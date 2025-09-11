5 filmes na Netflix que dialogam com o realismo mágico

O realismo mágico não é apenas um estilo literário ou estético, mas uma lente pela qual o cotidiano se revela em sua dimensão mais insólita. Trata-se de uma fusão entre o banal e o extraordinário, em que a lógica da realidade não se desfaz, mas é expandida para incluir o improvável como parte natural da vida. No cinema, essa tradição ganha corpo em histórias que recusam separar o terreno do espiritual, o concreto do onírico, dando ao espectador a sensação de que a magia não acontece em outro mundo, mas nas frestas do nosso.

Na Netflix, há obras que encarnam esse espírito com profundidade, seja inspiradas diretamente nos clássicos da literatura latino-americana, seja evocando essa estética em contextos inesperados. Esses filmes revelam personagens comuns que, ao se depararem com fenômenos extraordinários, não se espantam: ao contrário, aceitam-nos como parte de uma ordem secreta e ancestral. Esse equilíbrio entre sonho e realidade amplia a compreensão de identidade, memória e destino coletivo.

Mais do que narrativas fantásticas, essas obras representam a herança cultural de povos que aprenderam a enxergar o real através do improvável. Ao assistir a essas histórias, o espectador é conduzido por atmosferas que oscilam entre a dureza da vida e a leveza do impossível. O realismo mágico, aqui, não é mero artifício estilístico, mas uma forma de pensar a existência: como se toda dor, toda luta e toda esperança só pudessem ser plenamente compreendidas quando atravessadas por uma centelha de assombro.

Pedro Páramo (2024), Rodrigo Prieto Juan Rosas / Netflix Um jovem viaja até um vilarejo para cumprir a promessa feita à mãe moribunda: encontrar o pai que nunca conheceu. Ao chegar, descobre uma cidade estranhamente vazia, habitada por ecos e presenças que parecem pertencer tanto ao mundo dos vivos quanto ao dos mortos. A busca se transforma em uma travessia assombrada pela memória coletiva, onde as vozes sussurram culpas e segredos de um passado inapagável. A narrativa se constrói como um espelho quebrado, em que cada fragmento revela não apenas a história de um homem, mas o destino trágico de um povo inteiro.

O Homem Sem Gravidade (2019), Marco Bonfanti Divulgação / Netflix Um menino nasce com a habilidade de flutuar, incapaz de se manter preso ao chão. Para protegê-lo, a família o isola, tentando esconder sua condição do mundo. Já adulto, ele decide se expor, assumindo sua diferença como espetáculo e, ao mesmo tempo, como fardo. Entre o desejo de ser aceito e a necessidade de liberdade, sua trajetória alterna ternura e estranhamento. A narrativa transforma o impossível em metáfora da solidão, revelando que a verdadeira gravidade não é física, mas emocional. No equilíbrio entre maravilha e melancolia, o filme traduz a essência do realismo mágico em chave contemporânea.

Lazzaro Felice (2018), Alice Rohrwacher Divulgação / Netflix Um jovem camponês de coração puro vive em uma comunidade rural isolada, onde os habitantes são explorados por uma marquesa que mantém o tempo parado no atraso e na servidão. Ingênuo e bondoso, ele se torna objeto de amizade e de abuso, até que um acontecimento inexplicável o transporta para outro tempo, sem perder a inocência que o define. Entre realismo social e magia implícita, a trajetória revela a dureza das injustiças e a beleza da pureza, numa parábola sobre fé, bondade e resiliência. O extraordinário não rompe a narrativa: ele se dissolve no curso natural da vida.

Birdman (2014), Alejandro G. Iñárritu Alison Rosa / Fox Searchlight Um ator em decadência, conhecido por interpretar um super-herói no passado, tenta reinventar sua carreira montando uma peça de teatro. Enquanto enfrenta inseguranças, críticas e conflitos familiares, é atormentado pela voz interior de sua antiga persona, que assume proporções quase sobrenaturais. A fronteira entre realidade e alucinação se dissolve em corredores claustrofóbicos e voos improváveis, refletindo a batalha entre ego, arte e sentido de existência. O espetáculo da vida e o espetáculo da ficção tornam-se indissociáveis, transformando cada cena em um mergulho na vertigem do realismo mágico urbano.