No Mubi: filme premiado em Berlim e obra-prima do realismo fantástico que poucos conhecem

Tarsem Singh é um cineasta indiano conhecido por comerciais e videoclipes musicais. Também dirigiu dois sucessos hollywoodianos: “A Cela” (2000) e “Espelho, Espelho Meu” (2012). Mas o filme em questão aqui é “The Fall”, longa-metragem premiado no Festival de Berlim e lançado em 2006. Estrelado por Lee Pace e pela iniciante Catinca Untaru, o filme foi completamente autofinanciado para que Singh jamais tivesse de submeter sua obra a palpites e intromissões de produtores. Rodado em mais de 20 países, “The Fall” é marcado por sua fotografia pitoresca e por cenários exuberantes, sem que absolutamente nenhum CGI fosse utilizado.

O enredo gira em torno de Roy (Pace), um dublê de filmes dos anos 1920 em Los Angeles, que sofre um acidente a cavalo durante as gravações de um faroeste e acaba perdendo os movimentos das pernas, ficando preso em uma cama de hospital. Na enfermaria, conhece Alexandria (Untaru), uma menina imigrante romena que caiu de uma árvore ao apanhar frutas e também se recupera de uma fratura no braço. Para persuadi-la a roubar morfina da farmácia do hospital, Roy começa a contar histórias de aventuras mirabolantes que a fazem voltar todos os dias ao leito dele para ouvi-las. Enquanto Alex não pega os comprimidos, ele não termina a narrativa. Ela, inocente, cumpre o combinado, presa à ficção e fiel à amizade de Roy.

Roy, aparentemente, passou por uma separação recente, e o acidente que lhe causou a paralisia é mais um motivo para deixá-lo descrente da vida. Ele pretende se matar com os comprimidos de morfina — ideia que sequer passa pela cabeça da inocente Alexandria, que vê nele uma espécie de figura paterna. O filme não deixa explícito, mas a menina também parece ter perdido o pai e vive na precariedade com a mãe, em busca de uma vida melhor. As histórias de Roy oferecem, além da amizade, um escapismo diante da dura realidade e do tédio do hospital.

A principal história narrada por Roy é sobre um grupo de heróis que se unem para derrotar seu inimigo, o governador Odious, um homem poderoso e sem ética, capaz de cometer atrocidades sem motivo. O grupo é formado pelo Bandido Mascarado (Pace), um alter ego de Roy e líder; o Indiano, que deseja vingar a morte de sua amada; Othello, um escravo africano que perdeu o irmão em trabalhos forçados; Charles Darwin, um cientista fascinado pela vida; e Luigi, um explosivista italiano, especialista em dinamite. Todos foram considerados inimigos de Odious e isolados em uma ilha.

O grupo escapa do isolamento e parte em busca de vingança, dando início à grande aventura. Odious, na realidade, é metáfora do ódio de Roy e de sua amargura em relação à vida. Cada um dos heróis é, de certa forma, um fragmento do protagonista, aprisionado em seu corpo e dividido entre a busca por um sentido e o desejo de morrer. Eles são projeções de seu sofrimento, de sua dor e de sua desesperança. Alexandria, porém, surge como fio de esperança, pureza e âncora emocional, especialmente quando passa a chamá-lo de pai dentro da narrativa. Ao ser amado por alguém, Roy descobre que ainda é necessário no mundo.

“The Fall” chama a atenção por sua beleza visual. A fotografia, assinada por Colin Watkinson, transforma a narrativa em algo épico e lendário, pleno de cores, fantasia e grandiosidade. Os tons ganham simbolismo na trama: o azul remete à transcendência; o branco e o dourado, à ilusão; e os terrosos, ao peso da vida real. As lentes abertas destacam cenários naturais, tornando-os majestosos, enquanto os travellings suaves contemplam o mundo pelo olhar de Alexandria. Roy é quase sempre visto pela perspectiva da menina, em contra-plongée, o que o transforma em figura monumental diante da fragilidade dela. Silhuetas e sombras reforçam o contraste entre heroísmo e tragédia.

O filme é uma metáfora sobre a luta contra a depressão. Embora seja considerado a obra-prima de Singh, continua pouco conhecido e não apareceu em premiações americanas, como o Globo de Ouro e o Oscar. Também não entrou no circuito de Cannes, permanecendo como um título de culto. O motivo está no fato de Singh não ter permitido que fosse financiado ou distribuído por grandes empresas, restringindo sua circulação. Em outras palavras, trata-se literalmente de um filme para poucos.