5 melhores romances para assistir agora no Prime Video

O cinema romântico sempre exerceu um fascínio atemporal, capaz de emocionar públicos de diferentes gerações. Seja em histórias intensas de paixões arrebatadoras ou em narrativas leves repletas de humor, esses filmes conquistam pelo poder de despertar identificação. No catálogo do Prime Video, estão disponíveis obras que se tornaram clássicos modernos, perfeitas para quem deseja mergulhar em tramas envolventes e cheias de sentimento.

Entre os romances mais marcantes da sétima arte, alguns títulos se destacam pela forma singular como exploram o amor em suas múltiplas nuances: encontros inesperados, segundas chances, dilemas do destino e relações transformadoras. Essas produções reúnem grandes nomes de Hollywood e receberam tanto o carinho do público quanto o reconhecimento da crítica, consolidando-se como referências obrigatórias do gênero romântico.

Assistir a essas histórias no Prime Video é mais do que um passatempo: é vivenciar emoções universais por meio de narrativas cuidadosamente construídas. Com direções inspiradas, atuações memoráveis e trilhas sonoras inesquecíveis, cada obra oferece uma experiência única. Se você procura inspiração, consolo ou simplesmente uma boa dose de encantamento, esses filmes representam escolhas certeiras para a sua próxima sessão romântica.

La La Land (2016), Damien Chazelle Dale Robinette / Summit Entertainment Combinando musicalidade vibrante e romance delicado, o filme narra a história de Sebastian, pianista de jazz, e Mia, aspirante a atriz, que se conhecem em Los Angeles. Unidos pela busca de seus sonhos, vivem um relacionamento intenso, marcado por escolhas difíceis entre amor e carreira. Visualmente deslumbrante e com trilha sonora premiada, a obra conquistou seis Oscars e se consolidou como uma homenagem moderna ao cinema clássico e à eterna tensão entre paixão e ambição.

Questão de Tempo (2013), Richard Curtis Divulgação / Translux Neste romance com toques de fantasia, Tim descobre que pode viajar no tempo e usa esse dom para conquistar Mary, a mulher que ama. Porém, logo aprende que, apesar da habilidade extraordinária, nem tudo pode ser controlado. Entre acertos e erros, ele percebe o valor de cada instante vivido. O filme combina humor, emoção e reflexões sobre a vida, tornando-se uma obra cativante que ultrapassa os limites de uma comédia romântica tradicional.

Um Dia (2011), Lone Scherfig Divulgação / Focus Features Emma e Dexter se conhecem na noite de sua formatura e, a partir daí, suas vidas seguem caminhos distintos, mas sempre conectados por encontros anuais no mesmo dia. A narrativa acompanha suas transformações ao longo de décadas, revelando como amizade, amor e tempo se entrelaçam. Protagonizado por Anne Hathaway e Jim Sturgess, o filme emociona pela profundidade dos personagens e pela forma única como aborda a inevitabilidade das escolhas e do destino.

Diário de uma Paixão (2004), Nick Cassavetes Divulgação / New Line Cinema Ambientado nos anos 1940, o filme acompanha Noah e Allie, dois jovens de origens diferentes que se apaixonam durante um verão inesquecível. A intensidade desse amor enfrenta obstáculos sociais, separações dolorosas e a passagem do tempo, mas permanece vivo em cada lembrança. Com atuações marcantes de Ryan Gosling e Rachel McAdams, a obra se tornou um ícone dos romances emocionantes, celebrando a força da memória e da fidelidade ao sentimento verdadeiro.