3 romances que passaram despercebidos no Prime Video

No Prime Video, há histórias que exploram tanto os encontros fortuitos e improváveis quanto os dilemas que surgem quando o amor se choca com expectativas sociais ou com os fantasmas internos de cada indivíduo. Esses filmes não foram grandes sucessos de bilheteria, mas oferecem tramas capazes de tocar o coração de quem se permite mergulhar em suas camadas sutis.

Mais do que histórias de amor, esses filmes dialogam com o público ao abordar temas como a solidão contemporânea, o peso da tradição, os medos invisíveis que corroem laços e o desafio de se entregar quando tudo parece desabar ao redor. Elas funcionam como espelhos emocionais, nos quais é possível reconhecer fragilidades, inseguranças e também a esperança de encontrar conexão em meio ao caos. O amor aqui não surge idealizado, mas como uma força contraditória, capaz de curar e ferir.

Esses romances não são apenas encontros encantadores, mas narrativas que equilibram dor e ternura, silêncio e intensidade, desencanto e promessa. Cada filme guarda sua própria atmosfera: ora leve e doce, ora devastadora, ora melancólica e transformadora. São três experiências que convidam à contemplação e à empatia, reafirmando que, mesmo longe dos holofotes, o cinema romântico pode oferecer jornadas memoráveis.

O Amor Mandou Mensagem (2023), Jim Strouse Divulgação / Amazon Prime Video Uma jovem ainda em luto pela morte do noivo passa a enviar mensagens para o antigo número de celular dele, como forma de manter viva a sensação de presença. O que ela não imagina é que as mensagens chegam ao telefone de um homem que, intrigado, decide responder. A partir desse acaso improvável, surge uma conexão inesperada, que os conduz a conversas profundas, encontros tímidos e ao despertar de sentimentos que pareciam esquecidos. Entre a dificuldade dela em se desapegar do passado e a insegurança dele em lidar com suas próprias feridas, os dois percorrem um caminho delicado de reconstrução. O romance, construído sobre a ausência, torna-se também um aprendizado sobre a capacidade de seguir adiante sem apagar as memórias que nos moldaram.

Parachute (2023), Brittany Snow Divulgação / Yale Production Uma jovem, recém-saída de um tratamento para distúrbios alimentares, tenta reconstruir sua vida em meio a fragilidades emocionais e medo constante de recaída. Ao conhecer um homem sensível e paciente, encontra alguém disposto a apoiá-la sem julgamentos. O relacionamento, contudo, não é simples: enquanto ele busca estabilidade, ela trava batalhas internas contra a autocrítica, a compulsão e a sensação de não merecer afeto. O romance nasce permeado de inseguranças, mas também de gestos de cuidado e ternura que revelam a força da vulnerabilidade. A cada encontro, os dois confrontam não apenas a paixão nascente, mas a necessidade de compreender que amar alguém também envolve respeitar o tempo da cura e os limites da própria fragilidade.