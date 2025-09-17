4 filmes na Netflix para quem gosta de Tim Burton

O universo sombrio, lúdico e excêntrico é marca registrada de Tim Burton. Suas histórias navegam entre o gótico e o fantástico, misturando elementos de terror, humor e delicadeza em histórias que parecem um sonho febril. Se você ama essa atmosfera única, encontramos na Netflix algumas produções que dialoga diretamente com essa estética de mundos que transitam no limiar do real e imaginário.

A fascinação pela morte, pelo estranho e pelo grotesco divide espaço com sentimentos humanos profundos, amor, a culpa, o medo e a esperança. A estranheza dessas histórias não limita a sua capacidade de transformar o macabro em poesia visual, criando experiências que perturbam e encantam ao mesmo tempo. Narrativas que descontrolem o banal e colocam sob uma lente distorcida aspectos universais da vida.

Fantasmas literários, criaturas que desafiam explicações racionais, casas que ganham vida própria e monstros que são muito mais humanos que gente. Cada um desses títulos é um convite para adentrar o mundo espiral, se equilibrar na corda bamba entre o medo e o fascínio e revisitar olhares criativos e perturbadores.

O Pálido Olho Azul (2022), Scott Cooper Scott Garfield / Netflix Em uma academia militar do século 19, um detetive veterano é chamado para investigar o assassinato brutal de um cadete. Enfrentando o silêncio dos superiores e a hostilidade da instituição, ele encontra inesperada ajuda em um jovem aspirante a escritor. Juntos, desvendam uma série de pistas macabras, rituais ocultos e segredos enterrados que conectam o crime a forças sombrias. Enquanto a investigação se aprofunda, o mistério revela mais sobre o coração humano do que sobre o assassino em si, expondo fragilidades e dilemas morais.

The House (2022), Paloma Baeza, Emma De Swaef e outros Divulgação / Netflix Em três histórias diferentes, uma casa é o ponto central de narrativas bizarras que atravessam o tempo. Uma família humilde aceita morar ali sem custos, apenas para descobrir que sua nova vida esconde uma prisão invisível. Décadas depois, um homem tenta reformar o imóvel em ruínas, sendo engolido pela própria ambição. Por fim, em um futuro incerto, criaturas humanizadas habitam a casa, lutando para sobreviver em meio ao colapso do mundo. Cada episódio revela como o desejo, o medo e a obsessão podem transformar lares em labirintos.

A Casa Monstro (2006), Gil Kenan Divulgação / Columbia Pictures Três crianças descobrem que a estranha casa da vizinhança parece ter vida própria, devorando tudo o que se aproxima. Entre medo e curiosidade, decidem enfrentar o mistério para proteger os moradores do bairro. À medida que avançam, percebem que a construção esconde uma história dolorosa, marcada por perda e ressentimento. O que parecia apenas uma ameaça ganha camadas de humanidade, mostrando que até os monstros podem carregar mágoas e buscar redenção.