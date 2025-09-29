Com novo começo e novo final, a última parte do maior filme da história do cinema chegou à Netflix

No centro está um homem que pretende comprar paz com o preço da própria história, e descobre que o mercado para expiação é instável. Em “O Poderoso Chefão: A Morte de Michael Corleone”, Michael, vivido por Al Pacino, busca retirar a família do crime e ingressar em instituições de prestígio. Diane Keaton, Andy Garcia, Talia Shire e Sofia Coppola compõem o núcleo dramático, e a direção de Francis Ford Coppola guia cada cena para medir o atrito entre desejo de legitimidade e dívida acumulada. A ancoragem do conflito é simples e concreta: transformar um império ilegal em respeitabilidade reconhecida, sem destruir o que resta de afeto e sem abrir flanco para inimigos internos e externos.

O objetivo inicial de Michael é assinar acordos que fixem uma nova identidade pública, com benemerências e parcerias que lavem a biografia. A meta é verificável: afastar os negócios ilícitos e amarrar contratos com alta visibilidade, inclusive junto a autoridades religiosas e financeiras. A decisão aciona reações imediatas. Velhos aliados calculam perdas e se voltam contra a mudança, rivais farejam fragilidade e parentes próximos questionam se a conversão é real ou apenas contabilidade de imagem. Cada diálogo com investidores e mediadores desloca o foco do dinheiro para a confiança, e esse deslocamento altera o risco, pois abre espaço para sabotagem.

A narrativa introduz Vincent Mancini, interpretado por Andy Garcia, como variável decisiva. Ele enxerga oportunidade onde outros veem rendição. Quando assume tarefas que exigem violência de precisão, Vincent oferece a Michael um caminho duplo: proteger o projeto de limpeza, mas por meio de expedientes que contradizem a própria meta. Essa contradição é o motor do filme. Ao aceitar soluções rápidas para conter rivais, Michael compromete a promessa de sair do ciclo, e o enredo expõe o custo disso em relações íntimas, sobretudo com Kay, vivida por Diane Keaton, cuja presença funciona como régua moral que mede os limites do plano.

Os obstáculos são concretos e encadeados. A máfia concorrente tenta esvaziar a influência dos Corleone em conselhos e consórcios. Um capanga ambicioso, instigado por figuras mais velhas, desafia a autoridade de Michael e tenta capturar territórios abandonados durante a transição. Quando um encontro entre chefes é transformado em armadilha, a escalada de risco fica explícita. A cena muda a percepção do tempo dramático, porque reduz o horizonte para a tomada de decisões. A partir dali, a estratégia passa a combinar negociação pública com retaliação cirúrgica, e cada ato de proteção alimenta novas contestações.

A saúde de Michael entra como obstáculo adicional. Ao sofrer um abalo físico que o expõe à vulnerabilidade, o personagem perde controle sobre a agenda e o ritmo dos acontecimentos. A partir desse ponto, quem dita o passo é a urgência. Esse estado abre caminho para Vincent e para Connie, vivida por Talia Shire, ampliarem sua influência. Quando Connie patrocina gestos duros para garantir obediência, a direção registra a mudança de ponto de vista: a família passa a observar o mundo pelo filtro da guerra de posições, e as cenas de conselho doméstico assumem valor de sala de situação. Isso altera a informação disponível a Michael e empurra o plano de legitimação para segundo plano sempre que a sobrevivência imediata entra em pauta.

Sofia Coppola, como Mary, cumpre função estratégica. Sua presença humana e pública dá rosto ao projeto de respeitabilidade. Cada aparição dela em eventos sociais serve de teste para o rebranding da família. Ao aproximar-se de Vincent, ela conecta a promessa de futuro à tática de presente. Essa escolha pessoal tem efeito em cadeia, pois mistura imagem oficial com práticas de bastidor, tornando o projeto vulnerável a leitura pública negativa e a represálias. A relação, portanto, não é mero romance, é engrenagem narrativa que complica o caminho de Michael e encurta o prazo para decisões irreversíveis.

O roteiro desenha viradas que partem sempre de ações específicas. Um acordo com figuras da Igreja abre portas a consórcios internacionais e, ao mesmo tempo, descobre um labirinto de interesses cruzados. Quando documentos e assinaturas passam a valer mais do que pistolas, os inimigos trocam a rua pelo corredor do poder. Essa migração muda o tipo de cena e o foco de informação. A montagem intercala reuniões discretas, telefonemas e deslocamentos para mostrar que a violência agora busca o ponto cego do protocolo. Em consequência, a ameaça torna-se menos visível e mais constante, e o suspense nasce de prazos e agendas, não apenas de emboscadas.

A direção recorre a escolhas técnicas que impactam a leitura. O uso recorrente de interiores com luz concentrada comprime o quadro e reforça a sensação de que o passado encosta nos personagens, enquanto a música de Carmine Coppola, somada aos temas de Nino Rota, altera a percepção do tempo em sequências públicas, sobretudo quando a ópera em Palermo ganha o papel de calendário dramático. A partir desse palco, a montagem acelera a alternância entre espetáculo e ataque, técnica que desloca a atenção para decisões não faladas e para trajetórias silenciosas nos bastidores. Esse paralelismo confere sentido às escolhas de posicionamento de cada personagem naquele evento e amplia o risco sem que ninguém precise explicar.

Os diálogos informam objetivos e limites. Quando Kay questiona a sinceridade da mudança, não é comentário abstrato. Logo depois, Michael toma uma decisão que tenta conciliar confiança e segurança. A fala abre espaço para a ação. Quando conselheiros sinalizam que a transição ameaça a renda de antigos parceiros, a resposta vem em forma de proposta contábil e vigilância reforçada. Sempre que Vincent promete lealdade, a narrativa cobra prova por meio de missões que reposicionam peças no tabuleiro. Esse ciclo confere coerência aos personagens, que avançam guiados por necessidade, não por slogans.

O clímax se constrói com método causal. Convites enviados, cadeiras marcadas, trajetos definidos. O espetáculo operístico funciona como relógio que obriga decisões simultâneas. Michael tenta encerrar pendências e amarrar a sucessão sem manchar a imagem reconstruída. O risco é duplo: um erro tático pode destruir o negócio legítimo e um erro pessoal pode esmagar o que resta de família. A consequência imediata, preservada aqui sem detalhamento, atinge o núcleo afetivo e redefine o que significa vencer. O desfecho não resolve a contabilidade moral, ele apenas apresenta o preço das escolhas.

Comparado a “O Poderoso Chefão” e “O Poderoso Chefão: Parte II”, este capítulo desloca o confronto do quintal da família para palcos institucionais, mantendo a lógica de causa e efeito que sempre pautou a série. As facilidades narrativas são poucas e as lacunas, quando aparecem, servem para acelerar a tomada de decisão, não para mascarar soluções. Quando a história prefere o corredor do poder à rua, a tensão muda de cor, mas não diminui. O filme sustenta o interesse porque cada movimento altera risco, objetivo ou tempo, e porque a tentativa de Michael de conciliar legado e correção lança sombra sobre todos que orbitam seu projeto. O resultado é um estudo de decisões, e de quanto custa tentar trocá-las tarde demais.