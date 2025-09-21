Obra-prima com Margot Robbie e Saoirse Ronan é um dos melhores filmes do catálogo da Netflix

“Duas Rainhas” organiza sua narrativa a partir do retorno de Maria à Escócia e da reivindicação imediata de autoridade. Essa decisão inicial redefine as forças locais e obriga cada facção a se posicionar. Pastores e lordes contrários a uma monarca católica enxergam oportunidade para condicionar sua fidelidade a limites claros sobre a coroa. Para conter resistências, a protagonista convoca um conselho plural. O gesto produz dois efeitos que passam a conduzir o enredo. De um lado, confere aparência de abertura e tenta legitimar o poder perante grupos divergentes. De outro, fornece palco para adversários que pretendem enquadrar as ações da rainha com códigos morais e conveniências masculinas. A trama, desde o começo, relaciona decisão e consequência: o fórum que deveria integrar vozes também abriga o avanço do cerco.

Na Inglaterra, a governante vizinha acompanha com cálculo. Em reuniões reservadas, ela escolhe postergar qualquer agressão direta, opção que muda o campo da disputa para a diplomacia e para a manipulação de versões. A prudência, apresentada como neutralidade, permite que seus conselheiros fomentem intrigas sem o custo de uma guerra aberta. Essa escolha desloca a pressão para dentro da Escócia e incentiva erros que possam ser documentados e amplificados. A cada carta enviada, o filme indica uma fase nova na escalada. As cartas oferecem encontros condicionais e negam garantias; sem resposta prática, ela permanece isolada. O corte do quarto ao conselho transforma boato em pauta oficial e acelera a passagem de sussurro a decreto.

O casamento com Darnley aparece, então, como estratégia para consolidar legitimidade e produzir herdeiro, sinalizando estabilidade. No papel, a união fortalece a posição dinástica de Maria e comunica aos vizinhos que a sucessão está encaminhada. Na prática, o noivo revela ambição desordenada e fragilidade de caráter, atributos rapidamente convertidos em instrumento político pelos nobres. Aqui o roteiro aperta o vínculo causal. O que parecia solução abre maioria para lordes condicionarem apoio à limitação da autoridade da rainha; Darnley vira canal dessa pressão. Quando ele reivindica o título de rei consorte no conselho e recebe a negativa, a recusa formaliza seu rompimento e aciona a conspiração com os lordes. O efeito imediato é corroer a base de confiança dentro do palácio e ampliar a margem de manobra dos opositores.

A conspiração ganha corpo com o assassinato de um conselheiro próximo, executado de modo a humilhar publicamente a soberana. A cena não funciona como choque isolado, mas como engrenagem que move o tabuleiro. Ao eliminar a figura que simboliza o gabinete íntimo de Maria, os rivais pretendem provar ao país que decisões estratégicas derivam de favoritismo. O crime leva o conselho a propor tutela, retirando dela a iniciativa legislativa. A protagonista precisa responder rápido para evitar que a imagem de incapacidade se cristalize. A urgência, porém, reduz o tempo de avaliação e abre a porta para um novo erro de cálculo.

É nesse ponto que Bothwell se apresenta como solução de força. Sua proximidade nasce de uma expectativa funcional: garantir segurança e desestimular levantes. Ao promovê-lo, ela une facções rivais sob a acusação de oportunismo e viabiliza a exigência de renúncia. O que poderia ter funcionado como contenção vira estopim. Os lordes registram em proclamações que a proximidade com Bothwell viola o interesse do reino e pedem deposição. A narrativa mostra como a acusação pública reconfigura alianças privadas: quem hesitava adere ao bloco antagonista, não por convicção religiosa, e sim pela chance de administrar a coroa a partir do conselho.

A perspectiva inglesa se mantém como linha paralela que reforça a causalidade. A soberana vizinha decide responder com convites condicionais, presentes protocolares e sugestões de paciência. Essa decisão desloca a iniciativa para o tempo. Cada negativa a garantias concretas amplia a solidão política de Maria e a empurra para saídas internas cada vez mais caras. A montagem, ao alternar cartas lidas em voz alta e reuniões tensas, explicita esse mecanismo: palavras escritas reposicionam peças, olhares colhidos nos corredores viram voto no salão. A música recua quando escolhas centrais estão em jogo, o que clareia o cálculo nos rostos e evidencia como dúvidas íntimas repercutem em decretos.

A gravidez da protagonista adiciona outra camada de pressão objetiva. Com a sucessão encaminhada, cresce a pergunta sobre quem governará enquanto a rainha enfrenta vulnerabilidade física. Rivais medem prazos, e o marido ressentido mede ganhos. O roteiro converte esse estado em disputa por poderes concretos. Sob coação e risco, ela assina a transferência temporária de poderes executivos ao conselho, que assume guerra e casamento. A caneta que salva sua integridade imediata também consagra a perda de iniciativa. Essa medida produz um efeito jurídico que passa a operar como barreira em cada tentativa de recuo estratégico. Qualquer gesto posterior de afirmação vira, para os adversários, ruptura do acordo, logo argumento para intensificar o cerco.

A direção de Josie Rourke intervém quando decide colocar rostos em primeiro plano durante os conselhos e reduzir o domínio dos salões. Essa decisão desloca o foco do protocolo para o cálculo. A câmera fixa e a música contida evidenciam hesitações e convicções, e a informação útil não está no brilho do ambiente, e sim na pausa antes de um sim, na respiração que precede um não. Em paralelo, o uso das cartas como atos dramáticos cria marcos de tempo. Não são bilhetes ilustrativos, mas instrumentos de ação. Cada leitura inaugura etapa, convoca aliados, trava portas. O corte direto do quarto ao conselho, repetido em momentos chave, encurta a distância entre rumor e norma, e isso altera ritmo e entendimento do espectador sobre o avanço do cerco.

As atuações reforçam a diferença entre dois estilos de governo que geram efeitos distintos. A rainha escocesa busca proximidade, convoca conselhos abertos, tenta incluir lideranças locais. A inclusão, adequada à necessidade de legitimar-se, expõe o poder à chantagem de quem condiciona apoio a privilégios. A soberana inglesa prefere distância e rito. A reserva protege do desgaste, dá tempo aos conselheiros para mapear erros alheios e operar ataques pelo calendário. Essas escolhas interpretativas não ficam como adorno, funcionam como motor da trama. Onde uma abre portas e se fragiliza no curto prazo, a outra controla os acessos e colhe resultados a médio prazo.

Os diálogos decisivos confirmam a lógica de causa e efeito. Quando Darnley insiste em superioridade e escuta a negativa formal, nasce o impulso de se aliar aos adversários. Quando Bothwell oferece braço e recebe promoção, a corte rival consegue a narrativa que faltava para unir diferenças. Quando os conselheiros ingleses aconselham paciência e coletam relatos de erros, o atraso aparente rende vantagem política. Em cada bloco, a fala move ação. Não há frases ornamentais. Há decisões que mudam o destino da protagonista com efeitos mensuráveis no conselho, nas ruas e na correspondência.

O clímax se organiza no encontro entre as duas rainhas, composto como condensação simbólica de toda a guerra de versões. A escocesa busca reconhecimento e apoio que restabeleçam sua margem de decisão. A inglesa precisa manter a ordem e evitar que qualquer aceno seja lido como aval a uma reivindicação que ameaça sua estabilidade. O diálogo, direto, testa fundamentos. A primeira aponta legitimidade e injustiça, a segunda responde com a responsabilidade perante seu povo e com a necessidade de preservar a paz. Quando a conversa termina, nenhuma se converte em aliada. A cena não fecha feridas, autoriza a continuidade de medidas duras e legitima o passo seguinte da máquina política.

O desfecho decorre da soma de escolhas anteriores. A prisão e a sentença não caem como raio isolado. A aposta em alianças frágeis, o casamento que abriu corredor para pressão dos lordes, a promoção de um protetor que rendeu narrativa adversária e a busca tardia por amparo externo explicam por que a última cartada carece de base. A execução, quando chega, atende a quem temeu a contaminação de sua reivindicação. Ao mesmo tempo, o destino do filho, encaminhado para outra coroa, projeta consequência para além daquela morte e devolve à Inglaterra a pergunta que orientou sua estratégia: como manter o poder sem alimentar a ameaça que cresce na periferia do trono.

Em termos de ritmo, a montagem privilegia elipses que empurram a história do privado para o público com velocidade. Convivências, cerimônias e conspirações duram o necessário para iluminar a próxima consequência. Quando um canto religioso ocupa a cena, desloca o olhar para a força da retórica que disputa consciências e votos no conselho. Quando o silêncio toma o quadro, a suspensão prepara a resposta que mudará a correlação de forças. Nada aparece como adereço. São decisões de encenação e de corte que modificam informação, ponto de vista e tempo dramático. Assim, “Duas Rainhas” expõe uma cadeia de atos e reações em que cada concessão tem custo alto e cada hesitação amplia o texto dos rivais, até que o veredito, preparado em cartas e salas, se imponha como solução política.