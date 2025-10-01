5 filmes na Netflix que vão te levar ao extremo do medo

A mente humana é aterrorizada pelo medo do desconhecido, o sobrenatural e a fragilidade diante de forças que não compreendemos. Na Netflix, essa tradição do terror ganha novos contornos com filmes que unem a atmosfera sufocante, narrativa envolvente e imagens assustadoras que ficam presas na cabeça por muito tempo. Se você está buscando experiências intensas, a plataforma guarda espaço para títulos em que o medo encontra formas inesperadas de se manifestar.

Produções recentes têm conquistado espaço ao explorar temas que vão do terror psicológico ao grotesco passando pelo realismo de historias que poderiam estar acontecendo ao lado de qualquer espectador. Essas obras assustam e provocam reflexões sobre crenças, traumas e facilidade com que perdemos o controle diante do inexplicável e o impensado. Levar o público ao limite e fazê-lo se sentir vulnerável diante daquilo que não pode ser controlado, mexer com os nervos e deixar uma cicatriz emocional não é para qualquer um. Se a sua ideia é enfrentar seus medos e testar seus limites, esses filmes são verdadeiros convites irrecusáveis para uma noite de arrepiar.

Sorria 2 (2024), Parker Finn Divulgação / Paramount Pictures Uma jovem estrela da música começa a ser atormentada por visões inexplicáveis e uma presença maligna que parece persegui-la em todos os lugares. O que começa como episódios isolados de medo se transforma em uma ameaça constante, quando pessoas próximas sofrem mortes brutais que desafiam qualquer explicação. Para sobreviver, ela precisa desvendar a origem da maldição que se propaga de forma implacável, obrigando-a a confrontar tanto o passado de sua família quanto sua própria sanidade. Cada revelação a leva mais fundo em uma rede de horror inevitável.

Entrevista com o Demônio (2023), Alejandro Hidalgo Divulgação / Diamond Films Um jornalista investiga o caso de um serial killer condenado à morte, acusado de crimes hediondos que chocaram o país. Durante uma entrevista exclusiva na prisão, descobre que o assassino afirma estar possuído por uma entidade demoníaca que o obrigou a cometer os atos brutais. Inicialmente cético, o repórter começa a presenciar acontecimentos inexplicáveis que colocam em dúvida tudo o que acreditava ser verdade. A linha entre manipulação psicológica e manifestação sobrenatural se torna cada vez mais tênue, transformando a entrevista em uma batalha pela própria alma.

O Mal Que Nos Habita (2023), Demián Rugna Divulgação / Shudder Em uma pequena comunidade rural, dois irmãos encontram o corpo em decomposição de um homem tomado por uma entidade maligna prestes a nascer no mundo físico. Sem entender completamente o que enfrentam, tentam alertar os vizinhos, mas acabam desencadeando uma onda de terror que rapidamente foge de controle. A força demoníaca se espalha de maneira brutal, provocando mortes violentas e transformando a rotina da cidade em um pesadelo. Enquanto buscam desesperadamente uma saída, os irmãos percebem que não estão diante de um inimigo comum, mas de algo que desafia todas as leis da natureza.

Verónica (2017), Paco Plaza Distribuição / Sony Pictures Releasing Uma adolescente, tentando lidar com o luto pela morte do pai, realiza uma sessão espírita com amigas durante um eclipse solar. O que parecia uma tentativa inocente de contato espiritual se transforma em uma experiência traumática, pois uma presença maligna se instala em sua casa e começa a atormentar seus irmãos mais novos. Sozinha, sem o apoio da mãe ausente, a jovem precisa enfrentar fenômenos cada vez mais assustadores que colocam em risco a vida de toda a família. O terror cresce à medida que ela percebe que a entidade está determinada a destruí-la por completo.