Não são apenas histórias bem contadas, mas experiências que mexem profundamente com o espectador. Eles provam que o cinema continua sendo um espaço de risco e de arte, onde as convenções devem ser subvertidas para dar espaço para a emoção e o espanto.

Nosferatu (2024), Robert Eggers Divulgação / Focus Features Em uma vila mergulhada na escuridão, uma jovem é assombrada pela presença de um conde misterioso que vive isolado em um castelo em ruínas. Enquanto doenças e mortes se espalham, o medo se transforma em fascínio, e a fronteira entre o amor e o terror começa a desaparecer. A história revela o vampiro não apenas como criatura, mas como símbolo da obsessão e da corrupção da alma humana. Entre sombras e silêncios, a obra revisita o mito com intensidade visual e profundidade emocional raras, reafirmando o horror como uma forma sublime de poesia.

O Brutalista (2024), Brady Corbet Divulgação / A24 Um arquiteto visionário, fugindo da devastação da guerra, tenta reconstruir sua vida em uma nova terra. Obcecado pela ideia de criar algo monumental e duradouro, ele se vê dividido entre a arte e o ego, a ambição e a ética. À medida que o projeto de sua vida toma forma, suas relações se desmoronam, revelando o preço da genialidade. O filme retrata a solidão do criador diante da própria obra — um homem que busca redenção por meio do concreto, mas que acaba prisioneiro daquilo que constrói.

Pobres Criaturas (2023), Yorgos Lanthimos Divulgação / Film4 Após ser trazida de volta à vida por um cientista excêntrico, uma jovem mulher com corpo de adulta e mente em formação embarca em uma jornada de autodescoberta. Longe das amarras morais e sociais, ela explora o mundo com curiosidade e desejo de liberdade, confrontando convenções sobre amor, poder e autonomia. Entre viagens, experiências e excessos, transforma-se de criação em criadora de si mesma. O filme traça um retrato visceral da emancipação feminina e da hipocrisia social, revelando como a inocência pode ser mais revolucionária do que qualquer rebeldia planejada.