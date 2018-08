Os 10 melhores suspenses dos últimos 10 anos para ver na Netflix

A última década foi bastante generosa para o cinema. Entre os filmes lançados, no entanto, um gênero se destacou em relação à qualidade das produções: o suspense. Baseadas em argumentos instigantes e com desfechos inteligentes, muitas das tramas foram aclamadas pela crítica e se tornaram sucesso de público. Pensando nisso, a Bula selecionou os dez melhores exemplares do gênero que podem ser assistidos na Netflix. Entre eles, se destacam “The Fury of a Patient Man” (2016), de Raúl Arévalo; “O Ano Mais Violento” (2014), de J.C. Chandor; e “Looper: Assassinos do Futuro” (2012), de Rian Johnson. Os filmes estão organizados por ano de lançamento.

The Fury of a Patient Man (2016), Raúl Arévalo

Curro sai da prisão após cumprir pena de oito anos por participação em um assalto. Tudo o que ele deseja é recomeçar a vida ao lado da família e viver com tranquilidade. No entanto, os seus objetivos são completamente frustrados quando ele faz uma descoberta inesperada. O ex-prisioneiro, então, decide enfrentar os fantasmas do passado em busca de vingança.

Crimes Ocultos (2015), Daniel Espinosa

Durante o período stalinista, um agente de segurança do regime descobre que crianças estão sendo assassinadas em série. Ao comunicar o governo sobre o fato, ele é afastado, pois oficiais de alto escalão podem estar envolvidos com os crimes. Inconformado, o homem convence a esposa a ajudá-lo a investigar as mortes por conta própria.

Sem Retorno (2015), Tarsem Singh

Um magnata sofre de câncer terminal. Antes de morrer, ele consegue que a sua mente seja transplantada para o corpo de um jovem saudável. No entanto, ele descobre fatos perturbadores sobre a origem de seu novo eu, o que coloca a sua vida em risco novamente, mas dessa vez não por causas naturais.

Caçada Mortal (2014), Scott Frank

Matt é um ex-policial que vive em Nova York. Ele trabalha como investigador privado desde que se desligou da corporação. Certo dia, Matt é procurado por um traficante de drogas, que está à procura do homem que sequestrou e matou sua esposa. O ex-policial não tarda em descobrir o paradeiro do sujeito. Contudo, ao contrário do que imaginava, a morte da mulher de seu cliente não é um crime isolado.

O Ano Mais Violento (2014), J.C. Chandor

No início dos anos 1980, a cidade de Nova York passa por um dos invernos mais rigorosos de sua história. É neste contexto que um imigrante chamado Albel e sua esposa Anna tentam investir em um pequeno negócio, para que consigam uma renda suficiente para sobreviver. No entanto, eles precisarão enfrentar o domínio de gangues e a corrupção que ditam as regras.

O Doador de Memórias (2014), Phillip Noyce

Em uma sociedade ideal, sem doenças nem guerras, todas as pessoas são felizes. Para que isso seja possível, um dos membros é escolhido como guia, e se torna responsável por armazenar todas as memórias ruins, evitando que os demais vivenciem maus sentimentos. O Jovem Jonas tem acesso a essas lembranças ocultas, e decide fugir para dar um basta na situação.

A Hora Mais Escura (2012), Kathryn Bigelow

Depois do ataque terrorista em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos iniciaram uma grande operação para capturar o líder da Al Qaeda, Osama Bin Laden. Maya é a agente da Inteligência Americana responsável pela principal linha de investigação, que comanda uma invasão de militares americanos no território paquistanês.

Looper: Assassinos do Futuro (2012), Rian Johnson

Em 2044, as viagens no tempo já são possíveis, mas foram proibidas pela lei. A ilegalidade, entretanto, não impede que o recurso seja utilizado pela máfia, que envia loopers, assassinos de uma organização criminosa, para eliminar seus inimigos. Um dos assassinos é Joe, que recebe uma missão inesperada: ele precisa matar a versão mais velha de si mesmo, que foi trazida em uma viagem no tempo depois de se tornar uma ameaça para a máfia no futuro.

A Troca (2009), Clint Eastwood

Christine cuida sozinha do filho de nove anos, Walter. Certo dia, como de costume, ela se despede da criança e parte rumo ao trabalho. Ao retornar para casa, entretanto, ela descobre que o menino desapareceu. Cinco meses depois, a polícia entrega a ela uma criança dizendo ser seu filho. Christine é pressionada a recebê-la, o que acaba fazendo, mas no fundo sabe que aquele garoto não é Walter.