3 filmes recém-chegados para descobrir na Netflix

A Netflix é uma vitrine para o cinema contemporâneo, oferecendo aos seus assinantes todos os gêneros, estilos e nacionalidades de filmes. Há um excesso de conteúdo nas redes nos dias de hoje e escolher o que assistir pode se tornar uma tarefa difícil. Por isso entregamos mais uma lista que tem a função de ser um guia confiável para os leitores. Reunimos aqui três filmes que apresentam diferentes vertentes narrativas. Apesar disso, eles compartilham em comum a capacidade de manter o espectador com os olhos vidrados na tela.

Aqui temos personagens e situações-limite. Não são histórias que testam apenas os limites de resistência física, mas também moral e ética. Esse tipo de cinema dialoga com o público além da superfície e, por mais que possam entreter, são provocativos, reflexivos. Seja no território sombrio de investigações criminais, no emaranhado de conspirações que desafiam a lógica ou em cenários que ninguém é o que aparenta ser: esses filmes possuem uma construção minuciosa, cheia de ritmo e equilíbrio entre a tensão e a emoção.

O Royal Hotel (2023), Kitty Green Divulgação / Universal Pictures Duas jovens viajam para um país estrangeiro em busca de aventura e estabilidade financeira, aceitando empregos temporários em um bar isolado no interior. O local, marcado por clientes agressivos e uma atmosfera opressiva, logo se mostra mais hostil do que acolhedor. Cercadas por figuras masculinas que oscilam entre simpatia e ameaça, elas percebem que a estadia pode se transformar em armadilha. À medida que os dias avançam, o ambiente se torna cada vez mais claustrofóbico, e a linha entre convívio social e violência iminente se apaga. Tentando manter a sanidade e a união, precisam lidar com a constante tensão que paira no ar, enquanto avaliam os limites de sua resistência. A experiência, inicialmente vista como uma oportunidade, acaba se tornando um mergulho nos medos mais primitivos, revelando como vulnerabilidade e sobrevivência podem se confundir em situações extremas.

A Mula (2018), Clint Eastwood Divulgação / Warner Bros. Um idoso solitário, sufocado por problemas financeiros e pelo distanciamento de sua família, encontra uma inesperada fonte de renda ao aceitar transportar encomendas para desconhecidos. O trabalho, inicialmente visto como um meio simples de recuperar dignidade e estabilidade, logo se revela parte de um esquema criminoso de grande escala. Enquanto percorre estradas com sua caminhonete carregada, ele se vê dividido entre o alívio trazido pelo dinheiro e o risco crescente de ser descoberto pelas autoridades que o cercam. A cada viagem, sua consciência é confrontada pelo peso das escolhas, pela culpa acumulada e pela chance tardia de reconstruir os laços com os entes que abandonou. Envolto em uma rede de perigo e contradições, precisa enfrentar não apenas o perigo imediato da lei e dos cartéis, mas também a reflexão amarga sobre o preço de suas decisões.