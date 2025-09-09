5 filmes no Prime Video entre os mais bem-avaliados do IMDb

Se para uns, a relevância de um filme se mede pela bilheteria, para outros, o que vale é a capacidade de resistir ao tempo e ao escrutínio de diferentes públicos. O IMDb, um dos maiores termômetros globais de avaliação cinematográfica, reúne milhões de opiniões que, embora diversas, constroem um retrato coletivo do que o público considera memorável. Títulos bem-avaliados não são apenas sucessos passageiros, mas obras que permanecem na memória popular por várias gerações.

O impacto estético, força narrativa, temas humanizados e universais são referências indispensáveis, e a Revista Bula encontrou no Prime Video cinco filmes que figura na lista dos mais amados do IMDb. Cada um deles possui estilo e propósito bastante diferentes, mas todos causam reações que vão além da tela. Assistí-los ultrapassa o mero entretenimento. É um mergulho em debates sociais, históricos e morais que nos provocam até hoje. Essas obras abrem caminhos para leituras múltiplas e profundas e servem como guia para compreendermos como o cinema pode ser, ao mesmo tempo ,um documento histórico, um exercício artístico e uma experiência transcendental.

Retrato de uma Jovem em Chamas (2019), Céline Sciamma Divulgação / Pyramide Distribution No fim do século 18, uma pintora é contratada para retratar uma jovem que está prestes a se casar, mas que recusa posar. Para conquistar sua confiança, ela se aproxima sob o pretexto de companhia, observando-a em silêncio até que a intimidade se transforma em desejo. O convívio entre as duas rompe as barreiras do dever social e se transforma em uma paixão intensa, vivida em segredo. O quadro, que deveria ser apenas registro de um contrato matrimonial, torna-se símbolo de uma relação proibida. Entre olhares, silêncios e confissões, ambas enfrentam o peso das convenções e a brevidade de um amor que nasce condenado, mas cuja intensidade se eterniza na memória.

Hotel Ruanda (2004), Terry George Divulgação / Lionsgate Durante o genocídio em Ruanda, um gerente de hotel se vê obrigado a transformar seu espaço em abrigo para centenas de refugiados perseguidos. Em meio ao caos das ruas, à ausência de ajuda internacional e ao avanço da violência, ele utiliza influência, negociações e coragem para proteger inocentes que buscam escapar da morte. Cada decisão se torna um ato de resistência, e cada noite sobrevivida é uma vitória contra a barbárie. A tensão aumenta à medida que as tropas se aproximam, tornando a sobrevivência uma corrida contra o tempo. Mais do que um relato histórico, a jornada do protagonista é uma lição sobre humanidade em meio à tragédia, mostrando que até na escuridão absoluta é possível encontrar atos de luz.

À Espera de um Milagre (1999), Frank Darabont Divulgação / Warner Bros Em uma prisão sulista, um carcereiro é responsável por conduzir os últimos dias de homens condenados à morte. Entre eles, um detento se destaca por sua estatura imponente e, ao mesmo tempo, pela doçura com que trata todos ao seu redor. Acusado de um crime hediondo, ele revela possuir dons inexplicáveis que desafiam a razão e a crueldade da pena que lhe foi imposta. O convívio entre os guardas e o prisioneiro expõe dilemas éticos profundos, colocando em questão não apenas a legitimidade da justiça, mas também a essência da compaixão. À medida que a data da execução se aproxima, a certeza da inocência cresce, mas a engrenagem implacável da lei avança sem piedade.

JFK (1991), Oliver Stone Divulgação / Warner Bros. Um promotor de justiça se vê obcecado pela investigação do assassinato de um presidente. Ao reunir provas, testemunhos e indícios negligenciados, descobre que a versão oficial dos fatos não se sustenta. Sua busca pela verdade o coloca contra o governo, a imprensa e até colegas de profissão, transformando o processo em uma cruzada solitária. A narrativa alterna entre tribunais e corredores políticos, expondo um emaranhado de conspirações que sugerem que a morte não foi obra de um único atirador. Mais do que resolver um crime, sua luta é por transparência e por justiça, enfrentando os limites do poder e a resistência de quem prefere enterrar segredos em nome da estabilidade nacional.